"Мачо не плачут": слезы Зеленского – признак слабости и отчаяния - 26.10.2026 Украина.ру
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"Мачо не плачут": слезы Зеленского – признак слабости и отчаяния
"Мачо не плачут": слезы Зеленского – признак слабости и отчаяния - 26.10.2026 Украина.ру
"Мачо не плачут": слезы Зеленского – признак слабости и отчаяния
Владимир Зеленский пустил слезу в эфире телевизионного шоу. Это произошло во время разговора с британским телеведущим Стивеном Бартлеттом, который участливо обратился к украинскому диктатору – поинтересовавшись, как он справляется с выпавшими на его долю проблемами.
2026-10-26T17:26
2026-10-26T18:34
эксклюзив
украина
fox news
financial times
европа
киев
bloomberg
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"Мне тяжело. Буду честен: я не сплю. Это ужасная, невыносимая боль, которой я никому не пожелал бы", – ответил ему Зеленский. После чего прослезился прямо перед телекамерой, с невыразимо печальным взглядом, вмещающим в себе все скорби земной юдоли."Я вижу слезы в ваших глазах" – сказал Бартлетт, явно стараясь подчеркнуть театральный драматизм этого момента."Да", – ответил ему Зеленский, с грустью в голосе и влажным блеском в глазах. В этот момент он был похож на попугая Кешу, персонажа из известного советского мультика, который любил разыгрывать представления перед дворовыми кошками, мышами и воробьями.Большинство украинских комментаторов сочли эту сцену заранее заготовленной постановкой, которая должна была расположить к Зеленскому впечатлительных западных телезрителей.Беседа со Стивеном Бартлеттом стала кульминацией информационно-пропагандистского турне, которое совершил за две недели Зеленский. За минувшие тринадцать дней он дал западным медиа тринадцать интервью – то есть общался с журналистами в ежедневном режиме, успев поговорить за это время с корреспондентами ABC News, Fox News, Financial Times, NBC News, Bloomberg, Corriere della Sera и представителями популярных сетевых медиа.Все они задавали Зеленскому комплементарные вопросы, явно отрепетированные в ходе подготовки эфиров – не упоминая в них бусификацию, коррупцию, дискриминацию русского языка, огромные человеческие потери, социально-экономический кризис и прочие неудобные темы. Зеленского часто спрашивали о его самочувствии, представляя его в образе смертельно уставшего героя, обиженного непониманием со стороны Трампа. А это говорит о том, что подобные интервью являются хорошо оплаченной постановкой.В социальных сетях пишут, что Зеленский умеет вовремя заплакать на публику, освоив этот навык еще во времена КВН. Эта версия вполне похожа на правду. Но, тем не менее, украинцы признают, что глава режима действительно выглядит в последнее время не лучшим образом, выказывая признаки серьезного эмоционального потрясения.Западные блогеры говорят то же самое, отмечая раздражительность и нервозность, которую демонстрирует в последнее время Зеленский – явно перебирая с употреблением стимуляторов. Так что нельзя исключить, что у него мог произойти настоящий срыв, не запланированный в изначальном сценарии интервью.Зеленскому есть от чего заплакать: события последних месяцев развиваются для него по самому плохому сценарию. Попытки "принудить к миру Москву", устраивая террористические атаки на объекты гражданской инфраструктуры, привели к ответным действиям российских вооруженных сил, которые обнулили основные экспортные потоки украинской экономики, разрушив металлургию и парализовав работу аграрного сектора. Украинская армия не держит этот удар. "Потужное" ПВО не в состоянии защитить небо даже над центром украинской столицы, которая постепенно теряет инфраструктуру. Среди украинцев нарастает злость и отчаяние, а Банковая не может решить ни одну из первоочередных проблем, включая подготовку к зиме – потому что для этого мало пиара, за счет которого привык выезжать Зеленский.Западные кредиты потрачены режимом досрочно, в течение первого полугодия, а новые финансовые дотации находятся под вопросом – поскольку киевский диктатор вступил в конфликт с командой Дональда Трампа. И сегодня он уныло пожаловался, что американский министр Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает ему запланированные поставки ракет-перехватчиков Patriot и NASAMS.Европа, несомненно, поможет Киеву, по обыкновению сделав это за счет собственных граждан. Но финансовые возможности Брюсселя, Берлина и Парижа существенно ограничены. Еврозона находится в серьезном бюджетном кризисе, цены на энергоносители растут, а государства ЕС сотрясают массовые протесты. Лозунги "поддержки Украины" становятся токсичными в глазах все большего числа европейцев. И низкорейтинговые европейские лидеры вынуждены считаться с этими обстоятельствами, постепенно ограничивая помощь Зеленскому.Колумнист The Times Мэттью Пэррис прозрачно намекнул на то, что Украина должна будет пойти на компромисс, признав территориальные потери и отказавшись от вступления в НАТО.