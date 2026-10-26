https://ukraina.ru/20261026/vuchich-ukhodit-v-oppozitsiyu-chego-rossii-i-ukraine-zhdat-ot-novykh-vlastey-serbii-1084080630.html

Вучич уходит в оппозицию: чего России и Украине ждать от новых властей Сербии

Вучич уходит в оппозицию: чего России и Украине ждать от новых властей Сербии - 26.10.2026 Украина.ру

Вучич уходит в оппозицию: чего России и Украине ждать от новых властей Сербии

В Сербии по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 25 октября, произойдет смена власти

2026-10-26T17:40

2026-10-26T17:40

2026-10-26T18:14

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сербия

россия

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александр вучич

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Сербская прогрессивная партия во главе с уже бывшим президентом Александром Вучичем уходит в оппозицию, а ей на смену приходит "Студенческий список" - политическое движение, возникшее на волне массовых протестов против коррупции в стране.По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, "Студенческий список" получил 52,54% голосов. За коалицию "Объединенная Сербия" Вучича проголосовали 39,29% граждан.Коалиция "Ивица Дачич — Фактор стабильности" набрала всего 2,18% голосов и не преодолела трехпроцентный барьер. Все остальные партии, участвующие в выборах набрали менее одного процента голосов.В новом парламенте "Студенческий список" может получить до 140 из 250 мест, коалиция Вучича может рассчитывать на 103 мандата. Для того, чтобы самостоятельно формировать парламентское большинство необходимо 126 депутатских мест, и это условие, по всей видимости, "Студенческий список" выполнит.Почему Вучич проиграл?Результаты голосования свидетельствуют о том, что на этих выборах сербские избиратели в первую очередь голосовали "за" или "против" Вучича, а не за политсилу, которую они предпочитают. Оказалось, что количество тех, кто против бывшего президента примерно на полмиллиона превышает количество тех, кто за него.В "Студенческом списке" многие из избирателей узнали политическую силу, которая в состоянии сменить действующий режим. Он собрал в себе энергию студенческого протеста, который два года не утихал на улицах сербских городов, но также и разные политические веяния — от проевропейских до национальных. Поэтому граждане, жаждущие перемен, легко могли отождествить себя со студенческим движением и найти в рамках него идеи, близкие к их собственным взглядам.С другой стороны, Вучич очевидно выбрал ошибочную тактику для того, чтобы бороться с до тех пор невиданными по своей массовости уличными выступлениями. Сначала среди студентов пытались внедрить провокаторов, которые вызвали бы беспорядки, потом создал собственный "антипротест" в виде палаточного городка под окнами президентской резиденции, так называемого Чациленда.При этом он максимально откладывал с проведением внеочередных выборов, чтобы рассеять энергию общественного протеста, как это уже неоднократно случалось с предыдущими длительными антиправительственными выступлениями. Так, например, ничем закончились шествия под названием "Один из пяти миллионов", которые прозападная оппозиция проводила каждую субботу в конце 2018 и в начале 2019 гг.Когда Вучич в итоге объявил внеочередные выборы и ушел с поста президента для того, чтобы претендовать на пост премьера, он фактически провалил свою предвыборную кампанию. Построил он ее вокруг собственной личности, не учитывая того, что для всего протестно настроенного электората именно он является олицетворением политики, против которой они выступают.Вся логика выборных процессов и все социологические исследования, проведенные накануне выборов, говорили в пользу того, что у коалиции Вучича и у "Студенческого списка" будут почти одинаковые результаты, которые не обеспечат им парламентского большинства и не дадут возможность самостоятельно формировать правительство. Предполагалось, что решающую роль снова может сыграть Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича, и что от нее будет зависит поствыборная коалиция. Однако получилось иначе.Чем Вучич не устраивал сербов?Имя Александра Вучича в России ассоциируется с тем, что он не ввел санкции против России, в то время как в Сербии его имя навсегда связано с отказом от суверенитета над Косово и Метохией и фактической отменой институтов сербского государства в южном автономном крае.Также его имя ассоциируется с разгулом коррупции и криминала, с распродажей сербских ресурсов иностранным мультинациональным компаниям. Большой проблемой стала деградация судебной системы и ее зависимость от исполнительной власти, а также полное подчинение медийной сферы политике правящей партии.Молодые сербы при Вучиче не видели возможностей для трудоустройства и реализации, т.к. партийная принадлежность здесь являлась решающим фактором и превалировала над профкомпетенцией.После прихода к власти в 2012 году Сербская прогрессивная партия расправилась с политическими конкурентами, разделив и уничтожив в том числе все традиционные патриотические партии. За 14 лет нахождения у власти она последовательно старалась не допустить создание поистине национально ориентированного объединения, т.