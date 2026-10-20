Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину" - 20.10.2026 Украина.ру
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Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"
Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину" - 20.10.2026 Украина.ру
Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"
Голливудская звезда Барбра Стрейзанд, чьи бабушка и дедушка эмигрировали в США из Украины, раскритиковала американского президента Дональда Трампа за "восхищение [российским лидером Владимиром] Путиным" и "бессмысленную" войну с Ираном. Об этом актриса написала в своих соцсетях
2026-10-20T10:17
2026-10-20T10:17
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В коротком посте Стрейзанд поинтересовалась: не связана ли военная кампания Трампа против Ирана с его личными симпатиями к главе Кремля? И тут же получила бурную реакцию. Американские комментаторы, как по команде, подхватили тему. Один предположил, что конфликт на Ближнем Востоке якобы мог быть выгоден Москве: "война влияет на мировые цены на нефть — а это один из главных источников доходов российского бюджета". Другие высказались еще "изящнее": "Трамп — бездушный человек и садист. Вот почему". Третьи назвали американского президента "предателем", а всю администрацию предложили отправить в тюрьму. Кто-то приплел и скандал вокруг документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна — мол, война отвлекла внимание общественности. И в этой истории Стрейзанд оказывается удивительно созвучна с украинскими политиками: стоит Трампу заговорить с Москвой или раскритиковать Владимира Зеленского, как это тут же преподносят едва ли не как доказательство его личной привязанности к Путину. Когда Трамп заявил, что Зеленскому пора найти другого переговорщика, а затем допустил, что Украине необходимо новое руководство, в Киеве ожидаемо возмутились. Сам Зеленский отвечал на критику американского президента, а глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что именно украинский народ вправе решать, кто будет возглавлять страну. На защиту Киева встали и европейские союзники, заявлявшие о поддержке украинского руководства.Но причина разногласий не сводится к личным отношениям двух президентов. Трамп недоволен украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые, по его утверждению, влияют на мировые цены на топливо, в том числе в США. Он требует от Киева изменить этот подход и одновременно настаивает на переговорах с Москвой. При этом Стрейзанд не просто американская знаменитость, решившая высказаться о международной политике. С февраля 2022 года она открыто поддерживает Киев, стала амбассадором украинской платформы UNITED24, общалась с Зеленским и жертвовала деньги Украине. В мае 2023 года Стрейзанд направила на эти цели 240 тысяч долларов, а позднее поддержала программу регулярных пожертвований для украинских медиков. Свою позицию она объясняет в том числе семейной историей: предки женщины по отцовской линии эмигрировали в США с территории нынешней Украины. Теперь артистка продолжает использовать свою известность, чтобы призывать американцев не прекращать поддержку Киева и критиковать политиков, которых считает слишком благосклонными к Москве.Впрочем, чтобы понять, за что именно Стрейзанд критикует Трампа, стоит вспомнить последние заявления американского президента. Тот действительно не демонстрирует готовности говорить о России исключительно языком конфронтации — но, судя по его словам, объясняет это вполне прагматичными соображениями.Буквально накануне Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае. Главной темой трехсторонних переговоров он назвал ядерное оружие и разоружение, подчеркнув, что намерен добиваться снижения глобальных рисков. Украинский конфликт, по его словам, тоже не останется без внимания, однако не станет центральной темой встречи. При этом Трамп вновь прошелся по Зеленскому. По его словам, если бы глава киевского режима прислушался к предложениям, он мог бы заключить более выгодную сделку, а многие люди остались бы живы. Президент США также подчеркнул, что Вашингтон предоставил Украине многое, не получив взамен ничего. И пока Зеленский добивается восстановления американской поддержки и пытается влиять на Штаты через Конгресс, Трамп продолжает публично ставить под сомнение действия украинского руководства. Вице-президент Джей Ди Вэнс между тем и вовсе отказался называть Украину союзником США. И добавил: Украине не нужно вступать в НАТО.
https://ukraina.ru/20261020/ot-mirnogo-plana-do-tretey-mirovoy-chto-ssha-gotovyat-za-spinoy-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-20-1083931975.html
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новости, украина, сша, иран, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, атэс, киев
Новости, Украина, США, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, АТЭС, Киев

Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"

10:17 20.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Голливудская звезда Барбра Стрейзанд, чьи бабушка и дедушка эмигрировали в США из Украины, раскритиковала американского президента Дональда Трампа за "восхищение [российским лидером Владимиром] Путиным" и "бессмысленную" войну с Ираном. Об этом актриса написала в своих соцсетях
В коротком посте Стрейзанд поинтересовалась: не связана ли военная кампания Трампа против Ирана с его личными симпатиями к главе Кремля?