Между тем, перспектива урегулирования украинского кризиса, о которой говорят сейчас в США, в России и даже в Европе, вызывает у Зеленского совершенно неподдельную панику – потому что это означает для него неизбежную потерю власти. Ведь разговоры о прекращении боевых действий напомнили, что построенный на Украине режим в принципе не способен существовать в формате мирного времени.Глава режима заявил, что он хочет сохранить после конфликта постоянно отмобилизованную армию численностью 800 тысяч человек, требуя от Запада выделить на это дополнительные финансы. Зеленского можно понять: вернувшись домой, к всеобщей разрухе и нищете, эти безработные вооруженные люди начнут сводить счеты с бусификаторами и вполне могут снести режим изнутри. Тем более, что к ним присоединятся сотни тысяч мужчин, которые прячутся от могилизации, и сразу же начнут требовать открыть для них границы концлагеря.Разоренный ответными ударами бизнес тоже имеет к Зеленскому огромный счет, намереваясь предъявить его при первом удобном случае – как только в стране ослабнут стальные обручи диктатуры. И перспектива этих перемен уже ощущается в спертом украинском воздухе, проявляясь политическими демаршами Алексея Гончаренко*, который внезапно превратился из ястреба в миротворца.Слезы Зеленского указывают на то, что он находится сейчас в действительно подавленном положении. Однако попытка давить на жалость вряд ли принесет диктатору какой-то реальный профит.Последние пять лет он целенаправленно создавал перед западной аудиторией образ непобедимого и мужественного мачо – такого брутального, что он не может позволить себе побриться и снять военную форму. Слезы в прямом эфире – не важно, искренние или поддельные – категорически не подходят к этому образу. Они уничтожают имидж Зеленского, показывая всем его реальные слабости, помноженные на звериный животный страх.Ведь известная поговорка гласит: "мачо не плачут".* внесен в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20261016/bez-zapreschenki-ne-oboshlos-pochemu-zelenskiy-naglo-sebya-vedet-i-khamit-trampu-1083842374.html
https://ukraina.ru/20261025/v-odesse-dushat-v-kieve-strelyayut-v-dnestre-byut-po-golove-a-zelenskiy-plachet-1084046127.html
https://ukraina.ru/20261025/pytaetsya-prodavit-vserez-poka-mechetsya-evropa-tramp-khochet-dozhat-zelenskogo--lukyanov-1084054903.html
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эксклюзив, украина, fox news, financial times, европа, киев, bloomberg
Эксклюзив, Украина, Fox News, Financial Times, Европа, Киев, bloomberg

"Мачо не плачут": слезы Зеленского – признак слабости и отчаяния

17:26 26.10.2026 (обновлено: 18:34 26.10.2026)
 
© Фото : The Diary Of A CEO / Youtube
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : The Diary Of A CEO / Youtube
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский пустил слезу в эфире телевизионного шоу. Это произошло во время разговора с британским телеведущим Стивеном Бартлеттом, который участливо обратился к украинскому диктатору – поинтересовавшись, как он справляется с выпавшими на его долю проблемами.
"Мне тяжело. Буду честен: я не сплю. Это ужасная, невыносимая боль, которой я никому не пожелал бы", – ответил ему Зеленский.
После чего прослезился прямо перед телекамерой, с невыразимо печальным взглядом, вмещающим в себе все скорби земной юдоли.
"Я вижу слезы в ваших глазах" – сказал Бартлетт, явно стараясь подчеркнуть театральный драматизм этого момента.
"Да", – ответил ему Зеленский, с грустью в голосе и влажным блеском в глазах.
В этот момент он был похож на попугая Кешу, персонажа из известного советского мультика, который любил разыгрывать представления перед дворовыми кошками, мышами и воробьями.
Большинство украинских комментаторов сочли эту сцену заранее заготовленной постановкой, которая должна была расположить к Зеленскому впечатлительных западных телезрителей.
Сегодня Зеленский заявил, что с начала конфликта потери ВСУ погибшими составили около 50 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
16 октября, 06:49
Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит ТрампуИнтересно наблюдать, как Зеленский всерьез поверил европейским комиссарам, которые после первой его встречи с Трампом начали звать Зеленского новым лидером свободного мира, и продолжает хамить главному спонсору своего режима.
Беседа со Стивеном Бартлеттом стала кульминацией информационно-пропагандистского турне, которое совершил за две недели Зеленский. За минувшие тринадцать дней он дал западным медиа тринадцать интервью – то есть общался с журналистами в ежедневном режиме, успев поговорить за это время с корреспондентами ABC News, Fox News, Financial Times, NBC News, Bloomberg, Corriere della Sera и представителями популярных сетевых медиа.
Все они задавали Зеленскому комплементарные вопросы, явно отрепетированные в ходе подготовки эфиров – не упоминая в них бусификацию, коррупцию, дискриминацию русского языка, огромные человеческие потери, социально-экономический кризис и прочие неудобные темы.
Зеленского часто спрашивали о его самочувствии, представляя его в образе смертельно уставшего героя, обиженного непониманием со стороны Трампа. А это говорит о том, что подобные интервью являются хорошо оплаченной постановкой.
