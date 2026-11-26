https://ukraina.ru/20261126/minoborony-soobschilo-o-sbitykh-nad-rossiey-za-sutki-ukrainskikh-bpla-1084741912.html

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки украинских БПЛА

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки украинских БПЛА - 26.11.2026 Украина.ру

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки украинских БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, за сутки — 325. Об этом Минобороны РФ вечером 25 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-26T00:34

2026-11-26T00:34

2026-11-26T00:34

украина.ру

россия

крым

белгородская область

брянская область

азовское море

краснодарский край

волгоградская область

воронежская область

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg

Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Белгородской областей и над акваторией Азовского моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 24 ноября до 8:00 мск 25 ноября, над территориями Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей были сбиты 305 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 325 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 32 украинских беспилотника, за сутки — 731.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261125/ne-veryu-ya-masku-ekspert-rasskazal-kto-stoit-za-atakoy-na-krymskiy-most-1084729581.html

россия

крым

белгородская область

брянская область

азовское море

краснодарский край

волгоградская область

воронежская область

курская область

нижегородская область

пенза

ростовская область

самара

саратовская область

смоленск

ульяновская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, крым, белгородская область, брянская область, азовское море, краснодарский край, волгоградская область, воронежская область, курская область, нижегородская область, пенза, ростовская область, самара, саратовская область, смоленск, ульяновская область, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники сегодня, беспилотники, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины