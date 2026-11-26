https://ukraina.ru/20261126/wsj-rasskazala-o-strakhakh-stubba-i-stre-pered-zvonkom-putinu-1084742125.html

WSJ рассказала о страхах Стубба и Стёре перед звонком Путину

WSJ рассказала о страхах Стубба и Стёре перед звонком Путину - 26.11.2026 Украина.ру

WSJ рассказала о страхах Стубба и Стёре перед звонком Путину

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, позвонившие в октябре российскому лидеру Владимиру Путину, опасались столкновения с Россией на Балтике. Об этом со ссылкой на источники 25 ноября пишет The Wall Street Journal

2026-11-26T01:25

2026-11-26T01:25

2026-11-26T01:29

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В публикации отмечается, что задача предотвращения столкновения с Россией у себя "на заднем дворе" — в Балтийском море, являлась для Стубба и Стёре приоритетной и срочной."Они хотели снизить напряжённость, заверив Путина, что не собираются перекрывать важный для Москвы судоходный маршрут", — пишет газета.Президент России Владимир Путин 27 октября провёл телефонный разговор со Стёре и Стуббом, в ходе которого дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах.Он также обратил внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий, и подчеркнул, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном учёте законных интересов России. Звонок состоялся по инициативе Хельсинки и Осло.Повышение риска прямого конфликта НАТО с Россией в результате активизации деятельности альянса на Балтике отметил на этой неделе директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.Озабоченность из-за возможных угроз вблизи своих границ на днях высказала Германия. Подробнее - в публикации Берлин продолжит поддерживать Киев, но требует не расширять конфликт на Балтику.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261124/fedor-lukyanov-poka-bryussel-khoronit-peregovory-berlin-vpervye-zhestko-odernul-kiev-za-ataki-na-1084704507.html

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