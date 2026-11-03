В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских - 03.11.2026 Украина.ру
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В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских
В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских - 03.11.2026 Украина.ру
В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских
Пока на улицах Борщаговки под Киевом люди в масках добивают журналистов и протестующих, по украинским каналам уже пошла волна заявлений — виноваты русские! Об этом в ночь на 3 ноября со ссылкой на местные источники пишет телеграм-канал Украина.ру
2026-11-03T07:26
2026-11-03T07:34
украина.ру
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украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
"азов"
вооруженные силы украины
всу
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Граждан, освобождавших из пыточной мужчин, обвиняют в работе на Россию, а комментарии полнятся разоблачениями, что медик, которая первой сообщила о страшном подвале под Киевом — совсем не медик. Она якобы представляла не ту клинику, которую называла, а также якобы действовала неправомерно. Позже стало известно, что её задержала полиция.Тем временем человек, изначально приехавший с врачами к стенам тюрьмы, заявляет, что несколько подразделений ВСУ и представители силовых ведомств угрожают, что он не доживёт до утра. По информации покинувшего Украину депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, протестующих у дома в Борщаговке Киевской области, в подвале которого долгое время насильно удерживали и пытали несколько десятков человек, избивали отправленные Владимиром Зеленским люди."Отправленные Зеленским "бойцы" избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие", — написал Дмитрук в своём телеграма-канале.Украинское агентство УНИАН сообщило, что после отъезда главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* неизвестные из толпы напали на журналиста. СМИ также опубликовало информацию о том, что недалеко от места событий был найден мужчина без сознания.Приезжавший ранее с попыткой "умиротворения" Буданов* признал, что на Украине много домов, подобных расположенному в Киевской области."Потому что таких зданий много", — сказал он, отвечая на вопрос одного из протестующих о том, почему на Украине существуют места, где насильно удерживают людей.По информации украинского канала "Легитимный", приезд Буданова** не был согласован с Зеленским, который оказался недовольным такой инициативой, привлёкшей "слишком много медийного внимания к этому кейсу".Подробнее о событиях в Борщаговке - в публикации Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261102/filial-ada-pod-kievom-derzhat-30-chelovek-pozvolili-vyvezti-chetverykh-1084240494.html
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украина.ру, новости, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, "азов", вооруженные силы украины, всу, тцк, пытки, нацгвардия, военные преступления, киевский режим, бандеровцы, украинский неонацизм, украинские неонацисты
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, "Азов", Вооруженные силы Украины, ВСУ, ТЦК, пытки, Нацгвардия, Военные преступления, киевский режим, бандеровцы, украинский неонацизм, украинские неонацисты

В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русских

07:26 03.11.2026 (обновлено: 07:34 03.11.2026)
 
© Фото : соцсетиНа месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где в подвале дома удерживали людей
На месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где в подвале дома удерживали людей - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : соцсети
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Пока на улицах Борщаговки под Киевом люди в масках добивают журналистов и протестующих, по украинским каналам уже пошла волна заявлений — виноваты русские! Об этом в ночь на 3 ноября со ссылкой на местные источники пишет телеграм-канал Украина.ру
Граждан, освобождавших из пыточной мужчин, обвиняют в работе на Россию, а комментарии полнятся разоблачениями, что медик, которая первой сообщила о страшном подвале под Киевом — совсем не медик. Она якобы представляла не ту клинику, которую называла, а также якобы действовала неправомерно. Позже стало известно, что её задержала полиция.
Тем временем человек, изначально приехавший с врачами к стенам тюрьмы, заявляет, что несколько подразделений ВСУ и представители силовых ведомств угрожают, что он не доживёт до утра.
По информации покинувшего Украину депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, протестующих у дома в Борщаговке Киевской области, в подвале которого долгое время насильно удерживали и пытали несколько десятков человек, избивали отправленные Владимиром Зеленским люди.
"Отправленные Зеленским "бойцы" избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие", — написал Дмитрук в своём телеграма-канале.
Украинское агентство УНИАН сообщило, что после отъезда главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* неизвестные из толпы напали на журналиста. СМИ также опубликовало информацию о том, что недалеко от места событий был найден мужчина без сознания.
Приезжавший ранее с попыткой "умиротворения" Буданов* признал, что на Украине много домов, подобных расположенному в Киевской области.
"Потому что таких зданий много", — сказал он, отвечая на вопрос одного из протестующих о том, почему на Украине существуют места, где насильно удерживают людей.
По информации украинского канала "Легитимный", приезд Буданова** не был согласован с Зеленским, который оказался недовольным такой инициативой, привлёкшей "слишком много медийного внимания к этому кейсу".
Подробнее о событиях в Борщаговке - в публикации Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка.
Ополченцам сдались около 80 солдат из части на окраине Луганска - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
Вчера, 20:34
Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверыхВ Петропавловской Борщаговке под Киевом после того, как медика все же впустили в здание с заложниками, наружу начали выносить людей со страшными травмами. Полиция утверждает, что всё это фейк
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
** Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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