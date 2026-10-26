Самоубийство Фантомаса: Европа пошла на эвтаназию на наших глазах - 26.10.2026 Украина.ру
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Самоубийство Фантомаса: Европа пошла на эвтаназию на наших глазах
Самоубийство Фантомаса: Европа пошла на эвтаназию на наших глазах - 26.10.2026 Украина.ру
Самоубийство Фантомаса: Европа пошла на эвтаназию на наших глазах
Увидел по нашему центральному телевидению рекламу французских духов: мол, с вами будет аромат самого Парижа! Озадачился. По писаным и, особенно, неписаным законам не принято рекламировать товары противника. Неловко, право. Да и ароматец сегодня у Парижа — еще тот.
2026-10-26T07:21
2026-10-26T07:21
мнения
франция
украина
париж
леонид кравчук
наполеон бонапарт
дед мороз
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Но память всколыхнулась. В самом конце безумного девяносто первого, только что избранный президент Украины Леонид Кравчук направил меня как раз в это, некогда вожделенное, местечко. Задача была четкая, как партзадание: детально описать модель управления Франции.Президент мыслил прямолинейно. Территория и население (тогда) стран — примерно одинаковы. Экономический потенциал (тогда) — сопоставим. Шустренько «офранцузим» Украину и заживем примерно так же.«Гадаю, за пiвроку» («Считаю, за полгода»), — задумчиво произнес глава незалежной.Всегда удивлялся провидческой роли языка. Как потом оказалось, он действительно «гадал». Как потом прояснилось, он всё делал на «пiв…» — то есть полрока, полсудьбы, полкармы и т.п.Но не будем отвлекаться.Вылетел я прямо в канун рождества. Из темного и угрюмого (как сейчас) Киева в сверкающую и веселую (как тогда) легендарную столицу.Думал, что был готов к встрече с легендой. Некогда писал курсовую по «студенческой революции» 1968 года. Любил Шарля Азнавура, обожал Жан-Поля Бельмондо, сопереживал Де Голлю. В конце концов, смотрел советский фильм «Журналист»…И вот бродил по самым высоким кабинетам с одним вопросом: как офранцузить Украину? Смотрел, слушал и многое не понимал.Не понимал, как может существовать такой чудовищно раздутый госаппарат. Союз Нерушимый разрушали под кличи борьбы с бюрократией. Эх, не знали мы, что такое настоящая бюрократия…Например, когда для получения разрешения на приобретение кота — нет, не в сапогах, а самого банального — нужно подать прошение в мэрию и неделями ждать комиссию чиновников. Ну, чтобы те изучили будущие условия пребывания твари. Замерили, например, расстояние между прутьями ограждения на балконе — чтобы не пришлось потом ставить оградку для питомца…А как нас раздражали услуги, достававшиеся кому-то по блату? Оказалось, что высокие связи и здесь работают еще как. Испытал прямо на себе: поселили в неадекватно роскошном по стоимости отеле. Думал, уважают — как автора нескольких книг. В реале же все было проще. Главой администрации президента оказался мой однофамилец: его нукеры просто приняли меня за бедного родственника начальника…Ещё порвали ткань бывшей великой державы пресловутые «привилегии» номенклатуры. А тут довелось вкушать кофеек в кабинете председателя Конституционного совета. Пили из тонкого прозрачного фарфора. Чашечка из сервиза самого Бонапарта стоила дороже, чем черная номенклатурная «Волга». А годовой бюджет совета тянул на приличный завод или фабрику…Но не это было главное. Не оставляло ощущение постоянной нарочитости, игрушечности, водевильности всего окружающего.В самых высоких кабинетах сидели бывшие участники того самого «красного мая», о котором довелось строчить курсовую. Невольно вспоминал высказывание одного ироничного политика тех времен, что вожаки студенческого бунта, унаследовав бизнесы и кресла своих отцов, станут еще большими сатрапами режима. Это потом блестяще подтвердил один из лидеров протестов Даниэль Кон-Бендит.Так и не встретил ни одного реализованного лозунга времен протестов. «Запрещать запрещено!» Да вы шутите? Это в стране, где любую разрешительную справку надо ждать месяцами?«Пришел, увидел, поверил!» А во что можно поверить там, где издеваются над самым святым — над христианскими заповедями?