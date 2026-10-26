Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия - 26.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261026/norvezhskiy-deputat-reshil-pomogat-kievu-kontrabandoy-oruzhiya-1084071703.html
Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия
Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия - 26.10.2026 Украина.ру
Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия
В Норвегии разгорается скандал, который уже называют "контрабандой во имя демократии". Депутат Стортинга от партии "Хейре" Петер Фрелих вместе с основанной им организацией Fritt Ukraina тайно ввез на территорию Украины дроны с тепловизорами — в обход норвежской таможни
2026-10-26T15:11
2026-10-26T15:11
новости
норвегия
украина
осло
ес
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/08/1081219166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_328d433dde16c2f0ce82a05eeb5949d5.jpg
Как пишет издание Aftonbladet, первоначальная попытка официально отправить партию беспилотников была заблокирована, поскольку это нарушало нормы законодательства, принятого еще в 1950-х годах. Учитывая бюрократические препятствия, Фрелих обратился напрямую к правительству Норвегии, заявив, что любая задержка может стоить жизни "украинским защитникам". Несмотря на отсутствие официального разрешения, организации Fritt Ukraina удалось доставить дроны на Украину в обход стандартных процедур. По совпадению, уже на следующий день после этого правительство Норвегии сообщило об ускоренном рассмотрении проблемы. В результате нормативно-правовая база была оперативно изменена — и теперь граждане Норвегии могут официально передавать гражданские беспилотники Украине.Это далеко не первый случай, когда Запад ради Киева переступает через собственные законы.Как только речь заходит о поставках оружия или деньгах для Киева, европейские и американские юристы начинают проявлять чудеса гибкости, а парламенты — оперативно переписывать нормы, которые десятилетиями казались незыблемыми.Активы РоссииТак, например, после заморозки активов Центробанка РФ на Западе всерьез обсуждали их полную конфискацию. С точки зрения международного права это прямой грабеж: суверенные активы защищены иммунитетом, а их изъятие требует решения Международного суда или Совбеза ООН.В итоге Европа, испугавшись последствий, заблокировала идею полной конфискации "тела" активов, остановившись на манипуляциях с процентами. "Фонд мира" для закупки оружияМежду тем, чтобы обойти статью Договора о Евросоюзе, которая прямо запрещает финансировать из бюджета ЕС расходы, имеющие военные или оборонные последствия, Брюссель задействовал внебюджетный "Европейский фонд мира" — структуру, созданную для предотвращения конфликтов, но перепрофилированную под закупку летального оружия для третьей страны. Германия и ее "исторический запрет"В ФРГ действует закон о контроле над военным оружием, который запрещает экспорт немецкого вооружения в зоны активных боевых действий. Ради поставок Украине Берлину пришлось в экстренном порядке пересматривать многолетние правовые доктрины.Кассетные боеприпасы из СШААмериканский закон запрещает вывозить кассетные боеприпасы, если больше 1% их элементов не взрывается. Чтобы передать их Украине, Белый дом воспользовался лазейкой в Законе об иностранной помощи, позволяющей президенту игнорировать законодательные запреты "в случае чрезвычайных обстоятельств в сфере национальной безопасности".
норвегия
украина
осло
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/08/1081219166_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_88187cfb7633b1919cfaea8e877baa13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, норвегия, украина, осло, ес, киев
Новости, Норвегия, Украина, Осло, ЕС, Киев

Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия

15:11 26.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать в
ДзенTelegram
В Норвегии разгорается скандал, который уже называют "контрабандой во имя демократии". Депутат Стортинга от партии "Хейре" Петер Фрелих вместе с основанной им организацией Fritt Ukraina тайно ввез на территорию Украины дроны с тепловизорами — в обход норвежской таможни
Как пишет издание Aftonbladet, первоначальная попытка официально отправить партию беспилотников была заблокирована, поскольку это нарушало нормы законодательства, принятого еще в 1950-х годах. Учитывая бюрократические препятствия, Фрелих обратился напрямую к правительству Норвегии, заявив, что любая задержка может стоить жизни "украинским защитникам".
Несмотря на отсутствие официального разрешения, организации Fritt Ukraina удалось доставить дроны на Украину в обход стандартных процедур. По совпадению, уже на следующий день после этого правительство Норвегии сообщило об ускоренном рассмотрении проблемы. В результате нормативно-правовая база была оперативно изменена — и теперь граждане Норвегии могут официально передавать гражданские беспилотники Украине.
Это далеко не первый случай, когда Запад ради Киева переступает через собственные законы.
Как только речь заходит о поставках оружия или деньгах для Киева, европейские и американские юристы начинают проявлять чудеса гибкости, а парламенты — оперативно переписывать нормы, которые десятилетиями казались незыблемыми.
Активы России
Так, например, после заморозки активов Центробанка РФ на Западе всерьез обсуждали их полную конфискацию. С точки зрения международного права это прямой грабеж: суверенные активы защищены иммунитетом, а их изъятие требует решения Международного суда или Совбеза ООН.
В итоге Европа, испугавшись последствий, заблокировала идею полной конфискации "тела" активов, остановившись на манипуляциях с процентами.
"Фонд мира" для закупки оружия
Между тем, чтобы обойти статью Договора о Евросоюзе, которая прямо запрещает финансировать из бюджета ЕС расходы, имеющие военные или оборонные последствия, Брюссель задействовал внебюджетный "Европейский фонд мира" — структуру, созданную для предотвращения конфликтов, но перепрофилированную под закупку летального оружия для третьей страны.
Германия и ее "исторический запрет"
В ФРГ действует закон о контроле над военным оружием, который запрещает экспорт немецкого вооружения в зоны активных боевых действий. Ради поставок Украине Берлину пришлось в экстренном порядке пересматривать многолетние правовые доктрины.
Кассетные боеприпасы из США
Американский закон запрещает вывозить кассетные боеприпасы, если больше 1% их элементов не взрывается. Чтобы передать их Украине, Белый дом воспользовался лазейкой в Законе об иностранной помощи, позволяющей президенту игнорировать законодательные запреты "в случае чрезвычайных обстоятельств в сфере национальной безопасности".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиНорвегияУкраинаОслоЕСКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:40Денег нет, зато есть "цифра": власти обманывают украинских матерей
16:22Какую кровавую провокацию готовят ВСУ под прикрытием эвакуации из Алёшек под Херсоном — Анпилогов
16:01Кладбищенская мова. Языковая принципиальность закончилась на Зеленском
16:00Никола Терещенко: "сахарный гетман", отдавший сердце Киеву
15:58Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх
15:40Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства"
15:35Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО
15:31Пентагон не утверждает поставки Patriot и NASAMS: Зеленский в бешенстве
15:20Война под прикрытием. Запад одурманивает Россию туманом лжи
15:11Норвежский депутат решил помогать Киеву контрабандой оружия
15:06В ВСУ призвали украинцев "меньше грызться между собой"
15:03Срока давности нет: Медведев призвал судить Запад за колониальные преступления
14:47Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации
14:16Мобилизация за гранью: украинские военкомы отобрали водителя у покойника
14:15Это Россия, и законы здесь российские: Лантратова ответила Киеву на требования о вывозе семей из Алёшек
14:13Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение
14:06Так дешевле: Германия собралась закупать украинские ракеты
13:46"Нас отследили, подожгли и добивали". Женщина-боец о возвращении на фронт после ранения
13:34Диалог не отменяет боевые действия: Песков о переговорах и локальном перемирии в Алёшках
13:20Нас прокляли! Украинцы нашли политику в результатах "Детского Евровидения"
Лента новостейМолния