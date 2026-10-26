https://ukraina.ru/20261026/chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-voronezh-vyroslo-do-trkh-1084075891.html

Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх

Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх - 26.10.2026 Украина.ру

Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх

Число погибших в результате атаки ВСУ на Воронеж 26 октября выросло до трёх. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

2026-10-26T15:58

2026-10-26T15:58

2026-10-26T15:58

сво

воронеж

сербия

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олег гусев

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мирошник

илон маск

украина.ру

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Всего в области пострадали 39 человек, написал он в "Максе" со ссылкой на региональный минздрав.По данным Гусева, в больницах остаются 12 человек, трое из них — в реанимации. Ещё 12 воронежцев лечатся амбулаторно, а 15 получили помощь на месте и были отпущены домой. Среди пострадавших трое детей, в том числе пятилетняя девочка, которая находится в больнице.Губернатор отметил, что в области есть разрушения на объектах экономики и в жилом секторе."Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Хочу выразить соболезнования всем воронежцам, которые потеряли своих близких", — сказал Гусев.В 15:28 мск Гусев сообщил об отбое ракетной опасности в области.Утром 26 октября Гусев сообщал о двух погибших и 17 пострадавших в результате атаки. Погибли мужчины 1960 и 1973 годов рождения. По словам губернатора, за ночь над Воронежем и близлежащими районами уничтожили 113 беспилотников, более 70 из них — непосредственно над городом.В результате атаки возникли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Повреждения фасадов и окон, по словам Гусева, зафиксировали почти во всех районах Воронежа.Подробнее – в материале Атака на Воронеж бьет по дипломатии: Мирошник заявил о срыве переговоров из-за налетов ВСУБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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сво, воронеж, сербия, бразилия, олег гусев, вооруженные силы украины, мирошник, илон маск, украина.ру