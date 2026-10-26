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Названо время и место, где от Украины будут ждать подписания капитуляции

Названо время и место, где от Украины будут ждать подписания капитуляции - 26.10.2026 Украина.ру

Названо время и место, где от Украины будут ждать подписания капитуляции

Киеву не стоит расслабляться из-за временного возобновления работы спутниковых систем Starlink и Starshield. Очевидно, что Украину дальше будут дожимать до капитуляции. Об этом в эфире украинского Radio NV заявил экс-командир роты батальона "Айдар"*, украинский националист Евгений Дикий

2026-10-26T17:32

2026-10-26T17:32

2026-10-26T17:40

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По словам Дикого, сейчас Киев получил лишь кратковременную передышку. "Мы получили паузу. Они попытались нас прессануть этими Starlink и Starshield, выкатили нам ультиматум. Мы этот ультиматум отвергли. Далее включились проукраинские силы в Конгрессе США, наши европейские партнёры. На какое-то время нам это дело восстановили", — цитирует националиста Radio NV.По его мнению, США продолжат давить на Украину, чтобы принудить её к российским условиям. "Они идут ва-банк, они будут нас дожимать. И поэтому весьма вероятно, что Starlink и Starshield нам снова отключат. И я бы сказал, что это перспектива ближайшего месяца. Поэтому сейчас, пока у нас есть такая пауза, нужно не расслабляться и выдыхать. А наоборот, срочно вкладывать ресурсы в то, чем и как мы их заменяем", — предрёк Дикий.В мире нет единой альтернативы, способной заменить Starlink, продолжил он. Однако Украина могла бы заменить отдельные элементы системы. Дикий уверен, что самым очевидным решением является максимальный переход на искусственный интеллект (ИИ) вместо оператора — то есть ставка на системы, которые вообще не требуют ручной доводки на цель. Такие системы у Украины якобы уже есть, и сейчас стоит вопрос об их масштабировании, а также о том, чтобы "перестать их бояться".Дикий также связал возобновление работы Starlink с прекращением ударов по российским НПЗ. По его словам, если сделка состоит в том, что Украине не отключают Starlink, а она не бьёт по нефти, то это "так себе для нас сделка". Он отметил, что она для Украины критически необходима, но РФ в итоге даёт больше."Мы можем сделать паузу в ударах, но именно паузу. Мы не можем позволить себе это прекратить", — добавил националист. По его словам, он исходит из того, что Украина вряд ли примет ультиматум и что сейчас просто пауза."Но очевидно, что нас дальше будут дожимать до капитуляции. Нам озвучили новый срок — мы должны её подписать в декабре во Флориде", — сказал Дикий.Украинские чиновники утверждают, что по-прежнему действуют ограничения скорости для Starlink и его военной версии Starshield, при этом поставки западных ракет-перехватчиков задерживаются.На фоне этих заявлений Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию с военной помощью США. По его словам, Украина не получила ничего из обещанного."Что мы получили в итоге? На данный момент — ничего. Санкции сняли, дополнительных ракет для систем Patriot нам никто не предоставил. Что касается Starlink, то вместо того, чтобы расширить доступ, нам снизили скорость соединения даже в тех системах, которые у нас уже были. Вот и всё. Поэтому и реакция соответствующая. Мы боремся за свою жизнь. И это нормально", — заявил Зеленский.Ранее американский миллиардер Илон Маск фактически подтвердил, что ограничил работу Starlink для Украины. Он заявил, что это произошло из-за того, что ВСУ нарушили условия использования Starlink, "применив его для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей".На этом фоне он подчеркнул, что Starlink должен оставаться гражданским объектом и его нельзя использовать для наступательных ударов.Основатель SpaceX объяснил это нарушением условий использования — Starlink не предназначен для наступательных ударов дронов. При этом Маск отметил, что Starshield — отдельная система, контролируемая правительством США.На прошлой неделе украинские военные столкнулись с ограничениями работы спутниковой системы Starlink. Компания SpaceX ограничила скорость терминалов до 160 км/ч, что, по данным Киева, сорвало ряд операций ВСУ.*Деятельность организации запрещена в РФАктуальное интервью по теме: "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, евгений дикий, владимир зеленский, илон маск, сво, starlink