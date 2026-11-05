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Молдавия уходит в отрыв: Брюссель ткнул Киев носом в коррупцию
Молдавия уходит в отрыв: Брюссель ткнул Киев носом в коррупцию - 05.11.2026 Украина.ру
Молдавия уходит в отрыв: Брюссель ткнул Киев носом в коррупцию
Еврокомиссия официально констатировала, что Украина серьезно отстает от Молдавии на пути в Евросоюз из-за тотальной коррупции, сообщает издание Financial Times
2026-11-05T10:21
2026-11-05T10:21
2026-11-05T10:50
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В новом отчете Брюсселя по расширению указано, что Кишинев вполне может завершить все переговоры и войти в состав ЕС уже к началу 2028 года. А вот Киеву на аналогичные процедуры потребуется как минимум на год больше, причем только при условии "резкого ускорения реформ" и реальных, а не бумажных успехов в уничтожении взяточничества. Чтобы процесс хоть как-то двигался, европейские чиновники даже создали специальную рабочую группу, которая призвана в экстренном порядке помогать украинской стороне налаживать верховенство права.Пока математика выглядит для Киева удручающе: европейские эксперты рассчитывают, что в 2027 году Молдавия успешно закроет 25 переговорных глав, тогда как Украина осилит всего семь. И это при том, что обе страны стартовали синхронно, подав заявки еще в 2022 году. Подробнее о проблемах Киева - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Молдавия, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия
Молдавия уходит в отрыв: Брюссель ткнул Киев носом в коррупцию
10:21 05.11.2026 (обновлено: 10:50 05.11.2026)
Еврокомиссия официально констатировала, что Украина серьезно отстает от Молдавии на пути в Евросоюз из-за тотальной коррупции, сообщает издание Financial Times
В новом отчете Брюсселя по расширению указано, что Кишинев вполне может завершить все переговоры и войти в состав ЕС уже к началу 2028 года. А вот Киеву на аналогичные процедуры потребуется как минимум на год больше, причем только при условии "резкого ускорения реформ" и реальных, а не бумажных успехов в уничтожении взяточничества.
Чтобы процесс хоть как-то двигался, европейские чиновники даже создали специальную рабочую группу, которая призвана в экстренном порядке помогать украинской стороне налаживать верховенство права.
Пока математика выглядит для Киева удручающе: европейские эксперты рассчитывают, что в 2027 году Молдавия успешно закроет 25 переговорных глав, тогда как Украина осилит всего семь.
И это при том, что обе страны стартовали синхронно, подав заявки еще в 2022 году.