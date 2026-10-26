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Мобилизация за гранью: украинские военкомы отобрали водителя у покойника
Мобилизация за гранью: украинские военкомы отобрали водителя у покойника - 26.10.2026 Украина.ру
Мобилизация за гранью: украинские военкомы отобрали водителя у покойника
В Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) принудительно мобилизовали водителя катафалка прямо во время траурной процессии, сообщили очевидцы в социальных сетях
2026-10-26T14:16
2026-10-26T14:16
2026-10-26T14:22
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Военкомы перехватили ритуальный автомобиль на трассе, проигнорировав то, что в машине находился покойник, которого везли на кладбище. Родственникам умершего пришлось самостоятельно справляться с ситуацией в полевых условиях. Родные и близкие были вынуждены перегружать гроб с телом усопшего из заблокированного катафалка в обычный открытый легковой прицеп, чтобы довезти его оставшиеся 10 километров до места захоронения.Одна из присутствующих женщин сняла происходящий беспредел на видео, эмоционально обратившись к задерживающим водителя сотрудникам ТЦК. На опубликованных кадрах женщина кричит на военкомов, обвиняя их в полном отсутствии совести, стыда и сострадания. Подробнее о мобилизации в стране - в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.
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новости, украина, херсон, херсонская область, марьяна безуглая, тцк, украина.ру
Новости, Украина, Херсон, Херсонская область, Марьяна Безуглая, ТЦК, Украина.ру
Мобилизация за гранью: украинские военкомы отобрали водителя у покойника
14:16 26.10.2026 (обновлено: 14:22 26.10.2026)
В Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) принудительно мобилизовали водителя катафалка прямо во время траурной процессии, сообщили очевидцы в социальных сетях
Военкомы перехватили ритуальный автомобиль на трассе, проигнорировав то, что в машине находился покойник, которого везли на кладбище.
Родственникам умершего пришлось самостоятельно справляться с ситуацией в полевых условиях. Родные и близкие были вынуждены перегружать гроб с телом усопшего из заблокированного катафалка в обычный открытый легковой прицеп, чтобы довезти его оставшиеся 10 километров до места захоронения.
Одна из присутствующих женщин сняла происходящий беспредел на видео, эмоционально обратившись к задерживающим водителя сотрудникам ТЦК. На опубликованных кадрах женщина кричит на военкомов, обвиняя их в полном отсутствии совести, стыда и сострадания.
"Изверги, вам не стыдно? Вас шесть человек на одного, позор стране!" — возмутилась она, пообещав "прославить" участников принудительной мобилизации на всю Украину.