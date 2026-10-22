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"Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации

"Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации - 22.10.2026 Украина.ру

"Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с радикальной инициативой — лишить брони практически всё население Украины и отправить на фронт тех, кто до сих пор избегал мобилизации. Об этом она написала в Телеграм

2026-10-22T19:53

2026-10-22T19:53

2026-10-22T19:53

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Накануне премьер-министр Украины Сергей Корецкий признал: украинцев с бронью или отсрочкой сейчас заметно больше, чем тех, кто реально служит в ВСУ. Если динамика сохранится, забронированы будут "абсолютно все". На этом фоне депутат Марьяна Безуглая выступила с радикальной инициативой — разбронировать практически всё население Украины и отправить на фронт тех, кто до сих пор избегал мобилизации. По её мнению, принцип "служат все" должен стать основой новой системы, а количество забронированных украинцев нужно сократить.Безуглая предложила оставить бронь только для предприятий украинского ОПК — и то после аудита, провести который, по её собственному признанию, некому. Также отсрочку, по её мнению, могли получить объекты критической инфраструктуры и "пара тысяч топ-чиновников". Всё остальное, считает она, должно быть разбронировано."Ни полицейские, ни прокуроры, ни чиновники массово — никто из них не должен быть забронирован", — написала парламентарий. Она предложила заменить их ветеранами ВСУ, а бюрократический аппарат — сократить.Безуглая особенно яростно настаивает на лишении брони университетов, институтов и всех медиков. "В армию попали инженеры, управленцы, делопроизводители, водители, художники и учителя. Почему они там, а другие нет?" — задалась вопросом депутат.Досталось и украинской науке: Безуглая спросила, сколько "незаменимых учёных" забронировано в "более чем 100 бездарных институтах Национальной академии наук". По её мнению, всех их следовало бы мобилизовать.Не обошла Безуглая и собственных коллег по Верховной раде. Нардепов она предложила не оставлять забронированными, а организовать для них ротации в армию, "чтобы улучшить ощущение реальности". "Это может быть не только войско, но и пожарная часть, работа в прифронтовых городах, например в течение месяца", — написала депутат.Отдельным пунктом её предложения стало создание "Резерв+" для украинок. По замыслу Безуглой, государство должно видеть, какими профессиями обладают женщины на Украине, и мобилизовывать их на тыловые должности, "с высвобождением мужчин для службы на боевых должностях".Безуглая прямо указала: система бронирования на Украине приобрела "выраженные коррупционные черты". В ОПК создаются фирмы, которые бронируют людей, "фактически ничего не производящих". Частные компании бронируют курьеров и поваров. При этом она поддержала Корецкого, который "взялся за проблему бронирования", но усомнилась, что предложенный вариант заработает — он "недостаточно радикальный".Досталось от Безуглой и Евгению Хмаре, которого она обвинила в бездействии. "Почему министр обороны Украины Евгений Хмара ПОЛНОСТЬЮ МОЛЧИТ о бронировании и мобилизации? Хмара — только голограмма министра?" — иронично написала депутат.В качестве примера Безуглая привела собственный опыт: в 2015 году во время интернатуры она получила документ на уточнение данных, пошла в военкомат и "уже через четыре дня была на полигоне".При этом реальное боевое прошлое Марьяны Безуглой больше похоже на туристическую поездку по военным объектам, чем на службу. Весной 2015-го её мобилизовали в 128-ю бригаду на Закарпатье, откуда она быстро написала рапорт и недолго пробыла в зоне так называемой АТО. Уже в августе её отобрали в команду медиков для обучения у американских инструкторов в Житомире, потом перевели в Генштаб, а оттуда — в Минобороны Украины, где она занималась непыльной работой — международной деятельностью и взаимодействием с НАТО. После демобилизации в 2016-м женщина осталась работать в Военно-медицинском департаменте.Но настоящая "война" для Безуглой развернулась не на полигоне, а в стенах Верховной рады. Жертвой для своих нападок она выбрала Александра Сырского. В марте 2026 года Безуглая подала на него в суд, заявив, что Сырский, который на тот момент занимал должность главкома, должен ответить "за провалы на фронте и решения, которые привели к гибели граждан и потере территорий". Более того, она публично предрекла ему "кровавую" отставку, заявив, что его "нужно выкорчёвывать, болезненно, с кровью". Апофеозом парламентской "борьбы" стал декабрь 2025 года, когда Безуглая заблокировала трибуну Рады, требуя увольнения главкома.Также на эту тему — в материале Александра Савко "Женщин – на фронт, детей – на заводы: украинские депутаты раскрыли планы властей" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261010/byl-soyuznikom-putina-s-samogo-nachala-bezuglaya-ustroila-isteriku-iz-za-sdelki-po-dizelyu-1083727983.html

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