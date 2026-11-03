https://ukraina.ru/20261103/v-situatsii-s-pytochnoy-tyurmoy-azova-pod-kievom-obvinyayut-russkikh-1084243073.html

В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских

В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских - 03.11.2026 Украина.ру

В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских

Пока на улицах Борщаговки под Киевом люди в масках добивают журналистов и протестующих, по украинским каналам уже пошла волна заявлений — виноваты русские! Об этом в ночь на 3 ноября со ссылкой на местные источники пишет телеграм-канал Украина.ру

2026-11-03T07:26

2026-11-03T07:26

2026-11-03T07:34

украина.ру

новости

украина

киев

владимир зеленский

артем дмитрук

"азов"

вооруженные силы украины

всу

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/03/1084243247_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_5839b1d5db39752eb94466f6dfb8c4b4.jpg

Граждан, освобождавших из пыточной мужчин, обвиняют в работе на Россию, а комментарии полнятся разоблачениями, что медик, которая первой сообщила о страшном подвале под Киевом — совсем не медик. Она якобы представляла не ту клинику, которую называла, а также якобы действовала неправомерно. Позже стало известно, что её задержала полиция.Тем временем человек, изначально приехавший с врачами к стенам тюрьмы, заявляет, что несколько подразделений ВСУ и представители силовых ведомств угрожают, что он не доживёт до утра. По информации покинувшего Украину депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, протестующих у дома в Борщаговке Киевской области, в подвале которого долгое время насильно удерживали и пытали несколько десятков человек, избивали отправленные Владимиром Зеленским люди."Отправленные Зеленским "бойцы" избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие", — написал Дмитрук в своём телеграма-канале.Украинское агентство УНИАН сообщило, что после отъезда главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* неизвестные из толпы напали на журналиста. СМИ также опубликовало информацию о том, что недалеко от места событий был найден мужчина без сознания.Приезжавший ранее с попыткой "умиротворения" Буданов* признал, что на Украине много домов, подобных расположенному в Киевской области."Потому что таких зданий много", — сказал он, отвечая на вопрос одного из протестующих о том, почему на Украине существуют места, где насильно удерживают людей.По информации украинского канала "Легитимный", приезд Буданова** не был согласован с Зеленским, который оказался недовольным такой инициативой, привлёкшей "слишком много медийного внимания к этому кейсу".Подробнее о событиях в Борщаговке - в публикации Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261102/filial-ada-pod-kievom-derzhat-30-chelovek-pozvolili-vyvezti-chetverykh-1084240494.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, "азов", вооруженные силы украины, всу, тцк, пытки, нацгвардия, военные преступления, киевский режим, бандеровцы, украинский неонацизм, украинские неонацисты