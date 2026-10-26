"Украина как транзитное поле": эксперты и политики о будущем страны - 26.10.2026 Украина.ру
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"Украина как транзитное поле": эксперты и политики о будущем страны
"Украина как транзитное поле": эксперты и политики о будущем страны - 26.10.2026 Украина.ру
"Украина как транзитное поле": эксперты и политики о будущем страны
В экспертном сообществе обсуждают гипотетические детали возможных будущих договоренностей по урегулированию украинского конфликта. И думают о том, кто и с кем будет договариваться об Украине, но, скорее всего, без Украины
2026-10-26T06:06
2026-10-26T06:06
эксклюзив
украина
россия
владимир путин
рева
виктор баранец
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Украине отведут роль ГТС?Украинский политик и юрист Денис Невядомский считает, что сегодня речь не может идти о разделе Украины просто по той причине, что Украина уже давно не субъектна, она добровольно отдала свой суверенитет в обмен на финансовую поддержку, за возможность для "элит" грабить свой народ, согласившись стать просто полем боя, на котором глобалисты пытаются решить вопрос с Россией.Делить будет нечего, на Украине просто устроят транзитную территорию, сказал политик в эфире интернет-канала "Дикий Live". Он добавил, что суверенитет Украиной уже утрачен фактически, а в случае военного поражения его не будет и юридически.По его мнению, глобалистам нужны российские ресурсы. Но, начиная войну с Россией, они не рассчитали свои силы – им удалось "вскрыть" Украину, а вот с Россией этот номер не прошел. Теперь у глобалистов заканчиваются ресурсы для длительного ведения войны. Пока они есть, но их исчерпание – это лишь вопрос времени, ведь глобалисты сами оказались в уязвимом положении. Бунты в Европе приведут к серьезным изменениям в расстановке сил. И помощь Киеву в войне может скоро прекратиться.Говоря о новом американском плане урегулирования, сведения о котором просочились в прессу (достоверные они или нет – как знать), Невядомский отметил, что "на сегодняшний момент это лучшее из того, что мы можем получить".Ранее детали нового мирного плана, предусматривающего, в частности, отмену антироссийских санкций и возобновление поставок российского газа в Европу (при посредничестве США) через украинскую газотранспортную систему (ГТС), обнародовало издание The Economist со ссылкой на осведомленные анонимные источники на Украине. Другие источники сообщают о планах перезапуска "Северного потока".Невядомский в связи с этим подчеркнул, что, каким бы ни был план, а "нужно понимать, что это не возвращение относительного статус-кво к началу 2022 года, этого не будет никогда".Он пояснил, что суть готовящейся сделки в любом ее варианте заключается в том, что "это окончание такого политического проекта, который сейчас существует в Украине".То есть, главное условие для переговоров США и России – окончание проекта "Анти-Россия" на территории Украины. Нынешние украинские политики должны бы сейчас "озаботиться вопросами собственного даже не политического, а физического выживания", и это уже "вопрос нескольких месяцев".Украине же уготована роль ГТС, роль транзитной территории, для этого в страну даже будут сделаны определенные инвестиции, но не более того. Вот такой план обсуждается, считает политик. По его словам, план на самом деле не так уж плох в сравнении с текущей реальностью, когда ракеты летят по украинской инфраструктуре и по объектам энергетики в преддверии холодов.Успеет ли Украина переучредитьсяНевядомский подчеркнул, что для украинцев самый важный вопрос сейчас заключается в том, сумеет ли Украина в короткие сроки и в условиях, когда решать будут за нее, предложить что-то, устраивающее договаривающиеся стороны, в том числе и РФ.А именно, сумеет ли предложить трансформацию существующего проекта "Анти-Россия" в проект добрососедский, "в тот, который обеспечит интересы народов Украины хотя бы на базовом уровне, суверенные и фундаментальные интересы, которые дадут возможность оттолкнуться от дна и выстроить новое политическое поле, новое общество, новый социальный договор и сформировать, переучредить новое государство".По словам политика, "это главная задача, на которой должны сосредоточиться национальные элиты, интеллектуальные элиты и все, кто способен критически мыслить и смотреть хотя бы дальше своего носа".Заморозка? "Ни народ, ни армия не поймут"Обсуждают и другие возможные варианты мирных и полумирных планов. В России многие обеспокоены тем, что Запад в очередной раз подбрасывает Москве идею замораживания конфликта по линии боевого сопротивления. Но этого нельзя допустить, это будет "воровство нашей победы", считает российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.