https://ukraina.ru/20261020/diplomaticheskiy-raskol-seul-ne-prostil-zelenskomu-utechku-dannykh-i-prodolzhaet-otzyvat-poslov-1083934930.html
Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов - 20.10.2026 Украина.ру
Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
Южная Корея приняла решение отозвать часть дипломатических сотрудников с Украины. Об этом 20 октября сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД
2026-10-20T10:03
2026-10-20T10:03
2026-10-20T10:03
новости
украина
южная корея
владимир зеленский
мид
оон
украина.ру
виктория титова
сеул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101920/23/1019202364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf3a47070b7c9d5b090e916fecc80b05.jpg
"После того как посол на Украине был отозван — шаг, на который украинская сторона не отреагировала, — а также ввиду сохраняющейся по всей стране угрозы авиаударов, из-за чего становится трудно обеспечить безопасность персонала, правительство приняло решение отозвать часть сотрудников дипломатической миссии", — сообщил официальный представитель министерства Пак Ду Сун.В сентябре президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН сообщил о передаче Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Сеул заявил, что Киев нарушил договорённости о конфиденциальности. В октябре Южная Корея отозвала своего посла с Украины.Подробнее – в материале Виктории Титовой Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки ЗеленскогоБольше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
южная корея
сеул
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/101920/23/1019202364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c253f17b98283421655459d51f9f209c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, южная корея, владимир зеленский, мид, оон, украина.ру, виктория титова, сеул
Новости, Украина, Южная Корея, Владимир Зеленский, МИД, ООН, Украина.ру, Виктория Титова, Сеул
Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
Южная Корея приняла решение отозвать часть дипломатических сотрудников с Украины. Об этом 20 октября сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД