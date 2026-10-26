https://ukraina.ru/20261026/voyna-pod-prikrytiem-zapad-odurmanivaet-rossiyu-tumanom-lzhi-1084073175.html

Война под прикрытием. Запад одурманивает Россию туманом лжи

Война под прикрытием. Запад одурманивает Россию туманом лжи - 26.10.2026 Украина.ру

Война под прикрытием. Запад одурманивает Россию туманом лжи

Украинские дроны продолжают атаковать территорию России. И сообщения Минобороны России об этом заставляют серьезно задуматься о происходящем, отсеивая зерна... Украина.ру, 26.10.2026

2026-10-26T15:20

2026-10-26T15:20

2026-10-26T16:42

мнения

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украина

запад

владимир зеленский

илон маск

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Украинские дроны продолжают атаковать территорию России. И сообщения Минобороны России об этом заставляют серьезно задуматься о происходящем, отсеивая зерна правдивой информации от плевел не только фейков, но и наших надежд.Это очень важно: только стоя на твердой почве правды можно не гнуться и не шататься, сражаться и побеждать, безвозвратно уничтожая противника, о котором знаешь все. Если же остаются лакуны неизвестного, то не известно и откуда прилетит в ответ.Ситуация же неоднозначна. По сообщениям российского военного ведомства, "в течение прошедшей ночи с 20:00 мск 25 октября до 09:00 мск 26 октября дежурными силами ПВО уничтожены 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона".Сравните с сообщением днем раньше: "в течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 24 октября до 8.00 мск 25 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 532 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".Можно только констатировать, что в воскресенье украинцы били мощнее: 532 дрона против 290. И география была несколько шире. В выходные особенно сильно ударили по Брянской, Воронежской и Орловской областям. Есть раненые и погибшие.Но важны не эти сообщения о нападениях. Они как раз закономерны, потому что если идет война, то стороны обмениваются ударами. Не важно и количество дронов. Поражает другое: то, что они, дроны, вообще у Украины есть и лупят по России в таком количестве на фоне ежедневных сообщений о российских успехах и победах и о том, что Украина практически лежит на земле с уничиженной промышленностью, инфраструктурой и логистикой и вот-вот загнется без западной помощи оружием и деньгами.Но и это тоже объяснимо: обычная война сопровождается информационной, в которой важны победы не только на полях сражения, но и в борьбе за умы. Как на фронте, так и в тылу. И как могут, стараются обе стороны.Однако сермяжная правда в этой ситуации где-то посередине. И звучит она, увы, не так обнадеживающе, как многим хотелось бы: да, ежедневные успехи и подвиги российских солдат есть, но вот до окончательной победы и капитуляции Украины еще далеко.Сегодня определяющими являются два обстоятельства. Во-первых, у России, как и почти 5 лет назад, перед началом СВО, есть три главных варианта дальнейшего развития событий. И, как обычно, Россия сталкивается с ними со всеми и переживает каждый.Первый – оптимистический: Россия начинает, мощно бьет по всем направлениям, ломит врага, и враг ломится, терпит поражение и сдается. Разумеется, на условиях России и при выполнении всех ее требований, ради которых СВО и начиналась.Второй – пессимистический: Россия не выдерживает напряжения за долгие годы войны, начинает вибрировать, теряет позиции. И, в конце концов, заканчивает СВО, уступая и Украине, и стоящему за ее спиной Западу.От этого варианта Россия старательно и планомерно уходит, не допуская даже мысли о нем, но внутри страны слишком много тех, кто хочет, чтобы война побыстрее закончилась, и все вернулось на круги своя, чтобы и впредь все было, как "при бабушке". Иначе кто, зачем и почему безнаказанно из российского истеблишмента и сегодня умоляет Запад снять с него персональные санкции уже сейчас, когда победа России не достигнута? И когда российские солдаты гибнут на полях сражения, а какие-то ловкачи на их мужестве и смертях хотят въехать в еврорай и там покуражиться, как прежде.Не ставить этот вопрос – оставлять предпосылки для пятой колонны…И, наконец, третий вариант – реалистичный. Тот, что есть сейчас, когда Россия побеждает и обязательно победит, учитывая все ее преимущества, но не так быстро, как рассчитывали в начале. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А оврагов, как оказалось, – тьма. И в оврагах такие черти гнездятся, что одного дихлофоса маловато будет…Второе обстоятельство – еще проще: России при третьем варианте развития событий обязательно нужно только побеждать.