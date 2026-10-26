https://ukraina.ru/20261026/kakuyu-krovavuyu-provokatsiyu-gotovyat-vsu-pod-prikrytiem-evakuatsii-iz-alshek-pod-khersonom--anpilogov-1084076546.html

Какую кровавую провокацию готовят ВСУ под прикрытием эвакуации из Алёшек под Херсоном — Анпилогов

Какую кровавую провокацию готовят ВСУ под прикрытием эвакуации из Алёшек под Херсоном — Анпилогов - 26.10.2026 Украина.ру

Какую кровавую провокацию готовят ВСУ под прикрытием эвакуации из Алёшек под Херсоном — Анпилогов

В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при... Украина.ру, 26.10.2026

2026-10-26T16:22

2026-10-26T16:22

2026-10-26T16:22

видео

алешки

херсон

россия

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

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В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов при помощи интерактивной карты подробно проанализировал оперативную обстановку на Запорожском и Херсонском направлениях, а также рассказал о возможных последствиях эвакуации в Алёшках и о манипуляциях ВСУ со Starlink:00:55 – Последствия проведения эвакуации в Алёшках и аналогичная авантюра Украины в Крынках;08:09 – Стратегический интерес взятия Корабельного острова в Херсоне;10:30 – О планируемых успехах ВС России на Запорожском направлении;15:15 – Мост Преображенского в Запорожье как последняя артерия;19:42 – Почему ВС России не продвигаются после взятия Доброполья?25:02 – О росте количества обстрелов и прилётов со стороны ВСУ;30:38 – О наведении ракет без системы Starlink.

алешки

херсон

россия

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видео, алешки, херсон, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, видео