https://ukraina.ru/20261020/medvedev-otsenil-muzhestvo-i-biznes-chuyku-trampa-no-nazval-ssha-sistemnym-opponentom--1083936487.html

Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом

Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом - 20.10.2026 Украина.ру

Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в очередной раз оказались разрушены на многие десятилетия вперед, при этом оба государства были и неизбежно останутся системными оппонентами, заявил в своем канале на платформе "Макс" заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

2026-10-20T10:10

2026-10-20T10:10

2026-10-20T10:51

новости

сша

россия

вашингтон

дональд трамп

линдси грэм

совбез

единая россия

украина.ру

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0a/1083111577_0:18:1326:763_1920x0_80_0_0_11544ebdd0dff367fd5894c4513b6b44.jpg

Так политик прокомментировал подписанный Дональдом Трампом 19 сентября закон, позволяющий Вашингтону вводить драконовские пошлины: до 100 процентов на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, и до 500 процентов — на саму продукцию из РФ. Медведев подчеркнул, что этот так называемый "закон Грэма"* грубо нарушает международное право и ущемляет права россиян, что позволяет квалифицировать его как акт геноцида. Он сравнил новые ограничения с пресловутой поправкой Джексона-Вэника, принятой в США еще в 1974 году и отмененной Бараком Обамой лишь спустя почти полвека. Медведев отметил, что этот русофобский акт американских элит рассчитан надолго и под его влиянием, вероятно, придется жить даже "нашим внукам".При этом зампред Совбеза признал, что последующее решение Трампа заморозить применение ряда статей данного закона потребовало от американского лидера известного мужества. Шаг был сделан на фоне приближающихся тяжелых для республиканцев выборов в Конгресс, давления со стороны европейских чиновников и пробандеровского лобби в США. Медведев назвал главу Белого дома прагматиком с хорошей "бизнес-чуйкой", чьи недавние решения — включая заключенную 9 октября с президентом России Владимиром Путиным сделку по поставкам российского дизеля на мировой рынок — продиктованы поиском выгоды.Впрочем, Медведев призвал не обольщаться временными послаблениями со стороны Вашингтона, который отказался от ограничений против банков, чиновников и инвестиций ради сохранения шансов на переговоры по Украине. Ключевым в позиции Трампа остается слово "сейчас", а сами санкции никуда не делись. Зампред Совбеза резюмировал отношение к американскому давлению знаменитой фразой немецкого философа Фридриха Ницше: "То, что меня не убивает, делает меня сильнее".Подробнее - в материале "Не хочу по глупости оттолкнуть Россию": Трамп пояснил свою позицию по Украине и санкциям на сайте Украина.ру. * Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

сша

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, линдси грэм, совбез, единая россия, украина.ру, дмитрий медведев