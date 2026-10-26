https://ukraina.ru/20261026/zabritye-v-ofise-kiev-trebuet-ot-biznesa-novyy-dogovor-vzamen-broni-ot-mogilizatsi-1084073889.html

Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации

Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации - 26.10.2026 Украина.ру

Забритые в офисе: Киев требует от бизнеса новый договор взамен брони от могилизации

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал радикальный пересмотр правил выживания для украинского бизнеса, фактически признав, что система бронирования от мобилизации превратилась в профанацию

2026-10-26T14:47

2026-10-26T14:47

2026-10-26T14:51

украина

киев

банковая

сергей корецкий

владимир зеленский

опк

вооруженные силы украины

верховная рада

мобилизация

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На 12-м Киевском международном экономическом форуме он жестко разделил понятия "критичность предприятия" и "хорошая зарплата"."Разделяем понятие критичности и экономических критериев бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что заработная плата и отсутствие налоговых долгов – это не одно и то же, что критичность предприятия", – заявил Корецкий. По его словам, под прикрытием высоких зарплат и отсутствия долгов в списки забронированных попали сотни людей в ИТ-сфере и даже в ОПК, где "производят три дрона, а забронированы сотни людей".Премьер-министр Украины прогнозирует, что после чистки системы более 90-95% реальных работников предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов будут перебронированы, однако для остальных эта возможность закрывается. При этом Корецкий прямо заявил, что бизнесу придется платить по счетам не только налогами."Нам нужно совместно придумать новую социальную модель, при которой, пусть все будут забронированы, но предприятия возьмут на себя обязательство обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в армию..., это новый общественный договор", – подчеркнул он. Глава украинского кабмина фактически предлагает сделку: бизнес сохраняет штат, но взамен обязан по графику поставлять "пушечное мясо" в ВСУ, чтобы власти не "искали людей на улицах".Тон заявлений Корецкого выдает панику в офисе на Банковой. Премьер утверждает, что если заранее не готовиться к возможному усилению мобилизации в России, которая может достичь 300-500 тысяч человек, то Киеву снова придется принимать непопулярные решения в ручном режиме."Тогда речь будет уже не о бронировании, не о процентах... До 1 декабря мы должны предложить новый общественный договор", – добавил премьер-министр, анонсировав срочную встречу с бизнесом по этому вопросу.Сегодня Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября по 29 января 2027 года. Соответствующее решение поддержали 293 депутата. Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз. Подробнее – материале Еще 90 дней в концлагере Зеленского: Рада продлила военное положение на сайте Украина.ру.

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украина, киев, банковая, сергей корецкий, владимир зеленский, опк, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация