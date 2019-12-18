Столкновения у здания Верховной Рады 17 декабря, в которых пострадали десятки протестующих и правоохранителей, были организованы для маргинализации и дискредитации движения против распродажи украинской земли. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, вы участвовали в акциях протеста у здания парламента во вторник, 17 декабря. В каком качестве вы там находились?

— В качестве адвоката, поскольку узник совести Дмитрий Василец и организация «Адекватная Украина» проводили акцию против бездумной продажи украинской земли. И поскольку такие акции всегда связаны с риском недоброжелательных действий как со стороны силовиков, которые не терпят оппозицию, так и со стороны разных маргинальных националистических группировок, которые подчиняются силовикам и выполняют для них грязную работу, я там присутствовал как адвокат — с целью недопущения каких-либо противоправных действий, направленных против участников акции.

- Сколько человек принимали участие в акции?

— Тяжело подсчитать, поскольку возле стен Верховного Совета проходили одновременно несколько акций протеста. Дмитрий Василец и «Адекватная Украина» собирали участников через соцсети. А в целом у здания парламента, в Мариинском парке и в правительственном квартале собрались, я думаю, около десяти тысяч человек. Людей было очень много, а могло быть ещё больше: надо учитывать, что в результате действий силовиков большое количество людей на акцию попасть не смогли. Особенно это касается аграриев и фермеров. Колонны техники полиция блокировала на въездах в Киев, рассказывая, что они «везут взрывчатку». Блокировали и на въездах в правительственный квартал, у станции метро «Арсенальная». Поэтому многие люди, которые непосредственно были заинтересованы в том, чтобы высказать своё мнение относительно рынка земли, к Верховной Раде не добрались. Первая кровь. Десятки задержанных и один погибший в событиях под Верховной Радой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Зато всякие группировки, о которых хорошо известно, с кем они аффилированны — со Службой безопасности Украины и МВД, — те беспрепятственно смогли на акцию подойти. И смогли её маргинализировать — создать такую картинку, что против продажи земли борются какие-то дети в курточках с надписью «Национальный корпус» и прочее.

- Вы видели, как начались беспорядки?

— Да. Эти беспорядки были срежиссированы, это было видно невооружённым глазом. Когда представители аваковского «Нацкорпуса» дрались с аваковской же полицией. Выбрали очень удобное место — улица широкая, вдоль этой улицы кое-как были расставлены палатки — для того чтобы было что якобы охранять. Полиция показательно строилась и перестраивалась, потом было несколько штурмов: штурм — откат, штурм — откат… В общем, Аваков показал свою важность, скажем так. И это совершенно не было похоже на то, что происходило в 2014 году на Майдане. Скорее всего, это была такая показуха с целью маргинализировать и дискредитировать борцов за свои права.

- Как к этим событиям отнеслись другие участники акций протеста?

— Когда к Раде начали стягиваться люди с нацистской символикой, большое количество протестующих стали покидать акцию. Лично я знаю, что часть спикеров, которые должны были выступать от организации «Адекватная Украина», отказались выступать на одной сцене с различными пронацистскими элементами. А те быстро заняли сцену с соответствующими криками и лозунгами, которые к земле не имеют никакого отношения, — про «нацию», про «смерть врагам» и так далее. Поэтому с точки зрения дискредитации силовикам и их подопечным структурам можно поставить «пятёрку».

- Помнится, Дмитрий Василец и «Адекватная Украина» и ранее проводили публичные акции против планов распродать землю. Расскажите, какие аргументы против продажи земли у активистов «Адекватной Украины»?

— Нас когда-то обманули с приватизацией предприятий, теперь хотят обмануть с землёй. Хотят открыть скупку земли без ограничений транснациональными компаниями, которым не интересны ни украинское село, ни инфраструктура, ни интересы селян. Никаких долгосрочных инвестиций, засеял рапсом или подсолнечником, собрал — уехал. К тому же землю собираются продавать в условиях, когда полный беспорядок с земельным кадастром. Наконец, как можно продавать землю, когда люди в Украине, кому положена эта земля, её не получили? Ни чернобыльцы, ни просто граждане. А они (власти. — Ред.) хотят последний актив продать. Аргументов много, а главный — это глобальный обман. Рынок земли должен быть открыт в тот момент, когда на Украине наступит дефолт — Царев © РИА Новости, Геннадий Мельник | Перейти в фотобанк

Кроме того, и Дмитрий Василец, и наша организация «Адекватная Украина» придерживаемся левых взглядов, поэтому для нас это ещё и очень важный идеологический вопрос. Некоторые из нас считают, что землю продавать вообще нельзя, другие полагают, что продавать можно, но исключительно физическим лицам, исключительно гражданам Украины, в ограниченных размерах в одни руки. И без спешки — должны собраться аграрии, учёные, всё просчитать, определить, сколько земли можно продать в одни руки, чтобы человек мог кормить семью, организовать фермерское хозяйство. Фермеры при необходимости могут объединяться в производственные союзы и т.п. Тогда рынок будет способствовать развитию фермерства, села, а не обслуживать интересы транснациональных компаний. Но власть сейчас планирует просто распродать Украину по частям.

- Что дальше? Борьба за землю продолжится?

— Продолжится. Но мы видим, что эта власть очень жестко настроена на продажу земли, так жестко, как ещё никто не брался. Идёт как каток. Поэтому нас одолевают всё-таки пессимистические настроения.