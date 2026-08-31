https://ukraina.ru/20260831/gotovitsya-sleduyuschiy-bolshoy-obmen-voennoplennymi-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1082911344.html
Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной
Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной - 31.08.2026 Украина.ру
Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной
Россия ведет "непрерывный переговорный процесс" с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными, сейчас обсуждаются детали следующего большого обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Об этом в ночь на 31 августа пишет газета "Известия"
2026-08-31T02:55
2026-08-31T02:55
2026-08-31T02:55
украина.ру
россия
военнопленные
пленные
обмен пленными
михаил галузин
мид рф
украина
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сво
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Лантратова отметила, что по некоторым вопросам договоренности достигаются достаточно быстро, однако представители Киева "продолжают выдвигать ряд требований, которые для России неприемлемы"."Сейчас мы работаем над деталями следующего большого обмена. Я продолжу эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом", — рассказала российский омбудсмен.По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, работа по подготовке обменов между Россией и Украиной носит регулярный характер, а гуманитарный "трек" остаётся одним из немногих направлений, "по которому есть практические, осязаемые результаты"."Например, только в августе этого года в результате трёх обменных раундов к своим семьям в Россию и на Украину возвратился 251 человек — примерно поровну с обеих сторон. Количество освобожденных с 2022 года идет на тысячи, за каждым именем стоит судьба конкретной семьи", — уточнил представитель МИД.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о том, что украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания военнопленных в секретных тюрьмах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, военнопленные, пленные, обмен пленными, михаил галузин, мид рф, украина, киев, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, военнопленные, Пленные, обмен пленными, Михаил Галузин, МИД РФ, Украина, Киев, СВО, Спецоперация
Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной
Россия ведет "непрерывный переговорный процесс" с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными, сейчас обсуждаются детали следующего большого обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Об этом в ночь на 31 августа пишет газета "Известия"
Лантратова отметила, что по некоторым вопросам договоренности достигаются достаточно быстро, однако представители Киева "продолжают выдвигать ряд требований, которые для России неприемлемы".
"Сейчас мы работаем над деталями следующего большого обмена. Я продолжу эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом", — рассказала российский омбудсмен.
По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, работа по подготовке обменов между Россией и Украиной носит регулярный характер, а гуманитарный "трек" остаётся одним из немногих направлений, "по которому есть практические, осязаемые результаты".
"Например, только в августе этого года в результате трёх обменных раундов к своим семьям в Россию и на Украину возвратился 251 человек — примерно поровну с обеих сторон. Количество освобожденных с 2022 года идет на тысячи, за каждым именем стоит судьба конкретной семьи", — уточнил представитель МИД.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.