https://ukraina.ru/20261105/moldaviya-ukhodit-v-otryv-bryussel-tknul-kiev-nosom-v-korruptsiyu-1084286665.html

Молдавия уходит в отрыв: Брюссель ткнул Киев носом в коррупцию

Молдавия уходит в отрыв: Брюссель ткнул Киев носом в коррупцию - 05.11.2026 Украина.ру

Молдавия уходит в отрыв: Брюссель ткнул Киев носом в коррупцию

Еврокомиссия официально констатировала, что Украина серьезно отстает от Молдавии на пути в Евросоюз из-за тотальной коррупции, сообщает издание Financial Times

2026-11-05T10:21

2026-11-05T10:21

2026-11-05T10:50

новости

украина

киев

молдавия

владимир зеленский

ес

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101984/01/1019840191_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4f7e47d0ca03a546d23cf52cf70b60b3.jpg

В новом отчете Брюсселя по расширению указано, что Кишинев вполне может завершить все переговоры и войти в состав ЕС уже к началу 2028 года. А вот Киеву на аналогичные процедуры потребуется как минимум на год больше, причем только при условии "резкого ускорения реформ" и реальных, а не бумажных успехов в уничтожении взяточничества. Чтобы процесс хоть как-то двигался, европейские чиновники даже создали специальную рабочую группу, которая призвана в экстренном порядке помогать украинской стороне налаживать верховенство права.Пока математика выглядит для Киева удручающе: европейские эксперты рассчитывают, что в 2027 году Молдавия успешно закроет 25 переговорных глав, тогда как Украина осилит всего семь. И это при том, что обе страны стартовали синхронно, подав заявки еще в 2022 году. Подробнее о проблемах Киева - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.

украина

киев

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, молдавия, владимир зеленский, ес, еврокомиссия