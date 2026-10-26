https://ukraina.ru/20261026/v-vsu-prizvali-ukraintsev-menshe-gryztsya-mezhdu-soboy-1084074378.html
В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"
В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой" - 26.10.2026 Украина.ру
В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"
Украинцам нужно "меньше грызться между собой", поскольку нации требуется консолидация, как в 2022 году. Об этом 26 октября заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".
2026-10-26T15:06
2026-10-26T15:06
2026-10-26T15:06
новости
украина
германия
европа
юрий игнат
илон маск
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310936_69:0:896:465_1920x0_80_0_0_3f8fe6dd3db619201c9b64f07a929820.jpg
Комментируя предстоящую зиму, он подчеркнул, что остаётся оптимистом, а граждане страны "в определённой степени приспособились, закупив генераторы, альтернативные источники энергии"."Мне кажется, нам нужно меньше грызться между собой — и в социальных сетях, и в информационном пространстве. Грызня, которую сегодня часто раздувают отдельные политиканы или популисты, не приводит к конструктиву. Нации сегодня нужна консолидация — такая, как была в 2022 году", — сказал Игнат.До этого федеральный канцлер Германии выступил за дальнейшее увеличение помощи Украине, чтобы помочь ей "пережить зиму и следующий год". По его словам, Европе придётся "снова увеличить финансирование, чтобы обеспечить Украине действительно устойчивую помощь". Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
германия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310936_172:0:792:465_1920x0_80_0_0_5ca80a9ec90e8c340b49579a51e7ec4b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, европа, юрий игнат, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Германия, Европа, Юрий Игнат, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"
Украинцам нужно "меньше грызться между собой", поскольку нации требуется консолидация, как в 2022 году. Об этом 26 октября заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".
Комментируя предстоящую зиму, он подчеркнул, что остаётся оптимистом, а граждане страны "в определённой степени приспособились, закупив генераторы, альтернативные источники энергии".
"Мне кажется, нам нужно меньше грызться между собой — и в социальных сетях, и в информационном пространстве. Грызня, которую сегодня часто раздувают отдельные политиканы или популисты, не приводит к конструктиву. Нации сегодня нужна консолидация — такая, как была в 2022 году", — сказал Игнат.
До этого федеральный канцлер Германии выступил за дальнейшее увеличение помощи Украине, чтобы помочь ей "пережить зиму и следующий год". По его словам, Европе придётся "снова увеличить финансирование, чтобы обеспечить Украине действительно устойчивую помощь".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.