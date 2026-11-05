Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США - 05.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261105/katastrofa-dlya-zelenskogo-soskin-otsenil-itogi-vyborov-v-ssha-1084283255.html
Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США
Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США - 05.11.2026 Украина.ру
Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США
Проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в американский Конгресс загнал Владимира Зеленского в тупик, заявил в YouTube экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-11-05T07:56
2026-11-05T07:58
новости
сша
вашингтон
киев
владимир зеленский
соскин
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102496/82/1024968273_0:129:900:635_1920x0_80_0_0_8740d3496a8c54feeecc4881ad2a7dc0.jpg
Политолог назвал результаты голосования настоящей катастрофой для Киева, поскольку лояльные Зеленскому сенаторы просто не смогли переизбраться. Теперь, по мнению Соскина, его начнут атаковать со всех сторон, а сама поддержка со стороны Вашингтона, которая и раньше была шаткой, рискует полностью сойти на нет.Эксперт считает, что на фоне этого провала американский лидер Дональд Трамп начнет действовать жестко, из-за чего Зеленский вообще рискует стать в Штатах нежелательным лицом.Сами республиканцы по итогам этого голосования полностью упустили контроль над обеими палатами Конгресса. При этом Трамп уже успел заявить, что его партия проиграла только потому, что его собственной фамилии не было в избирательных бюллетенях.В Кремле к кадровым перестановкам в Вашингтоне относятся прагматично. Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые выборы в США — это исключительно их внутренние разборки, за которыми Москва, как и остальной мир, просто внимательно наблюдает.Подробнее - в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов на сайте Украина.ру.
сша
вашингтон
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102496/82/1024968273_0:44:900:719_1920x0_80_0_0_e916b8ce4d4ca4abe8e52805ce4e00a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, киев, владимир зеленский, соскин, дональд трамп
Новости, США, Вашингтон, Киев, Владимир Зеленский, Соскин, Дональд Трамп

Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США

07:56 05.11.2026 (обновлено: 07:58 05.11.2026)
 
© Фото : youtube.com / Перейти в фотобанкСоскин
Соскин - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото : youtube.com
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в американский Конгресс загнал Владимира Зеленского в тупик, заявил в YouTube экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин
Политолог назвал результаты голосования настоящей катастрофой для Киева, поскольку лояльные Зеленскому сенаторы просто не смогли переизбраться. Теперь, по мнению Соскина, его начнут атаковать со всех сторон, а сама поддержка со стороны Вашингтона, которая и раньше была шаткой, рискует полностью сойти на нет.
Эксперт считает, что на фоне этого провала американский лидер Дональд Трамп начнет действовать жестко, из-за чего Зеленский вообще рискует стать в Штатах нежелательным лицом.
Сами республиканцы по итогам этого голосования полностью упустили контроль над обеими палатами Конгресса. При этом Трамп уже успел заявить, что его партия проиграла только потому, что его собственной фамилии не было в избирательных бюллетенях.
В Кремле к кадровым перестановкам в Вашингтоне относятся прагматично. Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые выборы в США — это исключительно их внутренние разборки, за которыми Москва, как и остальной мир, просто внимательно наблюдает.
Подробнее - в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВашингтонКиевВладимир ЗеленскийСоскинДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:31Россия и Турция: тринадцать войн и сто лет мира
08:24Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал
08:00Уроки прошлого: "Пятачок, нет ли у тебя случайно воздушного шара?"
07:56Катастрофа для Зеленского: Соскин оценил итоги выборов в США
07:51Мендель назвала единственно возможную "победу" для Украины
07:27Джигурда пополнил очередной украинский черный список
07:19Конец эпохи: к Зеленскому прилетел разрушительный черный лебедь
07:04"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу
07:00Дмитрий Евстафьев: Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее
06:26Герои СВО: восемь месяцев удерживал позицию в ДНР, отражая атаки ВСУ
06:21"Положение плачевное": Ищенко о том, как Европа загнала себя в кризис на Украине
06:04Всех достал: "пересидента" Зеленского готовы объявить изменником на Украине
05:42"Противник страдает": как "Герань Сикер" и "Молнии" ломают снабжение ВСУ — Носков
05:29Украинский эксперт рассказал, что произойдёт даже при минимальных морозах
05:10Беспилотные танки и "Арена-М": как Россия адаптирует бронетехнику под новые угрозы — мнение Носкова
04:57Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине
04:29"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко
04:18Опубликован "секретный" мирный план Германии по Украине 2024 года
03:46Иран ответит на удар США обстрелом городов Европы и Украины: список
03:00Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния