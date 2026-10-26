https://ukraina.ru/20261026/kladbischenskaya-mova-yazykovaya-printsipialnost-zakonchilas-na-zelenskom-1084068688.html

Кладбищенская мова. Языковая принципиальность закончилась на Зеленском

Кладбищенская мова. Языковая принципиальность закончилась на Зеленском - 26.10.2026 Украина.ру

Кладбищенская мова. Языковая принципиальность закончилась на Зеленском

Когда-то это должно было случиться - и оно случилось. Языковые скандалы добрались до кладбищ: в Кропивницком матери и вдовы погибших военнослужащих ВСУ скандалят из-за надписей на "мове врага", сделанных на могильных памятниках

2026-10-26T16:01

2026-10-26T16:01

2026-10-26T16:01

эксклюзив

кропивницкий

украина

владимир зеленский

ирина фарион

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В секторе военных захоронений на кладбище переименованного Кировограда скорбящая, но бдительная мать погибшей "героини" Ольги Мельстер, обнаружила "неправильную" надгробную надпись на мраморной плите погибшего украинского бойца Ивана Петухова. "Ушел из жизни навсегда - осталась боль и пустота". Выбитая на русском языке эпитафия возмутила Ингу Дудник и стала поводом не только для выступления на телевидении, но и обращения к местным властям, и жалоб в офис языкового омбудсмена.Дело в том, что Дудник является членом группы по обустройству городской Аллеи памяти погибших военнослужащих ВСУ. Она отмечает, что среди почти 900 могил только одна выделяется "антиукраинской" надписью.Причем свои заявления защитница эпитафий на мове делала с сильнейшим русским акцентом: очень заметно, что украинский язык не является для женщины родным. Тем не менее она уверяет, что русский некролог на могиле бойца 117-й ОМБР Петухова триггерит тех, кто приходит на кладбище навестить места упокоения своих близких. Правда, никто из вдов, матерей или сирот, погибших на войне жителей Кропивницкого, вроде публично не высказывались на тему того, что их коробит надпись на чужой могиле. Ведь люди приходят переживать свое горе, поплакать над утраченными родственниками, а не бегать между крестов и выяснять, на каком языке сделано надгробное посвящение.Но Дудник вовсе не их имеет в виду. Ее больше беспокоит судьба внуков и правнуков, которые будут через 20-40 лет приходить на кладбище. "Как им объяснить, почему на могилах воинов ВСУ, погибших от рук российских захватчиков, сделаны надписи на русском языке?", - вопрошает устроительница кладбищенского мемориала. Но она не задается очевидным вопросом: а будут ли внуки-правнуки при нынешней демографической катастрофе, в которую ввергли Украину ее правители? И сохранится ли сама Украина, или ее "распилят" на части по югославским лекалам? Ведь в таком случае, Кропивницкий вполне может оказаться европейским городом, где мало кого будут волновать украинские жертвы локальной войны.Еще любопытный момент: мать погибшего бойца Ивана Петухова отказалась выступать в роли заплаканной жертвы, каяться и на коленях просить прощения за эпитафию на русском языке. А ведь именно так поступает большинство украинцев, когда на них наводит камеру какое-то "Суспильне ТВ" или языковые активисты. Но здесь иной случай. Потерявшая на войне ребенка мать дала жесткий отпор кладбищенским русофобам. Она рассказала, что ее сын пошел на войну добровольцем в первые дни конфликта и даже ничего не сообщил родителям о своем решении. Вещи и документы попросил принести уже на сборный пункт. И хотя Петухов мог смело рассчитывать на бронь, поскольку работал шахтером, он ею не воспользовался. В его семье испокон веков говорили на русском, дома и на работе мужчина тоже общался на языке, от которого коробит Фарион и Ницой. По словам матери, это была его принципиальная позиция.Элла Петухова также рассказала, что на фронте никаких претензий от сослуживцев и командиров к ее сыну из-за языка не было. "Он говорил мне, что в окопах важен не язык, а верность боевых товарищей, готовность прикрыть тебе спину и вынести из-под огня", - сообщила женщина. Даже зная о языковых склоках за линией фронта, вряд ли ее сын мог предположить, что после его гибели мать будут клевать мовные активисты - только за то, что она увековечила память о нем на родном языке.