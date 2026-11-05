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Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США

Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США - 05.11.2026 Украина.ру

Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США

Проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в американский Конгресс загнал Владимира Зеленского в тупик, заявил в YouTube экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин

2026-11-05T07:56

2026-11-05T07:56

2026-11-05T07:58

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вашингтон

киев

владимир зеленский

соскин

дональд трамп

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Политолог назвал результаты голосования настоящей катастрофой для Киева, поскольку лояльные Зеленскому сенаторы просто не смогли переизбраться. Теперь, по мнению Соскина, его начнут атаковать со всех сторон, а сама поддержка со стороны Вашингтона, которая и раньше была шаткой, рискует полностью сойти на нет.Эксперт считает, что на фоне этого провала американский лидер Дональд Трамп начнет действовать жестко, из-за чего Зеленский вообще рискует стать в Штатах нежелательным лицом.Сами республиканцы по итогам этого голосования полностью упустили контроль над обеими палатами Конгресса. При этом Трамп уже успел заявить, что его партия проиграла только потому, что его собственной фамилии не было в избирательных бюллетенях.В Кремле к кадровым перестановкам в Вашингтоне относятся прагматично. Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые выборы в США — это исключительно их внутренние разборки, за которыми Москва, как и остальной мир, просто внимательно наблюдает.Подробнее - в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов на сайте Украина.ру.

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новости, сша, вашингтон, киев, владимир зеленский, соскин, дональд трамп