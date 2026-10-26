https://ukraina.ru/20261026/pentagon-ne-utverzhdaet-postavki-patriot-i-nasams-zelenskiy-v-beshenstve-1084075597.html
Пентагон не утверждает поставки Patriot и NASAMS: Зеленский в бешенстве
Пентагон не утверждает поставки Patriot и NASAMS: Зеленский в бешенстве - 26.10.2026 Украина.ру
Пентагон не утверждает поставки Patriot и NASAMS: Зеленский в бешенстве
Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже более месяца ждёт подписи главы Пентагона Пита Хэгсета по ракетам для систем ПВО Patriot и NASAMS. Об этом 26 октября он написал в своём Телеграм-канале
2026-10-26T15:31
2026-10-26T15:31
2026-10-26T15:31
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"На протяжении уже более месяца ждём подписи господина Хэгсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Поручил ещё раз обсудить это с американской стороной", — заявил Зеленский.Также нелегитимный президент рассказал, что провёл селекторное совещание по вопросам поставок оружия от партнёров и восстановления энергетики. Отдельно участники совещания обсудили подготовку к ноябрьской встрече в формате "Рамштайн". Отметим, что Хэгсет является близким соратником президента США Дональда Трампа и объектом критики со стороны оппонентов действующего президента. Как ранее указывал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, Владимир Зеленский активно вмешивается во внутренние американские процессы, участвуя в спланированных и финансово обеспеченных пропагандистских кампаниях.Подробнее – в материале Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для PatriotБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрыш в Сербии, победа в Бразилии и откровения Маска. Хроника событий на утро 26 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, родион мирошник, пентагон, рамштайн, украина.ру
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Пентагон, Рамштайн, Украина.ру
Пентагон не утверждает поставки Patriot и NASAMS: Зеленский в бешенстве
Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже более месяца ждёт подписи главы Пентагона Пита Хэгсета по ракетам для систем ПВО Patriot и NASAMS. Об этом 26 октября он написал в своём Телеграм-канале
"На протяжении уже более месяца ждём подписи господина Хэгсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Поручил ещё раз обсудить это с американской стороной", — заявил Зеленский.
Также нелегитимный президент рассказал, что провёл селекторное совещание по вопросам поставок оружия от партнёров и восстановления энергетики.
Отдельно участники совещания обсудили подготовку к ноябрьской встрече в формате "Рамштайн".
Отметим, что Хэгсет является близким соратником президента США Дональда Трампа и объектом критики со стороны оппонентов действующего президента. Как ранее указывал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, Владимир Зеленский активно вмешивается во внутренние американские процессы, участвуя в спланированных и финансово обеспеченных пропагандистских кампаниях.
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