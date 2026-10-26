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Мобилизация за гранью: украинские военкомы отобрали водителя у покойника

Мобилизация за гранью: украинские военкомы отобрали водителя у покойника - 26.10.2026 Украина.ру

Мобилизация за гранью: украинские военкомы отобрали водителя у покойника

В Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) принудительно мобилизовали водителя катафалка прямо во время траурной процессии, сообщили очевидцы в социальных сетях

2026-10-26T14:16

2026-10-26T14:16

2026-10-26T14:22

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Военкомы перехватили ритуальный автомобиль на трассе, проигнорировав то, что в машине находился покойник, которого везли на кладбище. Родственникам умершего пришлось самостоятельно справляться с ситуацией в полевых условиях. Родные и близкие были вынуждены перегружать гроб с телом усопшего из заблокированного катафалка в обычный открытый легковой прицеп, чтобы довезти его оставшиеся 10 километров до места захоронения.Одна из присутствующих женщин сняла происходящий беспредел на видео, эмоционально обратившись к задерживающим водителя сотрудникам ТЦК. На опубликованных кадрах женщина кричит на военкомов, обвиняя их в полном отсутствии совести, стыда и сострадания. Подробнее о мобилизации в стране - в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.

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