«Революция невероятна, потому что она настоящая!» Вот чего сложно было встретить уже тогда, так это что-либо настоящее…Так и доложил тогда президенту. Мол, не станем мы клонами замечательных французов. Чересчур мы, ну… Как бы настоящие. Точнее — приземленные. Еще точнее — плотские. Нам бы времечка, чтоб перековаться, чтобы разувериться. Или научиться верить во всякие химеры. Что принцессы испражняются ландышами, что граждане мечтают о демократии, а политики любят граждан.Рассказал, как ночью у кинотеатра на Елисейских полях взрослые парижские дядьки в ожидании позднего сеанса «Звёздных войн» как бы неистово как бы дерутся. Сражаются имитациями «лазерных мечей» — светящимися палками из пластика…У нас первоклассники уже не верят в Деда Мороза, хотя многие верят во Всевышнего. У них почти не верят в Создателя, но верят в Фантомаса.У них даже мечтают что-то взрывать на Бикини. А нам бы с кого-то срывать бикини.Михаил Михайлович Бахтин обрадовался бы — карнавальная культура воочию. Всё понарошку, всё не всерьёз. Все видят мир глазами режиссёров-приколистов Франсуа Трюффо или Жан-Люка Годара, а не своими собственными. Нам так не жить…Но вот «Фантомас» разбушевался. Опять Франция на слуху. Но что-то изменилось. Исчезла опереточная лёгкость и игривость. «Фиалки Монмартра» — не с корзинками цветов, а с коктейлями Молотова. Раненых на улицах в разы больше, чем в кампусах той «революции». Есть уже и погибшие.Что случилось?Причин — тысячи. Их неделями смакуют и эксперты: развал системы образования, миграция, отсутствие внятных перспектив у молодежи, нищенство преподавателей… Всё реально. Но есть нюансы.В Пятой республике реализуется вышеназванная мечта Кравчука — только наоборот. Он «гадал» об «офранцузивании Украины», а случилась «украинизация Франции». В той былой Франции всё было «про любовь». На современной Украине — всё про ненависть. И незалежная поделилась ею сполна!Такие переполненные животной ненавистью глаза, как у юных протестантов Парижа, Марселя, Лиона, можно было увидеть разве что у тех, кто разбирал брусчатку на Крещатике. Или метал «зажигалки» в одесский Дом профсоюзов.Во Франции сегодня горят не только мэрии, но и храмы. Это богатый магазин можно разгромить на кураже и зависти, а сжечь храм — только на бесноватой ненависти. Не ждали? Не знали, что ненависть заразнее чумы? Так перечитайте своего Камю.Есть, конечно, и другие вполне реальные факторы. Например, фундаментальное противоречие между главными сущностями бытия. Классик, создавший труд о семье, собственности и государстве, признался, что это главные институты бытия.Во Франции сегодня столкнулась феодальная модель семьи, капиталистическая модель собственности и квази-социалистическая модель государства. Это противоречие стремительно (как средневековая чума) масштабируется в соседних государствах.Этот феномен пока не до конца исследован, но именно он погубит Европу…Довелось незадолго до его мученического убийства говорить с экзотическим мудрецом Муаммаром Каддафи. Сказал он: будь моя воля, присудил бы Нобеля только за название книги «братского вождя» «Самоубийство космонавта». Уже в заглавии — вся драма нашего времени.Может, и некогда блестящую, интригующую, карнавальную Францию помянут исчерпывающим трудом. Самоубийство Фантомаса!
https://ukraina.ru/20261023/dengi-na-shkoly-a-ne-na-voynu-protesty-v-evrope-tolko-usilivayutsya-1084026640.html
https://ukraina.ru/20261019/my-heart-will-go-on-poka-frantsiya-protestovala-makron-s-zhenoy-otzhigal-na-kontserte-selin-dion-1083911022.html
https://ukraina.ru/20261020/vinovaty-russkie-i-ilon-mask-kak-ukraintsy-vo-frantsii-ruku-kremlya-iskali-1083927978.html
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Дмитрий Выдрин
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мнения, франция, украина, париж, леонид кравчук, наполеон бонапарт, дед мороз
Мнения, Франция, Украина, Париж, Леонид Кравчук, Наполеон Бонапарт, Дед Мороз

Самоубийство Фантомаса: Европа пошла на эвтаназию на наших глазах

07:21 26.10.2026
 
© ФотоПротесты в Париже
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
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Дмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
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Увидел по нашему центральному телевидению рекламу французских духов: мол, с вами будет аромат самого Парижа! Озадачился. По писаным и, особенно, неписаным законам не принято рекламировать товары противника. Неловко, право. Да и ароматец сегодня у Парижа — еще тот.
