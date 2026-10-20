Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/medvedev-otsenil-muzhestvo-i-biznes-chuyku-trampa-no-nazval-ssha-sistemnym-opponentom--1083936487.html
Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом
Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом - 20.10.2026 Украина.ру
Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом
Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в очередной раз оказались разрушены на многие десятилетия вперед, при этом оба государства были и неизбежно останутся системными оппонентами, заявил в своем канале на платформе "Макс" заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
2026-10-20T10:10
2026-10-20T10:51
новости
сша
россия
вашингтон
дональд трамп
линдси грэм
совбез
единая россия
украина.ру
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0a/1083111577_0:18:1326:763_1920x0_80_0_0_11544ebdd0dff367fd5894c4513b6b44.jpg
Так политик прокомментировал подписанный Дональдом Трампом 19 сентября закон, позволяющий Вашингтону вводить драконовские пошлины: до 100 процентов на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, и до 500 процентов — на саму продукцию из РФ. Медведев подчеркнул, что этот так называемый "закон Грэма"* грубо нарушает международное право и ущемляет права россиян, что позволяет квалифицировать его как акт геноцида. Он сравнил новые ограничения с пресловутой поправкой Джексона-Вэника, принятой в США еще в 1974 году и отмененной Бараком Обамой лишь спустя почти полвека. Медведев отметил, что этот русофобский акт американских элит рассчитан надолго и под его влиянием, вероятно, придется жить даже "нашим внукам".При этом зампред Совбеза признал, что последующее решение Трампа заморозить применение ряда статей данного закона потребовало от американского лидера известного мужества. Шаг был сделан на фоне приближающихся тяжелых для республиканцев выборов в Конгресс, давления со стороны европейских чиновников и пробандеровского лобби в США. Медведев назвал главу Белого дома прагматиком с хорошей "бизнес-чуйкой", чьи недавние решения — включая заключенную 9 октября с президентом России Владимиром Путиным сделку по поставкам российского дизеля на мировой рынок — продиктованы поиском выгоды.Впрочем, Медведев призвал не обольщаться временными послаблениями со стороны Вашингтона, который отказался от ограничений против банков, чиновников и инвестиций ради сохранения шансов на переговоры по Украине. Ключевым в позиции Трампа остается слово "сейчас", а сами санкции никуда не делись. Зампред Совбеза резюмировал отношение к американскому давлению знаменитой фразой немецкого философа Фридриха Ницше: "То, что меня не убивает, делает меня сильнее".Подробнее - в материале "Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям на сайте Украина.ру. * Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
сша
россия
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0a/1083111577_59:0:1259:900_1920x0_80_0_0_574fa4360f75a47948d40be376de129a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, линдси грэм, совбез, единая россия, украина.ру, дмитрий медведев
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Совбез, Единая Россия, Украина.ру, Дмитрий Медведев

Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом

10:10 20.10.2026 (обновлено: 10:51 20.10.2026)
 
© РИА Новости . POOLДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . POOL
Читать в
ДзенTelegram
Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в очередной раз оказались разрушены на многие десятилетия вперед, при этом оба государства были и неизбежно останутся системными оппонентами, заявил в своем канале на платформе "Макс" заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Так политик прокомментировал подписанный Дональдом Трампом 19 сентября закон, позволяющий Вашингтону вводить драконовские пошлины: до 100 процентов на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, и до 500 процентов — на саму продукцию из РФ.
Медведев подчеркнул, что этот так называемый "закон Грэма"* грубо нарушает международное право и ущемляет права россиян, что позволяет квалифицировать его как акт геноцида.
Он сравнил новые ограничения с пресловутой поправкой Джексона-Вэника, принятой в США еще в 1974 году и отмененной Бараком Обамой лишь спустя почти полвека. Медведев отметил, что этот русофобский акт американских элит рассчитан надолго и под его влиянием, вероятно, придется жить даже "нашим внукам".
При этом зампред Совбеза признал, что последующее решение Трампа заморозить применение ряда статей данного закона потребовало от американского лидера известного мужества. Шаг был сделан на фоне приближающихся тяжелых для республиканцев выборов в Конгресс, давления со стороны европейских чиновников и пробандеровского лобби в США.
Медведев назвал главу Белого дома прагматиком с хорошей "бизнес-чуйкой", чьи недавние решения — включая заключенную 9 октября с президентом России Владимиром Путиным сделку по поставкам российского дизеля на мировой рынок — продиктованы поиском выгоды.
Впрочем, Медведев призвал не обольщаться временными послаблениями со стороны Вашингтона, который отказался от ограничений против банков, чиновников и инвестиций ради сохранения шансов на переговоры по Украине. Ключевым в позиции Трампа остается слово "сейчас", а сами санкции никуда не делись.
Зампред Совбеза резюмировал отношение к американскому давлению знаменитой фразой немецкого философа Фридриха Ницше: "То, что меня не убивает, делает меня сильнее".
Подробнее - в материале "Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям на сайте Украина.ру.
* Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияВашингтонДональд ТрампЛиндси ГрэмСовбезЕдиная РоссияУкраина.руДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:59Кровавая бойня во Львове: сотрудник ТЦК, ранее судимый за взятку, забил до смерти мобилизованного
11:58Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал
11:37Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому
10:55Одесская область без света: российские военные поразили три объекта энергетики ДТЭК
10:50Starlink для ВСУ не восстановлен: Зеленский признал провал переговоров с США
10:17Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"
10:10Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом
10:03Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
09:38Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю
09:35Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва
09:33"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты
09:25Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
09:22Киев раскрыл стоимость дня войны
09:15В обмен на мир: США предлагают возобновить транзит российского газа через Украину
09:00От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
08:50Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь
08:27ВС РФ отработали по украинским регионам. Сводка ударов к этому часу
08:22Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом
08:00Литератор, который придумал Украинскую народную республику. 150 лет Сергею Ефремову
07:59Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США
Лента новостейМолния