https://ukraina.ru/20261026/nikola-tereschenko-sakharnyy-getman-otdavshiy-serdtse-kievu-1084066662.html

Никола Терещенко: "сахарный гетман", отдавший сердце Киеву

Никола Терещенко: "сахарный гетман", отдавший сердце Киеву - 26.10.2026 Украина.ру

Никола Терещенко: "сахарный гетман", отдавший сердце Киеву

26 октября 1819 года родился Никола Терещенко. Он стал одним из богатейших бизнесменов Российской империи, много лет был градоначальником Глухова, а позже переехал в Киев, которому пожертвовал миллионы рублей

2026-10-26T16:00

2026-10-26T16:00

2026-10-26T16:00

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xix век

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Род Терещенко происходит из одной из последних столиц гетманов – Глухова (Сумская область сейчас). Начало его финансовым достижениям в первой половине XIX века положил купец Артемий Терещенко. Не зря его уважительно называли "Карбованец" ("рубль" по-украински).Его старший сын появился на свет 26 октября 1819 года и был наречён в честь Св. Николая Чудотворца. Торговля его отца в Глухове на тот момент только развивалась, поэтому Никола, по его воспоминаниям, "буквально на медные пятаки окончил Глуховское уездное училище".Ещё в юности Никола начал торговать зерном, а поскольку местный рынок был давно поделён, он купил волов и отправил груз хлеба в Крым. Выгодно сбыв товар и договорившись о следующих поставках, он вернулся в Глухов с солью и рыбой, которые успешно продал на местном рынке. Молодой предприниматель до конца жизни придерживался двух незыблемых правил: безукоризненное выполнение условий договора и выгода.Никола быстро стал главным заготовителем хлеба и продавцом соли и рыбы в городе. На заработанные деньги он построил в Глухове большие каменные амбары, где хранилось зерно. Начав как обычный "челночник", ходивший за возом по Чумацкому шляху в Крым, спустя несколько лет Никола Терещенко превратился в топ-менеджера проекта, подключив к семейному делу двух младших братьев – Фёдора и Семёна. Про братьев Терещенко ходили легенды – то ли клад в Крыму нашли, то ли вовсе чародеи...В 1851 году, в возрасте 32 лет, Николу Терещенко избрали старшим бургомистром городского магистрата Глухова.С началом Крымской войны российскому военному ведомству понадобились предприниматели, имеющие опыт доставки на полуостров больших партий грузов. Семья "чародеев из Глухова" попала в число поставщиков продовольствия, обмундирования и даже дров для Русской императорской армии.Заработав на военных контрактах солидные деньги, Никола Терещенко тут же вложил средства в соляные разработки в Бахмуте. А с прибыли, вырученной за добытую соль, в 1855 году предприниматель построил свой первый сахарозавод под Глуховом. После реформы 1861 года семья взяла в аренду сахарные заводы помещика Левшина в Воронеже (посёлок на Сумщине – Ред.), князя Кочубея – в Хуторе-Михайловском, князя Барятинского – в Крупце и Шалыгине. Вскоре всё сахарное производство в окрестностях Глухова уже принадлежало "Товариществу свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко".Никола Терещенко с 1860 года занимал пост городского головы Глухова, исполняя одновременно обязанности главного губернатора земского собрания, члена земской управы, почётного мирового судьи. Он помогал детским приютам, городской больнице, был директором Глуховского общества попечительства о тюрьмах.В Глухове на средства и пожертвования Николы Терещенко были построены мужская и женская гимназии, ремесленное училище, пансион для гимназистов, детский приют, городское училище, городская больница, учительский институт со службами, уездный банк, Трёх-Анастасиевский собор, учительский институт (старейший педагогический вуз на Украине, ныне – государственный педагогический университет им. А. Довженко). За всю свою жизнь он пожертвовал родному городу более миллиона золотых рублей. Глухов в то время называли "Черниговскими Афинами".В 1870 году Артемий Терещенко перебрался в Москву и был возведён со всем потомством по мужской линии в потомственное дворянство Российской империи. Девиз на гербе: "стремление к общественным пользам".За отцом последовал и Никола Терещенко, который с 1873 года даже состоял старостой церкви Св. Татьяны при Московском университете. Однако в конечном итоге Терещенко предпочли Киев. Этому способствовали растущий экономический вес древнего города на Днепре, превращавшегося в "сахарную столицу" Российской империи, удивительная красота Киева и его прославленные святыни, а также близость к родным краям.В 1875 году семья Николы Терещенко поселилась в красивом двухэтажном особняке на углу Бибиковского бульвара (теперь – бульвар Шевченко) и Алексеевской улицы (ныне – Терещенковская). Особняк бизнесмен купил у бывшего Киевского городского головы, предпринимателя Павла Демидова, князя Сан-Донато.Здание перестроили по проекту архитекторов Петра Фёдорова и Ромуальда Тустановского, превратив дом в роскошный дворец в стиле Ренессанса (ныне в нём находится Национальный музей Тараса Шевченко). Позже киевский художник Вильгельм Котарбинский украсил живописными росписями стены и потолки здания.В залах особняка Никола Терещенко разместил художественную коллекцию, которую собирал ещё в Глухове. На фотографиях интерьеров можно рассмотреть картины Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Василия Верещагина. Ценителями и коллекционерами стали также родные Николы Артемиевича. В коллекции Ивана Николовича Терещенко оказались оригиналы рисунков Тараса Шевченко, которые сейчас выставляются в упомянутом музее.Никола Терещенко в 1875-81 годах исполнял обязанности гласного Киевской городской думы, дважды выдвигался на должность городского головы Киева. В 1878 году он поступил на службу по ведомству Императорского человеколюбивого общества – крупнейшей благотворительной организации Российской империи. Под его председательством было основано "Общество распространения коммерческого образования".Ему присвоили звание тайного советника (третий класс в Табели о рангах, соответствовало званию генерал-лейтенанта), он получил ордена Св. Станислава и Св. Анны первой степени, Св. Владимира второй и третьей степени, Белого Орла. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна наградила его за пожертвование Подольской женской гимназии драгоценным перстнем, а многочисленные "высочайшие благодарности" составили изрядную часть формулярного списка Николы Терещенко. В 1892 году ему было присвоено звание почётного гражданина Киева.Личное состояние "старого Николы" к концу XIX века оценивали в десятки миллионов рублей. Практически до конца жизни Никола Терещенко работал с раннего утра. В прессе писали, что он "представлял всегда крепкую и здоровую экономическую силу, занимавшуюся настоящим полезным делом и отворачивавшуюся от всего эфемерного или подозрительного. В этом отношении он для многих служил поучительным примером".Вскоре после 80-летия Николы Артемьевича Киевская городская дума решила назвать Терещенковской бывшую Алексеевскую улицу, на которой жил юбиляр. Весной 1900 года это предложение утвердил вице-министр внутренних дел Российской империи.На строительство общественных зданий в Киеве Никола Терещенко выделял значительные суммы. В 1881 году его стараниями тут открылось училище для слепых, единственное на то время в империи. В том же году он выделил 23 тысячи рублей на строительство Мариинского детского приюта, некогда находившегося на углу улиц Паньковской и Никольско-Ботанической (теперь здесь НИИ психологии), затем финансово поддержал амбулаторию и больницу Мариинского общества сестёр милосердия Красного Креста на улице Маловладимирской, 32 (ныне – ул. Олеся Гончара).Без поддержки сахарозаводчика в Киеве не появились бы Политехнический институт (в фонд его строительства Никола Терещенко перечислил 150 тысяч рублей), Покровская церковь на Соломенке, собор Св. Николая в Покровском монастыре, значительные средства он выделил и на строительство Владимирского собора.Никола Терещенко оплатил строительство Киево-Подольской женской гимназии на Покровской улице, школы при Борисоглебской церкви, Троицкого народного дома общества грамотности (ныне – Киевский театр оперетты), городского смешанного училища, городского музея древностей и искусства (Национальный художественный музей), родильного приюта, приюта-училища для глухонемых на Мало-Дорогожицкой улице, колонии для малолетних преступников.Один из важнейший проектов мецената – бесплатная больница цесаревича Николая для чернорабочих (в 1921 году была перепрофилирована в детскую больницу и получила название "Охматдет" – "Охрана материнства и детства"). На Подоле по инициативе и на средства Терещенко открылась мужская трехклассная торговая школа. С 1899 года на Бульварно-Кудрявской начала работать и первая в России женская торговая школа. Всего на благотворительность Никола Терещенко выделил более 5 млн рублей, и более половины этой суммы досталось Киеву.Одной из страстей Николы Артемьевича было коллекционирование живописи и предметов искусства. Собранная им и его братом Фёдором коллекция полотен до сих пор составляет основу четырёх киевских музеев, три из которых – музей Шевченко, музей "Киевская картинная галерея" (Музей русского искусства), музей западноевропейского искусства – сегодня расположены в домах, принадлежащих семье Терещенко. Никола и Федор также являлись членами киевского отделения Российского технического общества.1 февраля 1903 года Никола Терещенко скончался. Он был похоронен в Глухове в Трёх-Анастасиевском соборе. В 1909 году в Глухове воздвигли бронзовый памятник знаменитому земляку.После прихода к власти большевиков Терещенковскую улицу в Киеве не раз переименовывали (только в 1992 году ей вернули историческое название). Памятник в Глухове разбили. В 2003 году захоронение Николы Терещенко было обнаружено в нижнем храме Трех-Анастасиевского собора.20 июня 2009 года на территории больницы "Охматдет" был открыт памятник Терещенко. За основу была взята известная фотография, где он изображён в мундире статского советника. Из множества наград на памятнике остались лишь ордена Св. Владимира и Св. Анны, которые, видимо, прошли цензуру времён Виктора Ющенко.

https://ukraina.ru/20190313/1022958355.html

https://ukraina.ru/20260919/udacha--eto-ot-boga-a-dengi-dengi--u-brodskikh-sakharnye-koroli-ukrasivshie-dorevolyutsionnyy-kiev-1083219145.html

https://ukraina.ru/20210328/1030907284.html

https://ukraina.ru/20260913/kievskiy-tretyakov-ivan-tereschenko-1083099434.html

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история, история малороссии, киев, глухов, российская империя, тарас шевченко, предприниматели, сахар, xix век, 1900-е, благотворительность