В социальных сетях пишут, что Зеленский умеет вовремя заплакать на публику, освоив этот навык еще во времена КВН. Эта версия вполне похожа на правду. Но, тем не менее, украинцы признают, что глава режима действительно выглядит в последнее время не лучшим образом, выказывая признаки серьезного эмоционального потрясения.
Западные блогеры говорят то же самое, отмечая раздражительность и нервозность, которую демонстрирует в последнее время Зеленский – явно перебирая с употреблением стимуляторов. Так что нельзя исключить, что у него мог произойти настоящий срыв, не запланированный в изначальном сценарии интервью.
Зеленскому есть от чего заплакать: события последних месяцев развиваются для него по самому плохому сценарию. Попытки "принудить к миру Москву", устраивая террористические атаки на объекты гражданской инфраструктуры, привели к ответным действиям российских вооруженных сил, которые обнулили основные экспортные потоки украинской экономики, разрушив металлургию и парализовав работу аграрного сектора.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
Вчера, 11:33
В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачетЕжедневный кошмар Украины - это безобразная дикая мобилизация. Людей хватают на улицах, залезают уже и в дома, мужчины на Украине находятся просто в заложниках. Почему же народ не протестует? Протестует, ещё бы как. Борьба против ТЦК становится всё более ожесточённой
Украинская армия не держит этот удар. "Потужное" ПВО не в состоянии защитить небо даже над центром украинской столицы, которая постепенно теряет инфраструктуру. Среди украинцев нарастает злость и отчаяние, а Банковая не может решить ни одну из первоочередных проблем, включая подготовку к зиме – потому что для этого мало пиара, за счет которого привык выезжать Зеленский.
Западные кредиты потрачены режимом досрочно, в течение первого полугодия, а новые финансовые дотации находятся под вопросом – поскольку киевский диктатор вступил в конфликт с командой Дональда Трампа. И сегодня он уныло пожаловался, что американский министр Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает ему запланированные поставки ракет-перехватчиков Patriot и NASAMS.
Европа, несомненно, поможет Киеву, по обыкновению сделав это за счет собственных граждан. Но финансовые возможности Брюсселя, Берлина и Парижа существенно ограничены. Еврозона находится в серьезном бюджетном кризисе, цены на энергоносители растут, а государства ЕС сотрясают массовые протесты.
Лозунги "поддержки Украины" становятся токсичными в глазах все большего числа европейцев. И низкорейтинговые европейские лидеры вынуждены считаться с этими обстоятельствами, постепенно ограничивая помощь Зеленскому.
Колумнист The Times Мэттью Пэррис прозрачно намекнул на то, что Украина должна будет пойти на компромисс, признав территориальные потери и отказавшись от вступления в НАТО.
Между тем, перспектива урегулирования украинского кризиса, о которой говорят сейчас в США, в России и даже в Европе, вызывает у Зеленского совершенно неподдельную панику – потому что это означает для него неизбежную потерю власти. Ведь разговоры о прекращении боевых действий напомнили, что построенный на Украине режим в принципе не способен существовать в формате мирного времени.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2026
Вчера, 18:30
Европа мечется, Трамп дожимает Зеленского: Лукьянов о том, что означают колебания СШАДональд Трамп воспринял отказ Зеленского прекратить удары по российской энергетике как оскорбление. К нему президент США изначально относился с неприязнью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
Глава режима заявил, что он хочет сохранить после конфликта постоянно отмобилизованную армию численностью 800 тысяч человек, требуя от Запада выделить на это дополнительные финансы.
Зеленского можно понять: вернувшись домой, к всеобщей разрухе и нищете, эти безработные вооруженные люди начнут сводить счеты с бусификаторами и вполне могут снести режим изнутри. Тем более, что к ним присоединятся сотни тысяч мужчин, которые прячутся от могилизации, и сразу же начнут требовать открыть для них границы концлагеря.
Разоренный ответными ударами бизнес тоже имеет к Зеленскому огромный счет, намереваясь предъявить его при первом удобном случае – как только в стране ослабнут стальные обручи диктатуры. И перспектива этих перемен уже ощущается в спертом украинском воздухе, проявляясь политическими демаршами Алексея Гончаренко*, который внезапно превратился из ястреба в миротворца.
Слезы Зеленского указывают на то, что он находится сейчас в действительно подавленном положении. Однако попытка давить на жалость вряд ли принесет диктатору какой-то реальный профит.
Последние пять лет он целенаправленно создавал перед западной аудиторией образ непобедимого и мужественного мачо – такого брутального, что он не может позволить себе побриться и снять военную форму. Слезы в прямом эфире – не важно, искренние или поддельные – категорически не подходят к этому образу. Они уничтожают имидж Зеленского, показывая всем его реальные слабости, помноженные на звериный животный страх.
Ведь известная поговорка гласит: "мачо не плачут".
* внесен в список экстремистов и террористов
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