к. претендовала на статус главной и единственной патриотичной силы в государстве, хотя, по сути, такой не являлась.Все это может показаться недостаточной причиной для смещения Вучича, особенно учитывая его упорные попытки представить себя в свете социально ориентированного президента, для которого благополучие собственного населения стоит на первом месте, даже выше политики и национальных интересов. Но есть и сугубо субъективный фактор, который не подлежит научному описанию, такой как упрямство, как особенность сербского национального характера. В данном случае он сработал не в пользу бывшего президента.Что ждать от новой власти?Большинство кандидатов победившего на парламентских выборах "Студенческого списка" - это общественные деятели, ученые, врачи, преподаватели университета, спортсмены, деятели искусства, которые ранее не занимались политикой.Свою предвыборную программу они строили преимущественно на внутриполитических проблемах: борьбе с коррупцией, независимости судебной системы, свободе СМИ и реформировании госинститутов.На прошедших выборах вопросы внешней политики не играли определяющей роли, т.к. избиратели выбирали партию, которой отдадут свой голос именно на основании внутриполитических обещаний.Однако на сайте студенческого движения накануне выборов появилась политическая программа, посвященная внешнеполитическим вопросам в том числе. В ней Евросоюз обозначен как наиболее важный экономический партнер Сербии, с которым страна будет углублять сотрудничество, в том числе через взаимодействие с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.Традиционное партнерство с РФ "Студенческий список" обещает сохранить, также, как и принципиальную позицию по поводу недопустимости присоединения к антироссийским санкциям.Правда, партнерство с Россией обозначено прежде всего как координация по вопросам защиты территориальной целостности Сербии в Совбезе ООН и "решение открытых вопросов, представляющих обоюдный интерес". Об углублении сотрудничества в различных сферах в программе пока речи нет.При этом в тексте подчеркивается приверженность принципам международного права в части соблюдения территориальной целостности Украины, что в целом не отличается от главных постулатов политики Вучича по отношению к России или к украинскому вопросу. "Студенческий список" выступает за мирное решение военного конфликта и развитие отношений с обоими дружественными народами — российским и украинским, отмечается в документе. Тема экспорта сербского вооружения и его последующего попадания в руки ВСУ там не упоминается.Сотрудничество с США должно основываться на общих интересах и большем доверии, а "стратегический диалог" в области телекоммуникаций, энергетики, транспорта, ИИ, газовой диверсификации, сотрудничества в оборонной сфере должен продолжится. Также упор делается на расширение торговли с США и поступление высокотехнологичных инвестиций, обеспечивающих долгосрочное развитие.Также в документе упоминается сохранение вектора на экономическое, инфраструктурное, промышленное и торговое партнерство с Китаем.В целом можно ожидать, что новые сербские власти постараются сохранить уровень сотрудничества с РФ на том уровне, на котором оно оказалось после начала СВО. Это сохранение опоры на политическую поддержку России на международных площадках, прежде всего связанную с непризнанием Косово и Метохии.При этом сложно ожидать, что позиция по отношению к украинскому конфликту изменится, и на это есть несколько причин. Здесь важен собственный интерес сохранения Косово в составе Сербии, но еще большее значение имеет то, что курс новых властей на евроитеграцию, по всей видимости никак не изменится. В этом смысле выработанная ранее позиция — это максимум, который Сербия на своем пути в ЕС может предложить. Без ревизии внешнеполитических приоритетов особых изменений здесь быть не может.Больше ясности появится после формирования нового правительства и президентских выборов, которые должны состояться до конца года и которые, по всей видимости, должны подтвердить успех "Студенческого списка".А пока его представители заявляют, что никакие санкции против Москвы вводить не будут. Пока нет причин не верить им, хотя бы по той простой причине, что среди их избирателей большая доля ранее разочаровавшихся в политике Вучича сербских патриотов и русофилов.Однако Вучич для своих масштабных планов превращения Сербии в "экономического тигра" набрал много разных кредитов — у Китая, у международных финансовых институтов. Если новым властям остро потребуются деньги, они, скорее всего, смогут обратиться только к Евросоюзу. А тогда от них могут потребовать разные срочные уступки, в том числе и присоединение к санкциям.

https://ukraina.ru/20260813/na-meste-vuchicha-ya-by-promolchal-drobnitskiy-o-vizite-zelenskogo-v-belgrad-i-davlenii-na-rossiyu-1082462007.html

https://ukraina.ru/20260502/studenty-buldozery-i-2000-y-god-v-serbii-ne-budet-maydana-no-myagkaya-smena-vlasti-vozmozhna-1078497438.html

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эксклюзив, сербия, россия, косово, александр вучич, ес