https://ukraina.ru/20260918/korruptsiya-na-ukraine-anamnez-1083269994.html

"Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине

"Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине - 18.09.2026 Украина.ру

"Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине

Коррупционные скандалы на Украине стали обыденностью. Последний был связан с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко. Уже экс-генпрокурор 14 сентября, через девять дней после предъявления ему обвинений в коррупции, спокойно покинул страну и теперь находится вне украинской юрисдикции.

2026-09-18T06:45

2026-09-18T06:45

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По версии следствия НАБУ (Независимого антикоррупционного бюро Украины) и САП (Специальной антикоррупционный прокуратуры), в структуре Офиса генерального прокурора действовала устойчивая преступная организация. Официальным организатором схемы следствие называет одного из топ-руководителей ведомства — Сергея Кропиву. Участники группировки регулярно получали крупные взятки от подпольных колл-центров в обмен на неприкосновенность и блокирование расследований против них.Получается, несколько лет колл-центры грабили пенсионеров и домохозяек, а также другие категорий доверчивых граждан как на Украине, так и за ее пределами — в России, Польше, Словакии, Венгрии и т.д. Свою преступную деятельность они осуществляли фактически открыто, потому что их "крышевали" сотрудники генпрокуратуры, получавшие с преступлений часть доходов. Очевидно, значительно превышающих их зарплату. Так отвратительный криминал сросся с правоохранительной системой. О чем не могли не знать в Офисе президента, парламенте и правоохранительных структурах Украины. Стоит особо отметить, что антикоррупционные органы также обнародовали аудиозаписи скрытых разговоров фигурантов. В них упоминается некий "босс", чьи биографические данные и прошлая должность руководителя Налоговой службы полностью совпадают с анкетой Руслана Кравченко. Официального статуса подозреваемого на момент побега Кравченко не имел, сам он категорически отрицает вину. Подозрение пока предъявлено только Кропиве, который выражал свое жизненное кредо грубо, но образно: "Коль ..., так королеву, если красть, так миллион".Но коррупционная банда, участником которой являлся в том числе генпрокурор, была не единственной в стране, где коррупция давно из порока превратилась в один из главных агрегатов государственного механизма. Такая же банда действовала в Офисе президента (ее возглавлял глава Офиса Андрей Ермак), в Министерстве энергетики (под руководством главы ведомства Германа Галущенко), более того, в коррупции были обвинены посол Украины в США Стефанишина и уже после увольнения Ермака – заместитель руководителя Офиса президента Мудрая. Просто в этих и других государственных структурах, включая министерство обороны, таможню и налоговую инспекцию действовали свои банды, грабившие государство и западных партнеров.А еще доподлинно известно, что банда коррупционеров почти открыто действовала и в Верховной раде, где депутаты получали в конвертах деньги за "правильное голосование" при принятии законов. В общем, коррупционная сеть, вернее паутина, опутала практически всю государственную машину Украины. Как выразился один из высокопоставленных коррупционеров, о чем у НАБУ есть соответствующая аудиозапись, "с коррупцией не надо бороться, ее надо правильно использовать и направлять".На Западе это видели и до поры до времени молчали. Потому что это и была настоящая плата Запада за войну с Россией. "Да, воруют, да, они сукины сыны, но они наши сукины сыны", – по такой формуле это все работало до поры до времени. До той самой поры, когда доходы преступного государства от совершаемых им преступлений стали превышать пользу от него. Украина стала разрушаться на глазах, Зеленский затребовал "срочно 27 миллиардов долларов", при том, что успехов на фронте нет, Тогда на Западе очнулись. Но не тут-то было.Антикоррупционные органы возникли на Украине в результате настойчивых предложений Запада после госпереворота 2014 года. Теперь понятно, что Украину уже тогда начали готовить к войне с Россией, то есть системно наполнять ее бюджет с учетом военных приготовлений. Очевидно было, что деньги эти будут активно разворовываться (что происходит и по сей день), поэтому Западная Европа и США создали систему органов, которые должны были контролировать использование средств Запада. Так возникли НАБУ, САП и ВАКС.С момента создания антикоррупционных органов их финансирование осуществляется двумя способами. Ежегодно в бюджете Украины закладывается 4 миллиарда гривен на финансирование антикоррупционеров. Деньги идут на зарплаты сотрудников и оплату аренды помещений. Вторая часть средств, сумма которой неизвестна широкой общественности, поступает из различных западных фондов (типа USAID): за счет нее финансируется закупка техники, программного оборудования, компьютеров, систем подслушивания, аудио и видеофиксации и т.д., в том числе из этих средств производится оплата экспертиз. Сама экспертиза производится в соответствующих правоохранительных структурах Украины, но об этом – чуть позже.Назначение руководителей в этой системе производится независимо от президентской вертикали и парламента – соответствующими комиссиями, главными членами которых являются авторитетные международные эксперты Запада.А теперь немного статистики.С момента запуска Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в сентябре 2019 года (и фактически с момента вступления в том же году в должность президента Владимира Зеленского) до настоящего момента на Украине был вынесен 431 приговор по делам о топ-коррупции. Из них обвинительными стали 398 вердиктов (остальные – оправдательные или закрытые судом). При этом реальные сроки заключения в колониях получили чуть более 80 человек, тогда как значительная часть подсудимых по коррупционным статьям отделалась… крупными штрафами или условным (испытательным) сроком в рамках сделок со следствием. Иными словами, менее четверти из всех обвиняемых коррупционеров получили реальные наказания. Более того, фактически ни один высокопоставленный коррупционер не был осужден за коррупцию.Как украинские ВИПы избегают наказаний? Для этого существует целая система. Есть Генеральный прокурор (да-да, до 14 сентября это был Руслан Кравченко, который как выяснилось, сам был коррупционером), который может заблокировать возбуждение уголовных дел против ВИП-чиновников. Генпрокурор – креатура президента, поэтому аресты таких чиновников, как Ермак, Галущенко и Мудрая осуществлялись под негласным нажимом западных кураторов. При иных обстоятельствах генпрокурор (читай – глава режима Зеленский) никогда не дал бы согласия на вынесение подозрений и арест.Но вынесение подозрений и арест – только начало. Дальше включаются другие механизмы борьбы с антикоррупционерами. Главный – превышение сроков следствия. На любое уголовное дело, в том числе антикоррупционной направленности, отводится определенный срок для проведения следственных действий. Если следствие не укладывается в срок, оно может быть продлено Генпрокурором, но не больше трех раз.Получается, главная задача подельников коррупционеров (а это, напомним, практически весь государственный механизм Украины) – вытащить подследственного из СИЗО под залог и/или домашний арест, где уличенный в коррупции чиновник может, например, болеть, не являясь на следственные мероприятия, которые без его участия невозможны. В общем, тянуть резину.Другая уловка – создание уголовного дела против подозреваемого в коррупции в других правоохранительных структурах (прежде всего, СБУ и ГБР). Коррупция может быть сопряжена, например, с нанесением ущерба безопасности страны, тогда за него берутся параллельно СБУшники. А если это связано с махинациями и хищением госсредств, то к делу подключаются ГБРовцы (Госбюро расследований). И уже без их параллельно проведенных следственных действий дело в суд передано быть не может. А они, СБУ и ГБР, могут бесконечно затягивать следствие, поскольку подконтрольны Зеленскому, а не западным кураторам. И вот наступает момент, когда следствие вынуждено закрывают из-за завершения сроков его ведения. Коррупционер оказывается неподсудным, а внесенный за него залог возвращается тем, кто его внесНа Западе, конечно, увидели эти немаленькие хитрости государственного коррупционного механизма и создали так называемый "план Качки-Кос", который должен был разрушить защитные коррупционные механизмы. В нем предусмотрен целый набор действий: например, разрешение НАБУ привлекать к уголовной ответственности любого чиновника высшего уровня без санкции генпрокурора. А еще предполагается, что следствие НАБУ не будет иметь ограничений по срокам и т.д.Этот план получил название в честь авторов – украинского вице-премьера по вопросам европейской интеграции Тараса Качки и еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос. Принятие этих реформ является обязательным условием для разблокирования дальнейших переговоров о вступлении Украины в ЕС и получения финансовой помощи.В декабре 2025 года он был передан в парламент Украины, поскольку большинство норм требуется внести в соответствующие законодательные акты. В апреле 2026 года без объяснения причин Тарас Качка был уволен с должности вице-премьера и теперь не может лоббировать принятие законодательных поправок. Сам план на сегодняшний день выполнен всего лишь на 15%, то есть приняты самые несущественные поправки.По мнению западных экспертов, главным препятствием принятия "плана Качки-Кос" является глава украинского режима Владимир Зеленский, который как паук в центре коррупционной паутины держит в своих липких лапках все ниточки, опутавшие государственный механизм.Важно понимать, что в случае принятия всех составляющих "плана Качки-Кос", антикоррупционные органы полностью выходят из-под подчинения режима Зеленского и становятся самостоятельной политической силой, которая сможет снимать и отправлять под следствие любого кандидата в президенты, в депутаты, в судьи и т.д. Фактически они и станут управлять страной через назначение и посадки. И это больше всего пугает Зеленского.Впрочем, сейчас его больше пугает отсутствие денег на ведение войны – ранее полученные разворовали, а новых поступлений нет. Даже обещанные до конца года 5 миллиардов дадут при условии реализации в том числе "плана Качки-Кос". Вот и тянет Зеленский, намекая на переговоры и возможность мирного разрешения конфликта, скрыто шантажируя этим тех на Западе, кто хочет продолжения войны с Россией. Надежда у него на то, что денег дадут без реализации антикоррупционных новаций. Получится ли у него это, увидим в ближайшие недели.О провокациях Украины в Западной Европе - в статье Захара Виноградова "Сui prodest? Что скрывается за диверсиями на предприятиях в Европе"

https://ukraina.ru/20260908/poterya-kontrolya-nad-silovikami-i-radoy-otstavka-genprokurora-zagnala-zelenskogo-v-lovushku-1083072950.html

https://ukraina.ru/20260225/antikorruptsionerov---v-okopy-zachem-zelenskiy-lomaet-grantovuyu-vertikal-1076058477.html

https://ukraina.ru/20251217/1073234392.html

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украина, запад, россия, владимир зеленский, кравченко, андрей ермак, набу, офис президента, сап, мнения