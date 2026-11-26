WSJ рассказала о страхах Стубба и Стёре перед звонком Путину
01:25 26.11.2026 (обновлено: 01:29 26.11.2026)
© REUTERS / Ole Berg-Rusten
© REUTERS / Ole Berg-Rusten
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, позвонившие в октябре российскому лидеру Владимиру Путину, опасались столкновения с Россией на Балтике. Об этом со ссылкой на источники 25 ноября пишет The Wall Street Journal
В публикации отмечается, что задача предотвращения столкновения с Россией у себя "на заднем дворе" — в Балтийском море, являлась для Стубба и Стёре приоритетной и срочной.
"Они хотели снизить напряжённость, заверив Путина, что не собираются перекрывать важный для Москвы судоходный маршрут", — пишет газета.
Президент России Владимир Путин 27 октября провёл телефонный разговор со Стёре и Стуббом, в ходе которого дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах.
Он также обратил внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий, и подчеркнул, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном учёте законных интересов России. Звонок состоялся по инициативе Хельсинки и Осло.
Повышение риска прямого конфликта НАТО с Россией в результате активизации деятельности альянса на Балтике отметил на этой неделе директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
Озабоченность из-за возможных угроз вблизи своих границ на днях высказала Германия. Подробнее - в публикации Берлин продолжит поддерживать Киев, но требует не расширять конфликт на Балтику.
24 ноября, 18:57Федор Лукьянов: Пока Брюссель хоронит переговоры, Берлин впервые жестко одернул Киев за атаки на БалтикеУкраинский конфликт выходит за пределы линии фронта на фоне атак на российские суда в Балтийском море и активности на других направлениях. Берлин впервые выступает с жесткой критикой в адрес Киева, в то время как Брюссель саботирует мирные переговоры, а США дистанцируются от поддержки европейской политики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на