И победа однозначно будет. Потому что вопрос для нас стоит очень просто и кардинально высоко: или – или. Или мы их, или они нас — ставка максимально высока: выживание и сохранение нашей не только национальной идентичности, но нашей же общественно-политической и духовно-психологической самости. От "Я – русский! Какой восторг!" до "В единстве наша сила и общее процветание в едином Отечестве, название которому Россия". И здесь нет никакого излишнего пафоса. Это Запад так сегодня в очередной раз поставил вопрос – запретить и отменить Россию и все русское.Или еще есть те, кто этого не видит?Нет, я понимаю, что есть те, кому это не дорого, кто считает патриотизм духовно-психологическим старьем и рваниной, от которых нужно избавляться, очищая бездушное, но накачанное химией и прокачанное модной дурью тело. Но не о них сейчас речь, хотя и не совсем понятно, что с ними делать…Речь идет о здоровых людях. И о том, как им победить. И вот тут мы опять возвращаемся к правде, к необходимости опираться на нее, не заблуждаясь красивыми обманками.А именно обман – тотальный, изощренный, хитрый и всесторонне обдуманный и системно продуманный – это то, чем обволакивают Россию и русских. То, что мешает победить, ибо рождает ненужные иллюзии. Отвлекает от выполнения поставленной задачи.Россию и ее граждан (в том числе и одетых в военную форму на фронтах СВО) по-прежнему сманивают привлекательными и привычными миражами об общем будущем, о демократии, об общих правах человека и его неотъемлемых свободах, равенстве и братстве и т.д. и т.п.И обманывают, что все у них будет, если они откажутся от своего, максимально перейдут на другие и чужие ценности и, как говорится, сольются в экстазе.Россию и русских хотят задурить так, что они не заметили, что в отношении них действуют и двойные стандарты, и двойная, а то и тройная мораль. Это когда говорят одно, делают другое, а думают и замышляют вообще третье; когда на словах вещают о демократии, на деле перебирают собственность и активы, грабя все, до чего смогли дотянуться, а планируют в будущем отобрать вообще все.Россия уже переживала подобные подходы: в лихие 90-е ее рвали, как Тузик грелку, и она отскочила только чудом. Сейчас второй заход, потому что Запад уже проел ранее награбленное, а колониальный Молох требует новой пищи.А если мыслить применительно к СВО, то все указанные в начале статьи дроны, которыми били по российским регионам и убивали мирных людей, – это есть следствие обмана, двойных стандартов и двойной морали.Вот вспомните ситуацию со спутниковыми системами разведки и слежения Starlink и Starshield, работу которых их владелец Илон Маск сначала действительно замедлил. И у украинской стороны сразу возникли проблемы и с отражением российских ударов возмездия, и с нападениями на российские регионы.Прошло пару дней, Маск под давлением президента США Дональда Трампа, на которого в свою очередь надавили глубинное государство США и рассерженные европейцы-партнеры, все вернул назад. И Украина теперь лупит по России в полную силу.Но при этом Маск изображает из себя противника войны и называет ее сторонников "кровавыми поджигателями". Трамп рассказывает, что спутниковые системы работают в полную силу, но при этом сам говорит, что он – за мир так, что аж кушать не может, и делает все, чтобы сделка между Россией и Украиной закончилась мирным соглашением."Я надеюсь, что мы заканчиваем", – говорит Трамп, прочувствованно прижимая одну руку к жаждущему мира сердцу, призывая мир ему верить, приглашая на трёхстороннюю встречу лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, и заманивая их на встречу в Майами. А другой рукой он подписывает распоряжения о продолжении войны.Точно так же ведут себя США и Трамп и в отношении просроченного Владимира Зеленского. Одной рукой ему указывают, куда срочно надо уйти с поста президента Украины, а другой всячески поддерживают, присылая оружие и деньги, чтобы Украина только воевала. И приносила дивиденды: политические и чисто материальные. Всем, кому выгодна эта война, от которой они якобы отказываются на словах…А то, как сам Зеленский при полной поддержке Запада извивался и изворачивался за последнюю неделю, – это вообще классический случай вранья. За несколько дней он дал почти полтора десятка интервью, в которых, как писал поэт, он и плакал, и смеялся, и щетинился, как еж, но не говорил правду. И в этих потоках лжи пытался скрыть подлинные намерения, которые потом воплощались в дроновые атаки по России.Отсюда и вывод: в этом тотальном обмане и кроется то, что война до сих пор идет. И обстрелы России украинцами продолжаются, а она вынуждена наносить в ответ удары возмездия. Потому что все тайное всегда становится явным и банально влечет за собой ответственность.Запад не смог победить Россию, поэтому теперь пытается обмануть

https://ukraina.ru/20261025/pochemu-tramp-rezko-razlyubil-ukrainu-na-samom-dele-bezzhalostnye-tsifry-i-fakty-1084045443.html

https://ukraina.ru/20261023/zapad-ne-smog-pobedit-rossiyu-poetomu-teper-pytaetsya-obmanut-1084022007.html

https://ukraina.ru/20261022/plan-londona-po-spaseniyu-zelenskogo-provalilsya-1083978362.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, дональд трамп, россия, украина, запад, владимир зеленский, илон маск