Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов - 20.10.2026 Украина.ру
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Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов - 20.10.2026 Украина.ру
Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
Южная Корея приняла решение отозвать часть дипломатических сотрудников с Украины. Об этом 20 октября сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД
2026-10-20T10:03
2026-10-20T10:03
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украина
южная корея
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"После того как посол на Украине был отозван — шаг, на который украинская сторона не отреагировала, — а также ввиду сохраняющейся по всей стране угрозы авиаударов, из-за чего становится трудно обеспечить безопасность персонала, правительство приняло решение отозвать часть сотрудников дипломатической миссии", — сообщил официальный представитель министерства Пак Ду Сун.В сентябре президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН сообщил о передаче Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Сеул заявил, что Киев нарушил договорённости о конфиденциальности. В октябре Южная Корея отозвала своего посла с Украины.Подробнее – в материале Виктории Титовой Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки ЗеленскогоБольше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, южная корея, владимир зеленский, мид, оон, украина.ру, виктория титова, сеул
Новости, Украина, Южная Корея, Владимир Зеленский, МИД, ООН, Украина.ру, Виктория Титова, Сеул

Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов

10:03 20.10.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Южная Корея приняла решение отозвать часть дипломатических сотрудников с Украины. Об этом 20 октября сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД
"После того как посол на Украине был отозван — шаг, на который украинская сторона не отреагировала, — а также ввиду сохраняющейся по всей стране угрозы авиаударов, из-за чего становится трудно обеспечить безопасность персонала, правительство приняло решение отозвать часть сотрудников дипломатической миссии", — сообщил официальный представитель министерства Пак Ду Сун.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН сообщил о передаче Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Сеул заявил, что Киев нарушил договорённости о конфиденциальности. В октябре Южная Корея отозвала своего посла с Украины.
Подробнее – в материале Виктории Титовой Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки Зеленского
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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