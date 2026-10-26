Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх - 26.10.2026 Украина.ру
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Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх
Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх - 26.10.2026 Украина.ру
Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх
Число погибших в результате атаки ВСУ на Воронеж 26 октября выросло до трёх. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
2026-10-26T15:58
2026-10-26T15:58
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Всего в области пострадали 39 человек, написал он в "Максе" со ссылкой на региональный минздрав.По данным Гусева, в больницах остаются 12 человек, трое из них — в реанимации. Ещё 12 воронежцев лечатся амбулаторно, а 15 получили помощь на месте и были отпущены домой. Среди пострадавших трое детей, в том числе пятилетняя девочка, которая находится в больнице.Губернатор отметил, что в области есть разрушения на объектах экономики и в жилом секторе."Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Хочу выразить соболезнования всем воронежцам, которые потеряли своих близких", — сказал Гусев.В 15:28 мск Гусев сообщил об отбое ракетной опасности в области.Утром 26 октября Гусев сообщал о двух погибших и 17 пострадавших в результате атаки. Погибли мужчины 1960 и 1973 годов рождения. По словам губернатора, за ночь над Воронежем и близлежащими районами уничтожили 113 беспилотников, более 70 из них — непосредственно над городом.В результате атаки возникли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон, по словам Гусева, зафиксировали почти во всех районах Воронежа.Подробнее – в материале Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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сво, воронеж, сербия, бразилия, олег гусев, вооруженные силы украины, мирошник, илон маск, украина.ру
СВО, Воронеж, Сербия, Бразилия, Олег Гусев, Вооруженные силы Украины, Мирошник, Илон Маск, Украина.ру

Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх

15:58 26.10.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Число погибших в результате атаки ВСУ на Воронеж 26 октября выросло до трёх. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
Всего в области пострадали 39 человек, написал он в "Максе" со ссылкой на региональный минздрав.
По данным Гусева, в больницах остаются 12 человек, трое из них — в реанимации. Ещё 12 воронежцев лечатся амбулаторно, а 15 получили помощь на месте и были отпущены домой. Среди пострадавших трое детей, в том числе пятилетняя девочка, которая находится в больнице.
Губернатор отметил, что в области есть разрушения на объектах экономики и в жилом секторе.
"Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Хочу выразить соболезнования всем воронежцам, которые потеряли своих близких", — сказал Гусев.
В 15:28 мск Гусев сообщил об отбое ракетной опасности в области.
Утром 26 октября Гусев сообщал о двух погибших и 17 пострадавших в результате атаки. Погибли мужчины 1960 и 1973 годов рождения. По словам губернатора, за ночь над Воронежем и близлежащими районами уничтожили 113 беспилотников, более 70 из них — непосредственно над городом.
В результате атаки возникли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон, по словам Гусева, зафиксировали почти во всех районах Воронежа.
Подробнее – в материале Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУ
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября
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