Но память всколыхнулась. В самом конце безумного девяносто первого, только что избранный президент Украины Леонид Кравчук направил меня как раз в это, некогда вожделенное, местечко. Задача была четкая, как партзадание: детально описать модель управления Франции.
Президент мыслил прямолинейно. Территория и население (тогда) стран — примерно одинаковы. Экономический потенциал (тогда) — сопоставим. Шустренько «офранцузим» Украину и заживем примерно так же.
«Гадаю, за пiвроку» («Считаю, за полгода»), — задумчиво произнес глава незалежной.
Всегда удивлялся провидческой роли языка. Как потом оказалось, он действительно «гадал». Как потом прояснилось, он всё делал на «пiв…» — то есть полрока, полсудьбы, полкармы и т.п.
Но не будем отвлекаться.
Вылетел я прямо в канун рождества. Из темного и угрюмого (как сейчас) Киева в сверкающую и веселую (как тогда) легендарную столицу.
Думал, что был готов к встрече с легендой. Некогда писал курсовую по «студенческой революции» 1968 года. Любил Шарля Азнавура, обожал Жан-Поля Бельмондо, сопереживал Де Голлю. В конце концов, смотрел советский фильм «Журналист»…
И вот бродил по самым высоким кабинетам с одним вопросом: как офранцузить Украину? Смотрел, слушал и многое не понимал.
Акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
23 октября, 17:08
"Деньги на школы, а не на войну!" Протесты в Европе только усиливаютсяВолна протестов, охватившая страны Евросоюза, с приближением зимы будет только нарастать — для этого есть объективные причины, написало 23 октября европейское издание Politico.
Не понимал, как может существовать такой чудовищно раздутый госаппарат. Союз Нерушимый разрушали под кличи борьбы с бюрократией. Эх, не знали мы, что такое настоящая бюрократия…
Например, когда для получения разрешения на приобретение кота — нет, не в сапогах, а самого банального — нужно подать прошение в мэрию и неделями ждать комиссию чиновников. Ну, чтобы те изучили будущие условия пребывания твари. Замерили, например, расстояние между прутьями ограждения на балконе — чтобы не пришлось потом ставить оградку для питомца…
А как нас раздражали услуги, достававшиеся кому-то по блату? Оказалось, что высокие связи и здесь работают еще как. Испытал прямо на себе: поселили в неадекватно роскошном по стоимости отеле. Думал, уважают — как автора нескольких книг. В реале же все было проще. Главой администрации президента оказался мой однофамилец: его нукеры просто приняли меня за бедного родственника начальника…
Ещё порвали ткань бывшей великой державы пресловутые «привилегии» номенклатуры. А тут довелось вкушать кофеек в кабинете председателя Конституционного совета. Пили из тонкого прозрачного фарфора. Чашечка из сервиза самого Бонапарта стоила дороже, чем черная номенклатурная «Волга». А годовой бюджет совета тянул на приличный завод или фабрику…
Но не это было главное. Не оставляло ощущение постоянной нарочитости, игрушечности, водевильности всего окружающего.
В самых высоких кабинетах сидели бывшие участники того самого «красного мая», о котором довелось строчить курсовую. Невольно вспоминал высказывание одного ироничного политика тех времен, что вожаки студенческого бунта, унаследовав бизнесы и кресла своих отцов, станут еще большими сатрапами режима. Это потом блестяще подтвердил один из лидеров протестов Даниэль Кон-Бендит.
Встреча Э. Макрона и Д. Трампа в Париже - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
19 октября, 11:05
My Heart Will Go On: пока Франция протестовала, Макрон с женой отжигал на концерте Селин ДионШестнадцатого октября Эммануэль Макрон и его супруга Брижит посетили предпоследний концерт Селин Дион в парижской Plenitude Arena. На следующий день по всей стране должна была пройти масштабная акция протеста. Совпадение оценили не все
Так и не встретил ни одного реализованного лозунга времен протестов. «Запрещать запрещено!» Да вы шутите? Это в стране, где любую разрешительную справку надо ждать месяцами?