Он напомнил, что линия боевого сопротивления сегодня проходит по российской территории, которая уже прописана в Конституции РФ – какая же тут может быть заморозка?"Мы освобождали территории с большой кровью, с большими жертвами, там на полтора метра они пропитаны кровью российского солдата и офицера. И, если мы тут остановимся на линии, нас ни народ, ни армия не поймут" - сказал эксперт в эфире канала "Красная линия", подчеркнув, что такая остановка "будет объективно оцениваться как предательство".Эксперт выразил удивление и по тому поводу, что в ходе переговоров не упоминают (по крайней мере, публично) ни об Одесской, ни о Николаевской областях – "их как будто не существует". Он добавил, что России "надо будет решать и эту проблему".Только капитуляция?А вот на Украине в перспективу заморозки по ЛБС верят далеко не все. Так, экс-министр социальной политики Андрей Рева считает, что президент РФ Владимир Путин "сделал ставку на военную победу в 2027 году"."Никаких иных предложений, кроме капитуляции, Путин выдвигать не будет, потому что у него есть надежда добиться тех же условий военным путем", - заявил экс-министр в эфире канала UkrLifeTV. По его мнению, Россия сейчас накапливает силы для генерального наступления, а когда оно начнется, Евросоюз заблокирует помощь Киеву.Политик полагает, что дизельная сделка – лишь прикрытие для снятия с РФ санкций. А в Европе грядут политические перемены. Например, Марин Ле Пен "уже прямо заявляет – в случае победы на выборах мы прекратим помощь Украине".Таким образом, продолжил Рева, стратегия Путина заключается в том, чтобы в 2027 году "поставить нас на колени".
https://ukraina.ru/20261025/pochemu-tramp-rezko-razlyubil-ukrainu-na-samom-dele-bezzhalostnye-tsifry-i-fakty-1084045443.html
https://ukraina.ru/20261024/razdvoenie-zelenskogo-kak-glava-ukrainskogo-rezhima-ekspluatiruet-svoyu-bolezn-1084038587.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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5
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96
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, владимир путин, рева, виктор баранец
Эксклюзив, Украина, Россия, Владимир Путин, Рева, Виктор Баранец

"Украина как транзитное поле": эксперты и политики о будущем страны

06:06 26.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
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В экспертном сообществе обсуждают гипотетические детали возможных будущих договоренностей по урегулированию украинского конфликта. И думают о том, кто и с кем будет договариваться об Украине, но, скорее всего, без Украины
Украине отведут роль ГТС?
Украинский политик и юрист Денис Невядомский считает, что сегодня речь не может идти о разделе Украины просто по той причине, что Украина уже давно не субъектна, она добровольно отдала свой суверенитет в обмен на финансовую поддержку, за возможность для "элит" грабить свой народ, согласившись стать просто полем боя, на котором глобалисты пытаются решить вопрос с Россией.
Делить будет нечего, на Украине просто устроят транзитную территорию, сказал политик в эфире интернет-канала "Дикий Live". Он добавил, что суверенитет Украиной уже утрачен фактически, а в случае военного поражения его не будет и юридически.
По его мнению, глобалистам нужны российские ресурсы. Но, начиная войну с Россией, они не рассчитали свои силы – им удалось "вскрыть" Украину, а вот с Россией этот номер не прошел. Теперь у глобалистов заканчиваются ресурсы для длительного ведения войны. Пока они есть, но их исчерпание – это лишь вопрос времени, ведь глобалисты сами оказались в уязвимом положении. Бунты в Европе приведут к серьезным изменениям в расстановке сил. И помощь Киеву в войне может скоро прекратиться.
Говоря о новом американском плане урегулирования, сведения о котором просочились в прессу (достоверные они или нет – как знать), Невядомский отметил, что "на сегодняшний момент это лучшее из того, что мы можем получить".
Ранее детали нового мирного плана, предусматривающего, в частности, отмену антироссийских санкций и возобновление поставок российского газа в Европу (при посредничестве США) через украинскую газотранспортную систему (ГТС), обнародовало издание The Economist со ссылкой на осведомленные анонимные источники на Украине. Другие источники сообщают о планах перезапуска "Северного потока".
Невядомский в связи с этим подчеркнул, что, каким бы ни был план, а "нужно понимать, что это не возвращение относительного статус-кво к началу 2022 года, этого не будет никогда".
