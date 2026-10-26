https://ukraina.ru/20261026/deneg-net-zato-est-tsifra-vlasti-obmanyvayut-ukrainskikh-materey-1084077132.html

Денег нет, зато есть "цифра": власти обманывают украинских матерей

Денег нет, зато есть "цифра": власти обманывают украинских матерей - 26.10.2026 Украина.ру

Денег нет, зато есть "цифра": власти обманывают украинских матерей

На прошлой неделе Министерство социальной политики отрапортовало о запуске в государственном сервисе "Дія" полностью автоматизированных выплат для беременных и незастрахованных матерей. Но красивая цифровая обёртка не решает проблем украинских женщин, не помогает исправить демографическую катастрофу, а в чем-то делает ситуацию только хуже.

2026-10-26T16:40

2026-10-26T16:40

2026-10-26T16:40

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Минсоцполитики Украины помпезно презентовало очередное достижение цифровизации. На портале "Дія" открыли оформление двух новых видов пособий: дородовых и послеродовых денег для незастрахованных женщин, а также выплат по уходу за ребенком до достижения одного года.В пресс-релизах все выглядит современно: никаких кабинетов, очередей с плачущими младенцами и папок с десятками бумажек. Разработчики обещают десять минут на нажатия по экрану смартфона, мгновенный запрос в единую государственную систему и автоматическое назначение пособия.Вопрос только: за чей счёт банкет?Разработку сервиса профинансировали зарубежные доноры через швейцарско-украинскую программу EGAP фонда "Восточная Европа". И одно это уже огромная проблема: пока украинский бюджет лихорадочно пытается поддерживать боевиков ВСУ, зарплаты врачам, пенсии старикам и новые детские пособия оплачивают европейские и американские налогоплательщики через инструменты программы ЕС Ukraine Facility и целевые транши Всемирного банка.Если завтра западные партнеры перекроют финансовый кран или задержат транш на пару месяцев, платить молодым матерям станет попросту нечем.Правительство обязано отчитываться перед кредиторами за каждый евроцент. Международные финансовые организации требуют тотального аудита, верификации получателей и сокращения нецелевых трат. Отсюда и берется маниакальное стремление загнать всех льготников в единую цифровую матрицу.Алгоритм нужен Минфину не ради удобства уставшей женщины, а ради красивой отчетной таблицы для проверяющих инспекторов из Брюсселя и Вашингтона.Но если закрыть презентационный ролик и зайти на форумы молодых родителей, становится понятно: этот инструмент не работает. Живые люди сталкиваются с глухой цифровой стеной, где машина молча отклоняет заявления без объяснения причин.Система оказалась сырым программным продуктом, переложившим технические дефекты государственных баз данных на плечи растерянных матерей.Цифровой талонПособие по уходу за ребенком до одного года составляет 7 000 гривен в месяц, либо 10 500 гривен при уходе за ребенком с инвалидностью. В пересчете по текущему курсу это скромные 170-220 долларов США.Но главный подвох кроется в способе начисления. Деньги по уходу за ребенком нельзя получить наличными или перевести на обычную банковскую карту. Они падают на специальный счет с жестко прописанными целевыми кодами эквайринга – так называемыми MCC-кодами.Потратить их можно исключительно на утвержденный список: аптеки, детское питание, гигиенические средства, детскую одежду и коляски – и только в дозволенных государством местах. Оплатить этими средствами коммунальные платежи, аренду квартиры или купить базовую еду для самой матери невозможно.Более того, эта мера отсекает малый бизнес в регионах. Если провинциальная аптека или районный магазин детских товаров неправильно настроили банковский терминал и зарегистрировали не тот код деятельности, транзакция просто блокируется банком.Деньги заперты внутри банковской системы и работают на субсидирование крупных торговых сетей. По сути, режим просто придумал, как переложить деньги из одного кармана в другой под видом пособий для молодых семей.По факту же цифровизация оказывается мнимой. Власти Украины рассказывают о беспристрастном компьютерном коде, исключающем человеческий фактор и побеждающем коррупцию.Но если открыть нормативно-правовую базу услуги, выясняется следующее. Сформированное алгоритмом заявление не утверждает сервер. Проект решения отправляется живому верификатору в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины, которому закон дает три рабочих дня на изучение документов и ручное нажатие кнопки.Никакой полной автоматизации не существует. Чиновник никуда не исчез, он просто спрятался за программным кодом. А оспорить решение чиновника онлайн невозможно – система не предусматривает механизма апелляций внутри интерфейса.Реальная цель "цифровизации"Новая цифровая витрина удачно скрывает кардинальный пересмотр всей государственной концепции поддержки материнства. За кулисами остался принятый Верховной Радой законопроект №13532.Власти отменили многолетнюю систему выплат по уходу за ребенком до трех лет. Государство больше не собирается оплачивать трехлетний декретный отпуск. Финансовая поддержка жестко ограничена первыми двенадцатью месяцами жизни младенца.Дальше перед матерью ставят ультиматум: либо бросай ребенка и немедленно выходи на полный рабочий день, либо выживай самостоятельно. Государство анонсирует программу "єЯсла" с компенсацией части оплаты детского сада или сертифицированной няни, но получить эту помощь можно только при официальном трудоустройстве матери на полную ставку.Параллельно власти провели зачистку выплат для детей из числа внутренне перемещенных лиц. Сотни тысяч беженцев внутри страны лишились копеечных пособий из-за формальных имущественных критериев. Наличие небольшого депозита в банке или старого автомобиля стало поводом для аннулирования выплат на детей.Реформу провели ради жесткой экономии ресурсов и сокращения социальных обязательств воюющего государства.Демографическая ямаПочему вообще государство хотя бы принимает какие-то шаги в отношении родителей и детей? Страна летит в глубокую демографическую воронку, аналогов которой европейский континент не видел со времен Второй мировой войны.По данным мониторингового сервиса "Опендатабот" на основе реестров Минюста, за первое полугодие в стране родилось всего 73 292 ребенка, тогда как смертей зафиксировано 259 853. Смертность превышает рождаемость в 3,55 раза. За последние десять лет среднемесячный уровень рождаемости и вовсе обвалился с 32 тысяч до скромных 12 тысяч новорожденных.К октябрю 2026 года население страны уже упало до 28,6 миллионов.Государственные пиарщики пытаются залатать эту брешь запуском красивых мобильных сервисов: дескать, если мы не можем гарантировать молодым семьям физическую безопасность и стабильную работу, хотя бы покажем им, какая социальная сфера Украины красивая и современная. Это попытка удержать контакт с миллионами беженок в странах Европейского Союза через банальную подмену понятий.Но экран смартфона не оплачивает съёмное жилье в западных областях, где за квадратные метры вот-вот развернётся настоящая гражданская война всех со всеми. Цифровой фасад лишь маскирует паралич фундаментальной социальной политики.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, брюссель, вашингтон, ес, всемирный банк, вооруженные силы украины