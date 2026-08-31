https://ukraina.ru/20260831/gotovitsya-sleduyuschiy-bolshoy-obmen-voennoplennymi-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1082911344.html

Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной

Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной - 31.08.2026 Украина.ру

Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной

Россия ведет "непрерывный переговорный процесс" с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными, сейчас обсуждаются детали следующего большого обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Об этом в ночь на 31 августа пишет газета "Известия"

2026-08-31T02:55

2026-08-31T02:55

2026-08-31T02:55

украина.ру

россия

военнопленные

пленные

обмен пленными

михаил галузин

мид рф

украина

киев

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080750425_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_9978bed253fd213293a3717142a4d26e.jpg

Лантратова отметила, что по некоторым вопросам договоренности достигаются достаточно быстро, однако представители Киева "продолжают выдвигать ряд требований, которые для России неприемлемы"."Сейчас мы работаем над деталями следующего большого обмена. Я продолжу эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом", — рассказала российский омбудсмен.По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, работа по подготовке обменов между Россией и Украиной носит регулярный характер, а гуманитарный "трек" остаётся одним из немногих направлений, "по которому есть практические, осязаемые результаты"."Например, только в августе этого года в результате трёх обменных раундов к своим семьям в Россию и на Украину возвратился 251 человек — примерно поровну с обеих сторон. Количество освобожденных с 2022 года идет на тысячи, за каждым именем стоит судьба конкретной семьи", — уточнил представитель МИД.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о том, что украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания военнопленных в секретных тюрьмах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, военнопленные, пленные, обмен пленными, михаил галузин, мид рф, украина, киев, сво, спецоперация