Он пояснил, что суть готовящейся сделки в любом ее варианте заключается в том, что "это окончание такого политического проекта, который сейчас существует в Украине".
То есть, главное условие для переговоров США и России – окончание проекта "Анти-Россия" на территории Украины. Нынешние украинские политики должны бы сейчас "озаботиться вопросами собственного даже не политического, а физического выживания", и это уже "вопрос нескольких месяцев".
Украине же уготована роль ГТС, роль транзитной территории, для этого в страну даже будут сделаны определенные инвестиции, но не более того. Вот такой план обсуждается, считает политик. По его словам, план на самом деле не так уж плох в сравнении с текущей реальностью, когда ракеты летят по украинской инфраструктуре и по объектам энергетики в преддверии холодов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
Вчера, 07:19
Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и фактыЗа последней движухой в сторону "небесных Анкориджей" и невероятной активностью, которую развили некоторые мировые лидеры вкупе с их женами, на второй план ушел переломный момент, после которого и Зеленский уже какой-то не такой, и территориальные уступки со стороны Украины уже не харам, и за шанс сесть за стол с Путиным выстроилась очередь.
Успеет ли Украина переучредиться
Невядомский подчеркнул, что для украинцев самый важный вопрос сейчас заключается в том, сумеет ли Украина в короткие сроки и в условиях, когда решать будут за нее, предложить что-то, устраивающее договаривающиеся стороны, в том числе и РФ.
А именно, сумеет ли предложить трансформацию существующего проекта "Анти-Россия" в проект добрососедский, "в тот, который обеспечит интересы народов Украины хотя бы на базовом уровне, суверенные и фундаментальные интересы, которые дадут возможность оттолкнуться от дна и выстроить новое политическое поле, новое общество, новый социальный договор и сформировать, переучредить новое государство".
По словам политика, "это главная задача, на которой должны сосредоточиться национальные элиты, интеллектуальные элиты и все, кто способен критически мыслить и смотреть хотя бы дальше своего носа".
Заморозка? "Ни народ, ни армия не поймут"
Обсуждают и другие возможные варианты мирных и полумирных планов. В России многие обеспокоены тем, что Запад в очередной раз подбрасывает Москве идею замораживания конфликта по линии боевого сопротивления. Но этого нельзя допустить, это будет "воровство нашей победы", считает российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
Он напомнил, что линия боевого сопротивления сегодня проходит по российской территории, которая уже прописана в Конституции РФ – какая же тут может быть заморозка?
"Мы освобождали территории с большой кровью, с большими жертвами, там на полтора метра они пропитаны кровью российского солдата и офицера. И, если мы тут остановимся на линии, нас ни народ, ни армия не поймут" - сказал эксперт в эфире канала "Красная линия", подчеркнув, что такая остановка "будет объективно оцениваться как предательство".
Эксперт выразил удивление и по тому поводу, что в ходе переговоров не упоминают (по крайней мере, публично) ни об Одесской, ни о Николаевской областях – "их как будто не существует". Он добавил, что России "надо будет решать и эту проблему".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
24 октября, 14:57
Раздвоение Зеленского. Как глава украинского режима эксплуатирует свою болезньВладимир Зеленский дал примечательное интервью британскому предпринимателю Стивену Бартлетту, вызвавшее довольно широкий резонанс в западном обществе. Оно было опубликовано в четверг, 22 октября, в популярном британском подкасте The Diary Of A CEO
Только капитуляция?
А вот на Украине в перспективу заморозки по ЛБС верят далеко не все. Так, экс-министр социальной политики Андрей Рева считает, что президент РФ Владимир Путин "сделал ставку на военную победу в 2027 году".
"Никаких иных предложений, кроме капитуляции, Путин выдвигать не будет, потому что у него есть надежда добиться тех же условий военным путем", - заявил экс-министр в эфире канала UkrLifeTV.
По его мнению, Россия сейчас накапливает силы для генерального наступления, а когда оно начнется, Евросоюз заблокирует помощь Киеву.
Политик полагает, что дизельная сделка – лишь прикрытие для снятия с РФ санкций. А в Европе грядут политические перемены. Например, Марин Ле Пен "уже прямо заявляет – в случае победы на выборах мы прекратим помощь Украине".
Таким образом, продолжил Рева, стратегия Путина заключается в том, чтобы в 2027 году "поставить нас на колени".
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