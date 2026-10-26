Зеленский затягивает конфликт: мобилизацию на Украине продлевают до конца января - 26.10.2026 Украина.ру
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Зеленский затягивает конфликт: мобилизацию на Украине продлевают до конца января
Зеленский затягивает конфликт: мобилизацию на Украине продлевают до конца января - 26.10.2026 Украина.ру
Зеленский затягивает конфликт: мобилизацию на Украине продлевают до конца января
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца — до конца января 2027 года
2026-10-26T09:40
2026-10-26T10:18
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Накануне этот шаг анонсировал депутат Рады Ярослав Железняк. Парламентарий сообщал, что Зеленский планирует пролонгировать особые режимы на 90 дней, начиная с 31 октября 2026 года. По словам нардепа, голосование по внесенным законопроектам в украинском парламенте намечено на 26 октября.Особый правовой режим действует в стране с начала конфликта: военное положение было объявлено 24 февраля 2022 года, а на следующий день Зеленский утвердил проведение всеобщей мобилизации. В сентябре посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сетовал, что из-за дефицита живой силы Киев будет неизбежно снижать планку призыва и в итоге может дойти до мобилизации 15-летних украинцев.Подробнее - в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, киев, владимир зеленский, ярослав железняк, родион мирошник, верховная рада, рада, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Родион Мирошник, Верховная Рада, Рада, Украина.ру

Зеленский затягивает конфликт: мобилизацию на Украине продлевают до конца января

09:40 26.10.2026 (обновлено: 10:18 26.10.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении режима военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца — до конца января 2027 года
Накануне этот шаг анонсировал депутат Рады Ярослав Железняк. Парламентарий сообщал, что Зеленский планирует пролонгировать особые режимы на 90 дней, начиная с 31 октября 2026 года. По словам нардепа, голосование по внесенным законопроектам в украинском парламенте намечено на 26 октября.
Особый правовой режим действует в стране с начала конфликта: военное положение было объявлено 24 февраля 2022 года, а на следующий день Зеленский утвердил проведение всеобщей мобилизации.
В сентябре посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сетовал, что из-за дефицита живой силы Киев будет неизбежно снижать планку призыва и в итоге может дойти до мобилизации 15-летних украинцев.
Подробнее - в материале "Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации на сайте Украина.ру.
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