«Пришел, увидел, поверил!» А во что можно поверить там, где издеваются над самым святым — над христианскими заповедями?
«Революция невероятна, потому что она настоящая!» Вот чего сложно было встретить уже тогда, так это что-либо настоящее…
Так и доложил тогда президенту. Мол, не станем мы клонами замечательных французов. Чересчур мы, ну… Как бы настоящие. Точнее — приземленные. Еще точнее — плотские. Нам бы времечка, чтоб перековаться, чтобы разувериться. Или научиться верить во всякие химеры. Что принцессы испражняются ландышами, что граждане мечтают о демократии, а политики любят граждан.
Рассказал, как ночью у кинотеатра на Елисейских полях взрослые парижские дядьки в ожидании позднего сеанса «Звёздных войн» как бы неистово как бы дерутся. Сражаются имитациями «лазерных мечей» — светящимися палками из пластика…
У нас первоклассники уже не верят в Деда Мороза, хотя многие верят во Всевышнего. У них почти не верят в Создателя, но верят в Фантомаса.
У них даже мечтают что-то взрывать на Бикини. А нам бы с кого-то срывать бикини.
Михаил Михайлович Бахтин обрадовался бы — карнавальная культура воочию. Всё понарошку, всё не всерьёз. Все видят мир глазами режиссёров-приколистов Франсуа Трюффо или Жан-Люка Годара, а не своими собственными. Нам так не жить…
Но вот «Фантомас» разбушевался. Опять Франция на слуху. Но что-то изменилось. Исчезла опереточная лёгкость и игривость. «Фиалки Монмартра» — не с корзинками цветов, а с коктейлями Молотова. Раненых на улицах в разы больше, чем в кампусах той «революции». Есть уже и погибшие.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
20 октября, 07:21
"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искалиФранцузские города снова заволокло слезоточивым газом, а центральные улицы превратились в полигоны для уличных боев. Это был бы обычный парижский уик-энд, ведь восстания здесь сродни национальному виду спорта, но в этот раз с первыми подожженными баррикадами поднялся вой о вездесущей руке Москвы, якобы срежиссировавшей бунт.
Что случилось?
Причин — тысячи. Их неделями смакуют и эксперты: развал системы образования, миграция, отсутствие внятных перспектив у молодежи, нищенство преподавателей… Всё реально. Но есть нюансы.
В Пятой республике реализуется вышеназванная мечта Кравчука — только наоборот. Он «гадал» об «офранцузивании Украины», а случилась «украинизация Франции». В той былой Франции всё было «про любовь». На современной Украине — всё про ненависть. И незалежная поделилась ею сполна!
Такие переполненные животной ненавистью глаза, как у юных протестантов Парижа, Марселя, Лиона, можно было увидеть разве что у тех, кто разбирал брусчатку на Крещатике. Или метал «зажигалки» в одесский Дом профсоюзов.
Во Франции сегодня горят не только мэрии, но и храмы. Это богатый магазин можно разгромить на кураже и зависти, а сжечь храм — только на бесноватой ненависти. Не ждали? Не знали, что ненависть заразнее чумы? Так перечитайте своего Камю.
Есть, конечно, и другие вполне реальные факторы. Например, фундаментальное противоречие между главными сущностями бытия. Классик, создавший труд о семье, собственности и государстве, признался, что это главные институты бытия.
Во Франции сегодня столкнулась феодальная модель семьи, капиталистическая модель собственности и квази-социалистическая модель государства. Это противоречие стремительно (как средневековая чума) масштабируется в соседних государствах.
Этот феномен пока не до конца исследован, но именно он погубит Европу…
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Довелось незадолго до его мученического убийства говорить с экзотическим мудрецом Муаммаром Каддафи. Сказал он: будь моя воля, присудил бы Нобеля только за название книги «братского вождя» «Самоубийство космонавта». Уже в заглавии — вся драма нашего времени.
Может, и некогда блестящую, интригующую, карнавальную Францию помянут исчерпывающим трудом. Самоубийство Фантомаса!
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