https://ukraina.ru/20261026/zelenskiy-zatyagivaet-konflikt-mobilizatsiyu-na-ukraine-prodlevayut-do-kontsa-yanvarya-1084064177.html

Зеленский затягивает конфликт: мобилизацию на Украине продлевают до конца января

Зеленский затягивает конфликт: мобилизацию на Украине продлевают до конца января - 26.10.2026 Украина.ру

Зеленский затягивает конфликт: мобилизацию на Украине продлевают до конца января

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца — до конца января 2027 года

2026-10-26T09:40

2026-10-26T09:40

2026-10-26T10:18

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Накануне этот шаг анонсировал депутат Рады Ярослав Железняк. Парламентарий сообщал, что Зеленский планирует пролонгировать особые режимы на 90 дней, начиная с 31 октября 2026 года. По словам нардепа, голосование по внесенным законопроектам в украинском парламенте намечено на 26 октября.Особый правовой режим действует в стране с начала конфликта: военное положение было объявлено 24 февраля 2022 года, а на следующий день Зеленский утвердил проведение всеобщей мобилизации. В сентябре посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сетовал, что из-за дефицита живой силы Киев будет неизбежно снижать планку призыва и в итоге может дойти до мобилизации 15-летних украинцев.Подробнее - в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, владимир зеленский, ярослав железняк, родион мирошник, верховная рада, рада, украина.ру