https://ukraina.ru/20261026/v-vsu-prizvali-ukraintsev-menshe-gryztsya-mezhdu-soboy-1084074378.html

В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"

В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой" - 26.10.2026 Украина.ру

В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"

Украинцам нужно "меньше грызться между собой", поскольку нации требуется консолидация, как в 2022 году. Об этом 26 октября заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

2026-10-26T15:06

2026-10-26T15:06

2026-10-26T15:06

новости

украина

германия

европа

юрий игнат

илон маск

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310936_69:0:896:465_1920x0_80_0_0_3f8fe6dd3db619201c9b64f07a929820.jpg

Комментируя предстоящую зиму, он подчеркнул, что остаётся оптимистом, а граждане страны "в определённой степени приспособились, закупив генераторы, альтернативные источники энергии"."Мне кажется, нам нужно меньше грызться между собой — и в социальных сетях, и в информационном пространстве. Грызня, которую сегодня часто раздувают отдельные политиканы или популисты, не приводит к конструктиву. Нации сегодня нужна консолидация — такая, как была в 2022 году", — сказал Игнат.До этого федеральный канцлер Германии выступил за дальнейшее увеличение помощи Украине, чтобы помочь ей "пережить зиму и следующий год". По его словам, Европе придётся "снова увеличить финансирование, чтобы обеспечить Украине действительно устойчивую помощь". Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

германия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, европа, юрий игнат, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру