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"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде

"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде - 11.09.2026 Украина.ру

"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде

Пресс-конференцией с публичным подписанием документов "о столетнем партнёрстве" завершился визит Владимира Зеленского в Канаду, по итогам которого Киев рассчитывает получить так необходимые ему ракеты для систем ПВО. Трансляция мероприятия 10 сентября велась на YouTube-канале офиса Зеленского

2026-09-11T08:02

2026-09-11T08:02

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Декларацию о столетнем сотрудничестве в экономике, безопасности и политике премьер-министр Канады Марк Карни и главарь киевского режима подписали в Калгари, провинция Альберта, позируя на фоне военных автомобилей. Во время процедуры произошёл казус — Карни и Зеленский чуть было не забыли подписать часть документов, но были возвращены к столу, оправдавшись словами о "разминке".Киев и Оттава также подписали отдельный договор о сотрудничестве между странами в оборонной сфере. На пресс-конференции после подписания Карни рассказал, что с Киевом согласованы условия поставок средств ПВО на 350 миллионов канадских долларов (около $253 млн) через механизм закупок американского оружия."Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart", — сказал Карни.Канада, в послевоенное время отметившаяся в качестве облюбованного украинскими пособниками гитлеровцев "заповедника", и сейчас последовательно поддерживает неонацистов незалежной. В частности, в августе представители ряда канадских организаций с националистическими корнями участвовали в организации перезахоронения в Киеве останков основателя Организации украинских националистов* (ОУН)* Евгения Коновальца.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Канаду, где в течение трёх дней примет участие в переговорах по углублению оборонного, экономического и энергетического сотрудничества.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признана террористической организацией в РФ

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