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"Экзамен" в ТЦК закончился мобилизацией: суд встал на сторону студентов

"Экзамен" в ТЦК закончился мобилизацией: суд встал на сторону студентов - 26.10.2026 Украина.ру

"Экзамен" в ТЦК закончился мобилизацией: суд встал на сторону студентов

Троих студентов в Закарпатье отправили на военную службу, несмотря на действующие отсрочки. Согласно данным судебного реестра, им вменили незнание учебной программы

2026-10-26T16:58

2026-10-26T16:58

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Сотрудники ТЦК расспрашивали мужчин, где и на кого они учатся, какие предметы проходят, и как устроен учебный процесс. Ответы сочли "неправильными", после чего отсрочки отменили, а студентов мобилизовали. Одного — в мае 2025-го, двух других — в июне-июле этого года.Закарпатский окружной административный суд признал незаконными приказы о призыве и отмене отсрочек. "Законодательством не предоставлены ТЦК полномочия осуществлять проверку выполнения учащимися учебных планов, оценивать успеваемость, посещаемость занятий или другие вопросы организации образовательного процесса", — говорится в документе.Теперь мужчин должны уволить с военной службы. Впрочем, решения ещё могут быть обжалованы.Сегодня премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию. Глава украинского кабмина по сути предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах". Подробнее – материале Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации на сайте Украина.ру.

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новости, закарпатье, украина, киев, сергей корецкий, тцк, вооруженные силы украины, украина.ру