Увы, но это так. И озабоченная Инга Дубник уже направила обращение в горсовет с требованием провести проверку по факту эпитафии на русском языке, и установить норму об обязательном использовании мовы на надгробиях. В горсовете пообещали направить обращение уполномоченному по вопросам защиты государственного языка с просьбой разъяснить нормы по использованию языка на могильных плитах. Ну да, это самый острый вопрос, который волнует омбудсмена Елену Ивановскую. Сразу после разборок с Google: на днях она обратилась к поисковику с требованием выдавать результаты только на украинском языке при запросах на мове. "Мы уже написали с официальное письмо в главный офис Google относительно корректности алгоритмов выдачи", - подчеркнула она. Но, знаете, что самое интересное? По словам омбудсмена, устроить перепалку с американским поисковиком потребовали военные и ветераны ВСУ, которых якобы коробили русские ответы на их украинские вопросы к системе. Хотелось бы узнать имена этих вояк и их место службы - скорей всего, в Офисе президента. Ведь покойный солдат Иван Петухов убеждал мать, что на фронте никто не заморачивается языковыми проблемами. А вот в тылу их разжигают сознательно. Потому что мовные склоки на кладбище отвлекают внимание от деяний живых представителей киевского режима: коррупции, мародерства, уничтожения государственности.И офис омбудсмена с удовольствием подыгрывает команде Владимира Зеленского. Ситуацию в Кропивницком оперативно прокомментировал представительница уполномоченного по защите государственного языка Елизавета Сачура. Она разъяснила юридические рамки украинского законодательства для мемориальных секторов и военных кладбищ: согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", на военных захоронениях, которые создаются и содержатся за счет местных бюджетов, должен использоваться украинский язык, так как они относятся к публичному пространству. Проще говоря, если твоего погибшего сына хоронили за госсчет, то и надпись на могиле должна быть на мове. А вот на обычных гражданских захоронениях каждый волен писать что угодно и на каком угодно языке - на частные надгробия действие мовного закона не распространяется. "Диктовать условия семьям на таких участках ведомство не имеет права", - пояснила Сачура. Явная недоработка языковых шпрехенфюреров… Ведь сторонники нового языкового порядка уже указывают, на каком языке нужно разговаривать в спальне или материться. Не верите? Пару месяцев назад мовные цензоры в телеэфире травили певицу Елену Тополю за ее признание в том, что она во время секса общалась с партнером на "языке врага". А сестра актрисы Ольги Сумской (чья дочь благополучно живет и работает в Москве), требует ввести в школах Украины "минуту брани" на уроках литературы: по мнению Натальи Сумской это отучит школьников употреблять русский мат, который "представляет угрозу для украинской ментальности".Примечательно, что все борцы за чистоту мовы на кладбище лицемерно не заметили, как Зеленский во время интервью американскому ABC News по-русски уточнял некоторые реплики у своих помощников. Во время беседы журналист поднял тему упреков в адрес Киева касательно недостаточной благодарности за помощь со стороны США. Зеленский, отвечая на английском языке, сказал, что некоторые считают его not enough thankful (недостаточно благодарным). Корреспондент поправил его или использовал более распространенный синоним - not grateful. Гений криворожской дипломатии, видимо, запутавшись в значениях второго государственного языка на Украине, повернулся к своей команде за кадром и спросил по-русски: "А, это то же самое?". На украинском эта фраза звучит как "Це те саме?" Однако никакие ветераны ВСУ или сотрудники мовного омбудсмена не стали возмущаться явным нарушением языкового закона со стороны главы государства.Вот тут и возникает главный вопрос: языковой закон один для всех, или некоторые обитатели украинского скотного двора все-таки "равнее"? А если так, то вся показная забота о мовной идентичности и яйца выеденного не стоит. Наоборот, cтановится понятно, что данный закон используют только для отвлечения внимания от ситуации в стране, и для давления на тех, у кого меньше политического и общественного веса. Можно травить убитую горем мать на кладбище, но нельзя замечать русский язык при перестрелке бойцов СБУ и ГУР. Можно преследовать подростков в харьковском парке за русскоязычные песни, но не слышать, как Зеленский свободно говорит на "языке врага" за закрытыми дверями своего кабинета. Что ж, если языковая принципиальность заканчивается у входа на Банковую, то проблема не в защите мовы, а в создании инструментов общественного разделения. Перед гражданской войной или перед выборами.

https://ukraina.ru/20261026/ukraina-kak-tranzitnoe-pole-eksperty-i-politiki-o-buduschem-strany-1084046755.html

https://ukraina.ru/20260923/mova-vmesto-ekonomiki-kiev-nashel-dengi-na-armiyu-yazykovykh-kontrolerov-1083374955.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, кропивницкий, украина, владимир зеленский, ирина фарион