"Трамп настолько восхищается Путиным. Может быть, именно поэтому он начал эту бессмысленную войну с Ираном?" — написала актриса.

И тут же получила бурную реакцию. Американские комментаторы, как по команде, подхватили тему. Один предположил, что конфликт на Ближнем Востоке якобы мог быть выгоден Москве: "война влияет на мировые цены на нефть — а это один из главных источников доходов российского бюджета".
Другие высказались еще "изящнее": "Трамп — бездушный человек и садист. Вот почему". Третьи назвали американского президента "предателем", а всю администрацию предложили отправить в тюрьму. Кто-то приплел и скандал вокруг документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна — мол, война отвлекла внимание общественности.
И в этой истории Стрейзанд оказывается удивительно созвучна с украинскими политиками: стоит Трампу заговорить с Москвой или раскритиковать Владимира Зеленского, как это тут же преподносят едва ли не как доказательство его личной привязанности к Путину.
Когда Трамп заявил, что Зеленскому пора найти другого переговорщика, а затем допустил, что Украине необходимо новое руководство, в Киеве ожидаемо возмутились. Сам Зеленский отвечал на критику американского президента, а глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что именно украинский народ вправе решать, кто будет возглавлять страну. На защиту Киева встали и европейские союзники, заявлявшие о поддержке украинского руководства.
Но причина разногласий не сводится к личным отношениям двух президентов. Трамп недоволен украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые, по его утверждению, влияют на мировые цены на топливо, в том числе в США. Он требует от Киева изменить этот подход и одновременно настаивает на переговорах с Москвой.
При этом Стрейзанд не просто американская знаменитость, решившая высказаться о международной политике. С февраля 2022 года она открыто поддерживает Киев, стала амбассадором украинской платформы UNITED24, общалась с Зеленским и жертвовала деньги Украине.
В мае 2023 года Стрейзанд направила на эти цели 240 тысяч долларов, а позднее поддержала программу регулярных пожертвований для украинских медиков. Свою позицию она объясняет в том числе семейной историей: предки женщины по отцовской линии эмигрировали в США с территории нынешней Украины.
Теперь артистка продолжает использовать свою известность, чтобы призывать американцев не прекращать поддержку Киева и критиковать политиков, которых считает слишком благосклонными к Москве.
Впрочем, чтобы понять, за что именно Стрейзанд критикует Трампа, стоит вспомнить последние заявления американского президента. Тот действительно не демонстрирует готовности говорить о России исключительно языком конфронтации — но, судя по его словам, объясняет это вполне прагматичными соображениями.
Буквально накануне Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае. Главной темой трехсторонних переговоров он назвал ядерное оружие и разоружение, подчеркнув, что намерен добиваться снижения глобальных рисков. Украинский конфликт, по его словам, тоже не останется без внимания, однако не станет центральной темой встречи.
При этом Трамп вновь прошелся по Зеленскому. По его словам, если бы глава киевского режима прислушался к предложениям, он мог бы заключить более выгодную сделку, а многие люди остались бы живы.
Президент США также подчеркнул, что Вашингтон предоставил Украине многое, не получив взамен ничего. И пока Зеленский добивается восстановления американской поддержки и пытается влиять на Штаты через Конгресс, Трамп продолжает публично ставить под сомнение действия украинского руководства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
09:00
От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября Дональд Трамп требует от Киева уступок, обсуждает с Москвой возможные энергетические сделки и пересмотр санкций, а Владимир Зеленский пытается удержать американскую поддержку через переговоры и давление на Конгресс. Европа ищет собственные варианты мирного урегулирования, опасаясь дальнейшей эскалации
Вице-президент Джей Ди Вэнс между тем и вовсе отказался называть Украину союзником США.
"Насколько мне известно, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но по другим наши позиции будут расходиться", — заявил он.
И добавил: Украине не нужно вступать в НАТО.
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