"Экзамен" в ТЦК закончился мобилизацией: суд встал на сторону студентов
16:58 26.10.2026 (обновлено: 16:59 26.10.2026)
© Фото : informator.ua
© Фото : informator.ua
Троих студентов в Закарпатье отправили на военную службу, несмотря на действующие отсрочки. Согласно данным судебного реестра, им вменили незнание учебной программы
Сотрудники ТЦК расспрашивали мужчин, где и на кого они учатся, какие предметы проходят, и как устроен учебный процесс. Ответы сочли "неправильными", после чего отсрочки отменили, а студентов мобилизовали. Одного — в мае 2025-го, двух других — в июне-июле этого года.
Закарпатский окружной административный суд признал незаконными приказы о призыве и отмене отсрочек.
"Законодательством не предоставлены ТЦК полномочия осуществлять проверку выполнения учащимися учебных планов, оценивать успеваемость, посещаемость занятий или другие вопросы организации образовательного процесса", — говорится в документе.
"Законодательством не предоставлены ТЦК полномочия осуществлять проверку выполнения учащимися учебных планов, оценивать успеваемость, посещаемость занятий или другие вопросы организации образовательного процесса", — говорится в документе.
Теперь мужчин должны уволить с военной службы. Впрочем, решения ещё могут быть обжалованы.
Сегодня премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию. Глава украинского кабмина по сути предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах". Подробнее – материале Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации на сайте Украина.ру.
Сегодня премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию. Глава украинского кабмина по сути предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах". Подробнее – материале Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации на сайте Украина.ру.
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