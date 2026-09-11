"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде - 11.09.2026 Украина.ру
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"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде
"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде - 11.09.2026 Украина.ру
"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде
Пресс-конференцией с публичным подписанием документов "о столетнем партнёрстве" завершился визит Владимира Зеленского в Канаду, по итогам которого Киев рассчитывает получить так необходимые ему ракеты для систем ПВО. Трансляция мероприятия 10 сентября велась на YouTube-канале офиса Зеленского
2026-09-11T08:02
2026-09-11T08:10
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марк карни
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владимир зеленский
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военная помощь украине
киевский режим
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Декларацию о столетнем сотрудничестве в экономике, безопасности и политике премьер-министр Канады Марк Карни и главарь киевского режима подписали в Калгари, провинция Альберта, позируя на фоне военных автомобилей. Во время процедуры произошёл казус — Карни и Зеленский чуть было не забыли подписать часть документов, но были возвращены к столу, оправдавшись словами о "разминке".Киев и Оттава также подписали отдельный договор о сотрудничестве между странами в оборонной сфере. На пресс-конференции после подписания Карни рассказал, что с Киевом согласованы условия поставок средств ПВО на 350 миллионов канадских долларов (около $253 млн) через механизм закупок американского оружия."Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart", — сказал Карни.Канада, в послевоенное время отметившаяся в качестве облюбованного украинскими пособниками гитлеровцев "заповедника", и сейчас последовательно поддерживает неонацистов незалежной. В частности, в августе представители ряда канадских организаций с националистическими корнями участвовали в организации перезахоронения в Киеве останков основателя Организации украинских националистов* (ОУН)* Евгения Коновальца.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Канаду, где в течение трёх дней примет участие в переговорах по углублению оборонного, экономического и энергетического сотрудничества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признана террористической организацией в РФ
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украина.ру, новости, канада, марк карни, украина, владимир зеленский, киев, военная помощь украине, киевский режим, русофобия, пво, ракеты, зрк patriot, международные отношения, международная политика, мир без границ, война на украине, нацизм, украинский неонацизм, оун, оун-упа
Украина.ру, Новости, Канада, Марк Карни, Украина, Владимир Зеленский, Киев, военная помощь Украине, киевский режим, Русофобия, ПВО, ракеты, ЗРК Patriot, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, война на Украине, нацизм, украинский неонацизм, ОУН, ОУН-УПА

"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде

08:02 11.09.2026 (обновлено: 08:10 11.09.2026)
 
© AP / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© AP / Thomas Padilla
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Пресс-конференцией с публичным подписанием документов "о столетнем партнёрстве" завершился визит Владимира Зеленского в Канаду, по итогам которого Киев рассчитывает получить так необходимые ему ракеты для систем ПВО. Трансляция мероприятия 10 сентября велась на YouTube-канале офиса Зеленского
Декларацию о столетнем сотрудничестве в экономике, безопасности и политике премьер-министр Канады Марк Карни и главарь киевского режима подписали в Калгари, провинция Альберта, позируя на фоне военных автомобилей. Во время процедуры произошёл казус — Карни и Зеленский чуть было не забыли подписать часть документов, но были возвращены к столу, оправдавшись словами о "разминке".
Киев и Оттава также подписали отдельный договор о сотрудничестве между странами в оборонной сфере.
На пресс-конференции после подписания Карни рассказал, что с Киевом согласованы условия поставок средств ПВО на 350 миллионов канадских долларов (около $253 млн) через механизм закупок американского оружия.
"Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart", — сказал Карни.
Канада, в послевоенное время отметившаяся в качестве облюбованного украинскими пособниками гитлеровцев "заповедника", и сейчас последовательно поддерживает неонацистов незалежной. В частности, в августе представители ряда канадских организаций с националистическими корнями участвовали в организации перезахоронения в Киеве останков основателя Организации украинских националистов* (ОУН)* Евгения Коновальца.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Канаду, где в течение трёх дней примет участие в переговорах по углублению оборонного, экономического и энергетического сотрудничества.
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