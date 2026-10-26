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Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия

Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия - 26.10.2026 Украина.ру

Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия

В Норвегии разгорается скандал, который уже называют "контрабандой во имя демократии". Депутат Стортинга от партии "Хейре" Петер Фрелих вместе с основанной им организацией Fritt Ukraina тайно ввез на территорию Украины дроны с тепловизорами — в обход норвежской таможни

2026-10-26T15:11

2026-10-26T15:11

2026-10-26T15:11

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Как пишет издание Aftonbladet, первоначальная попытка официально отправить партию беспилотников была заблокирована, поскольку это нарушало нормы законодательства, принятого еще в 1950-х годах. Учитывая бюрократические препятствия, Фрелих обратился напрямую к правительству Норвегии, заявив, что любая задержка может стоить жизни "украинским защитникам". Несмотря на отсутствие официального разрешения, организации Fritt Ukraina удалось доставить дроны на Украину в обход стандартных процедур. По совпадению, уже на следующий день после этого правительство Норвегии сообщило об ускоренном рассмотрении проблемы. В результате нормативно-правовая база была оперативно изменена — и теперь граждане Норвегии могут официально передавать гражданские беспилотники Украине.Это далеко не первый случай, когда Запад ради Киева переступает через собственные законы.Как только речь заходит о поставках оружия или деньгах для Киева, европейские и американские юристы начинают проявлять чудеса гибкости, а парламенты — оперативно переписывать нормы, которые десятилетиями казались незыблемыми.Активы РоссииТак, например, после заморозки активов Центробанка РФ на Западе всерьез обсуждали их полную конфискацию. С точки зрения международного права это прямой грабеж: суверенные активы защищены иммунитетом, а их изъятие требует решения Международного суда или Совбеза ООН.В итоге Европа, испугавшись последствий, заблокировала идею полной конфискации "тела" активов, остановившись на манипуляциях с процентами. "Фонд мира" для закупки оружияМежду тем, чтобы обойти статью Договора о Евросоюзе, которая прямо запрещает финансировать из бюджета ЕС расходы, имеющие военные или оборонные последствия, Брюссель задействовал внебюджетный "Европейский фонд мира" — структуру, созданную для предотвращения конфликтов, но перепрофилированную под закупку летального оружия для третьей страны. Германия и ее "исторический запрет"В ФРГ действует закон о контроле над военным оружием, который запрещает экспорт немецкого вооружения в зоны активных боевых действий. Ради поставок Украине Берлину пришлось в экстренном порядке пересматривать многолетние правовые доктрины.Кассетные боеприпасы из СШААмериканский закон запрещает вывозить кассетные боеприпасы, если больше 1% их элементов не взрывается. Чтобы передать их Украине, Белый дом воспользовался лазейкой в Законе об иностранной помощи, позволяющей президенту игнорировать законодательные запреты "в случае чрезвычайных обстоятельств в сфере национальной безопасности".

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