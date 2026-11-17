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Забирайте их обратно! Европа готовит украинцев к возвращению домой

Забирайте их обратно! Европа готовит украинцев к возвращению домой - 17.11.2026 Украина.ру

Забирайте их обратно! Европа готовит украинцев к возвращению домой

Евросоюз постепенно готовится отправлять украинских беженцев обратно на родину. О подготовке нового проекта говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии по вопросам миграции и предоставления убежища, направленном Европарламенту и Совету ЕС

2026-11-17T11:57

2026-11-17T11:57

2026-11-17T11:57

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Ждать окончания конфликта, чтобы начать подготовку, европейские власти не собираются. Проще говоря, европейские чиновники уже продумывают, как организовать возвращение людей, которые за годы конфликта успели устроить жизнь за пределами Украины.Планируется, что участникам программы будут помогать сразу по нескольким направлениям. Прежде всего речь идет о трудоустройстве: украинцам собираются подыскивать работу на родине, чтобы после возвращения они не остались без средств к существованию.Второй важный вопрос — жилье. Многие беженцы покинули свои дома несколько лет назад, а часть семей лишилась недвижимости из-за боевых действий. Еврокомиссия намерена предусмотреть помощь в решении жилищных проблем, хотя конкретные механизмы пока не раскрываются.Отдельное внимание уделят образованию. Детям, которые уже привыкли к европейским школам, предстоит вновь адаптироваться к украинской системе обучения. Взрослым также обещают содействие в получении образования и профессиональной подготовке.Впрочем, пока европейские обещания выглядят куда определеннее, чем сама программа. В Брюсселе не называют ни сроков ее запуска, ни списка стран-участниц, ни размера возможных выплат. Неизвестно даже, каким образом беженцы смогут подать заявки на получение помощи.Любопытно, что собственную систему работы с украинцами за границей уже запустил и Киев. В ноябре украинское правительство объявило о создании так называемой Сети единства (Unity Network), которая должна поддерживать связь с гражданами, покинувшими страну.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261117/bez-putina-nichego-ne-vyydet-stubb-zhestko-osadil-evropeyskikh-politikov-1084545028.html

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