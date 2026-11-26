https://ukraina.ru/20261126/minoborony-soobschilo-o-sbitykh-nad-rossiey-za-sutki-ukrainskikh-bpla-1084741912.html
Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки украинских БПЛА
Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки украинских БПЛА - 26.11.2026 Украина.ру
Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, за сутки — 325. Об этом Минобороны РФ вечером 25 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-26T00:34
2026-11-26T00:34
2026-11-26T00:34
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Белгородской областей и над акваторией Азовского моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 24 ноября до 8:00 мск 25 ноября, над территориями Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей были сбиты 305 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 325 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 32 украинских беспилотника, за сутки — 731.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261125/ne-veryu-ya-masku-ekspert-rasskazal-kto-stoit-za-atakoy-na-krymskiy-most-1084729581.html
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Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 20 украинских беспилотников, за сутки — 325. Об этом Минобороны РФ вечером 25 ноября сообщило в своём телеграм-канале