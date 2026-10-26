Такое не рассказывал никто: Киселев раскрыл, как оружие ВСУ расползается по миру
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
Переданное Украине западное оружие оседает в самых разных частях мира. Соответствующую схему в своей авторской программе на телеканале "Россия 1" раскрыл Дмитрий Киселев
Начнем с экзотики. Крупное государство в северо-восточной Африке Судан до раздела 15 лет назад - самая большая по площади страна черного континента. Мирно разойтись не получилось. Между Суданом и Южным Суданом до сих пор вспыхивают боевые действия - гражданская война.
И вот новость, что не заслужено просвистела как бы мимо: в результате удара суданских беспилотников по рынку в спорном районе Абьей утром 19 октября погибли 226 человек.
Киселев задался вопросом: откуда у Судана беспилотники? До сих пор гражданская война там более 15 лет шла стрелковым оружием, а вот сейчас вдруг так 226 человек убить на рынке одной атакой БПЛА - это радикальный поворот к реально массовой бойне.
Беспилотники - с Украины, рассказал ведущий.
На днях глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова привела шокирующие подробности о том, как американцы в Судане нашли собственные гранатометы, отправленные на Украину:
"В ходе проведения суданскими вооруженными силами специальной операции в районе г. Бара против СБР (Силы быстрого реагирования - ред.) изъяты американские автоматические гранатометы станковые МК-19 и ручные противотанковые гранатометы М-72, а также РПГ АТ4 шведского производства. При предварительном изучении маркировки установлено, что данное вооружение было передано ВСУ на безвозмездной основе в декабре 2024 г. из наличия американского военного ведомства".
Но с Украины преступным путем уходят не только беспилотники и гранатометы, но и даже ракеты, отметил Киселев.
Собственно президента США Дональда Трампа это приводит буквально в ярость:
"[Джо] Байден должен был заставить их платить. Он передал Украине оборудование и помощь на сотни миллиардов, вероятно на 350 млрд долларов. Где деньги, которые мы дали Украине, где все это оборудование? Вы знаете, люди продают это оборудование. Байден передавал им ракеты, а после отправки на Украину их продавали на открытом рынке".
Понимая всю коррумпированность и беспринципность бандеровского режима, еще в 2023 году израильский премьер Беньямин Нетаньяху отказался передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол".
Нетаньяху: "У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передаем Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана, и, кстати, это не теоретическая возможность. Так собственно и произошло с западным противотанковым оружием, которые мы сейчас находим у наших границ".
28 сентября, 14:40"Сам он не исчезнет": Киселев объяснил, почему киевский режим обречен на разгромЗавершение конфликта на Украине возможно исключительно военным путем. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Похожую мысль недавно высказал и Такер Карлсон:
"Будучи самой коррумпированной страной в Европе, Украина вероятно уже продала бы ядерное оружие недобросовестным субъектам по всему миру. И это одна из причин, по которой Соединенные Штаты заставили их избавиться от него".
Если говорить о масштабах, в которых Украина подпитывает мировой черный рынок оружия, отметил Киселев, то Карлсон уверенно называет объем: с Украины нелегально уходит половина от получаемого.
Карлсон: "Факт состоит в том, что украинская армия продает на сторону огромное количество, чуть ли не половину оружия, которое мы им отправляем. Половину! Речь о фактах, не домыслах. Они продают оружие и многое попадает к наркокартелям у нашей границы. Мы отправляем Украине оружие на сотни миллиардов долларов, а его крадут и продают нашим настоящим врагам".
По словам Киселева, Карлсон говорит о наркокартелях, которые наводняют Штаты, например, гиперразрушительным синтетическим наркотиком фентанилом. Проламываются на рынок преступники, широко применяя в своих операциях сами беспилотники и опыт, полученный на Украине.
На неделе Служба внешней разведки России официально подтвердила, что близкий круг Владимира Зеленского в доле:
"Американцы выявили, что преступные группировки в течение длительного времени направляли своих боевиков на Украину для обучения навыкам сборки и использования в боевых условиях беспилотных летательных аппаратов. Установлены не менее 80 человек, которые прошли соответствующую подготовку в составе ВСУ. Плата за такое образование перечислялась близким к Зеленскому чиновникам из средств, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ в США".
Горячие парни из Латамерики уже засветились на видео где-то в прифронтовой зоне Украины, они выкрикивали лозунг мексиканского наркокартеля "Халиско".
"Халиско" - один из мощнейших мексиканских наркокартелей, активы которого оценивается в 50 млрд долларов. Зона влияния - около 40 стран мира. Численность - до 30 тыс. человек.
"Халиско" известен крайней жестокостью, практикует массовые убийства. И вот человек от "Халиско" набирается боевого опыта в рядах ВСУ, да еще без стеснения орет: "Ничего, кроме картеля "Халиско".
Полковник морской пехоты США в отставке и экс-сенатор Ричард Блэк раскрывает прайсы на ворованное, понятно, что, как всегда при таком раскладе, с огромной скидкой:
"Противотанковые ракеты "Джавелин", которые поставляли Соединенные Штаты, были проданы в даркнете по 30 тыс. долларов за штуку. Обошлись они правительству США в 240 тыс. долларов, так что за примерно 12% от первоначальной стоимости вы можете купить это оружие и использовать его, чтобы сбить американские авиалайнеры или для того, чтобы сделать всякие пакости".
А вот теперь самое интересное - каким образом оружие уходит с Украины и как работает эта самая черная дыра. Такое пока не рассказывал никто, подчеркнул Киселев.
"Оказывается, западные союзники не контролируют свое оружие с момента пересечения украинской границы. Такого механизма, системы контроля нет технически, и он даже не предполагается. После прохождения логистического хаба в польском приграничном городе Жешув, оружие не везут, как некоторые себе могут представить, огромными военными тягачами с пятнистой раскраской, нет, оно распределяется между доступным транспортом включая частные автомобили: от гражданских фур до легковушек", - рассказал он.
Это своего рода москитный флот для маскировки, чтобы минимизировать риск уничтожения с воздуха. То есть, доставка от украинской границы идет децентрализовано. Но что уж совсем удивительно - без отчетных документов и без указания серийных номеров, продолжил ведущий.
Далее может происходить все что угодно: часть груза чудесным образом может попасть и на фронт, другая переоформляется через преступные прокладки и тут же едет в другом направлении.
Джонас Оман, основатель неправительственной организации Blue/Yellow: "До границы все нормально, а потом что-то такое происходит и в итоге до конечного пункта назначения доползает только 30% вооружений".
Но как оружие уже утекает с Украины? Киселев рассказал, что до недавнего времени это происходило через порт Одессы. Сейчас теневые каналы налажены преимущественно через Молдавию и балканские страны, а далее на Ближний Восток и в другие регионы.
Поставленное на Украину оружие зафиксировано в Сирии, Ираке, Мьянме и в государствах центральной Африки, включая Чад, Судан и Южный Судан.
Отдельная тема - контрабанда оружия с Украины в Йемен прямо хуситам, которые, на минуточку, в состоянии войны с США. Этим занимаются болгарские оружейные фирмы вместе с польскими ОПГ.
Налаженная механика такова: командиры отдельных подразделений ВСУ за вознаграждение списывают как утраченное в ходе боевых действий специмущество, включая автоматические винтовки М16 и М14, снайперские винтовки М110, М24, М2010, ПТРК "Джавелин" и ПЗРК "Стингер".
Украденное таким образом оружие вывозится в приграничные с Венгрией и Польшей районы при содействии коррумпированный Госпогранслужбы Украины, и помещается в тайники и схроны.
Далее украинские, польские, венгерские контрабандисты переправляют груз вглубь территории ЕС, оттуда автомобилями в Испанию и Португалию, далее морем в порты Ходейда и Адам. В Йемене - распределение контрабанды уже под контролем местного бизнесмена Фареса Мухаммеда Манаа.
Далее оружие продается через сеть даркнет. Цена там автоматической винтовки М4А1 – 2,5 тыс. долларов, ПТРК "Джавилин" - 15 тыс., ПЗРК "Стингер" - 20 тыс. Оптовые покупатели рассчитывается с Манаа криптовалютой.
Конечно, Киев привычно все отрицает, но для экспертов очевидно: столь значительный масштаб теневых потоков оружия с Украины при военном положении вряд ли может идти без, что называется, надежной "крыши" от высших чинов Минобороны и самого Зеленского, который забрасывает словно загипнотизированную Европу все новыми цифрами.
Зеленский: "В следующем году война обойдется нам в 155 млрд евро, и нам потребуется как минимум 70 млрд евро дополнительно на оборону, на вооружение и на нашу стойкость".
То есть уже и прайс на украинскую стойкость есть, прокомментировал Киселев.
Тем временем оружие с Украины всплывает уже и в Европе. Мафиози из "Коза ностра" планируют обновить свой арсенал оружием с Украины, особый интерес к беспилотникам.
Маурицио де Лючия, прокурор Палермо: "Известно об интересе мафии к более совершенному оружию, например к тому, что появилось на черном рынке в результате российско-украинского конфликта. У нас есть данные о закупках дронов-минометов, от которых мы не умеем защищаться".
Вот на окраине Берлина полицейские накрыли подпольный склад боеприпасов, приехавших прямиком с Украины: автоматы, ящики патронов, гранаты, а полиция испанской Андалусии обнаружила украинский оружейный склад.
Остается удивляться, что Зеленский вообще до сих пор остается рукопожатным, например, в Европе, подытожил Киселев.
Он же портит всем репутацию, и ничего, кроме омерзения вызывать не может или уж совсем деньги не пахнут?
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