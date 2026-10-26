В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой" - 26.10.2026 Украина.ру
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В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"
В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой" - 26.10.2026 Украина.ру
В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"
Украинцам нужно "меньше грызться между собой", поскольку нации требуется консолидация, как в 2022 году. Об этом 26 октября заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".
2026-10-26T15:06
2026-10-26T15:06
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Комментируя предстоящую зиму, он подчеркнул, что остаётся оптимистом, а граждане страны "в определённой степени приспособились, закупив генераторы, альтернативные источники энергии"."Мне кажется, нам нужно меньше грызться между собой — и в социальных сетях, и в информационном пространстве. Грызня, которую сегодня часто раздувают отдельные политиканы или популисты, не приводит к конструктиву. Нации сегодня нужна консолидация — такая, как была в 2022 году", — сказал Игнат.До этого федеральный канцлер Германии выступил за дальнейшее увеличение помощи Украине, чтобы помочь ей "пережить зиму и следующий год". По его словам, Европе придётся "снова увеличить финансирование, чтобы обеспечить Украине действительно устойчивую помощь". Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, германия, европа, юрий игнат, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Германия, Европа, Юрий Игнат, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"

15:06 26.10.2026
 
© Фото : Армія Inform Юрий Игнат
Юрий Игнат - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : Армія Inform
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Украинцам нужно "меньше грызться между собой", поскольку нации требуется консолидация, как в 2022 году. Об этом 26 октября заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".
Комментируя предстоящую зиму, он подчеркнул, что остаётся оптимистом, а граждане страны "в определённой степени приспособились, закупив генераторы, альтернативные источники энергии".
"Мне кажется, нам нужно меньше грызться между собой — и в социальных сетях, и в информационном пространстве. Грызня, которую сегодня часто раздувают отдельные политиканы или популисты, не приводит к конструктиву. Нации сегодня нужна консолидация — такая, как была в 2022 году", — сказал Игнат.
До этого федеральный канцлер Германии выступил за дальнейшее увеличение помощи Украине, чтобы помочь ей "пережить зиму и следующий год". По его словам, Европе придётся "снова увеличить финансирование, чтобы обеспечить Украине действительно устойчивую помощь".
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октября
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