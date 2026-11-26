https://ukraina.ru/20261126/ssha-razreshili-spacex-razmestit-na-orbite-million-sputnikov--data-tsentrov-1084742342.html

США разрешили SpaceX разместить на орбите миллион спутников — дата-центров

США разрешили SpaceX разместить на орбите миллион спутников — дата-центров - 26.11.2026 Украина.ру

США разрешили SpaceX разместить на орбите миллион спутников — дата-центров

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала компании SpaceX предпринимателя Илона Маска разрешение на размещение в космосе до одного миллиона спутников для создания центров обработки данных. Об этом говорится в опубликованном 25 ноября заявлении ведомства

2026-11-26T01:56

2026-11-26T01:56

2026-11-26T01:56

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В документе подчёркивается, что создание спутниковой группировки под названием Starmind позволит удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта (ИИ). А реализация проекта в целом приблизит человечество к освоению всего энергетического потенциала Солнца."Сегодня Федеральная комиссия по связи впервые в истории США выдала разрешение на создание группировки центров обработки данных в космосе… комиссия разрешает компании SpaceX разместить на орбите один миллион вычислительных модулей", — говорится в заявлении.Кроме того, FCC продолжает рассматривать другие заявки на создание орбитальных дата-центров и намерена оперативно принять по ним решения.Ранее сообщалось, что SpaceX и Tesla ведут переговоры об условиях потенциального объединения компаний стоимостью 3,5 триллиона долларов, которое может стать крупнейшим слиянием в истории.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261108/konets-ii-likhoradki-5-prichin-bolshogo-krizisa-iskusstvennogo-intellekta-1084354323.html

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украина.ру, новости, сша, космос, орбиты, спутник, илон маск, ии (искусственный интеллект), информационные центры, информационная безопасность, информационная война, технологии, компьютерные технологии, облачные технологии