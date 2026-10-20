https://ukraina.ru/20261020/energeticheskie-voyny-evropa-nedovolna-ssha-ryadovye-nemtsy-oplatyat-sozdanie-gazovogo-rezerva-1083935231.html

Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва

Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва - 20.10.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва

Еврокомиссия сохраняет свою позицию по поводу отказа от закупок российского газа, несмотря на позицию США. При этом Дональд Трамп проигнорировал призывы ЕС о введении "адских санкций" против России

2026-10-20T09:35

2026-10-20T09:35

2026-10-20T09:35

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сша

россия

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Рассинхронизация санкций. ЕС не прислушался к совету США, и наоборотЕврокомиссия сохраняет свою позицию по поводу отказа от закупок российского газа, несмотря на позицию США. Об этом 19 октября заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.Она прокомментировала публикации в СМИ, где утверждается, что администрация Трампа предложила Евросоюзу возобновить закупки российского газа в рамках потенциального мирного урегулирования на Украине. Обсуждение этого вопроса внутри ЕК Пинью не подтвердила, но повторила ранее сделанные различными еврочиновниками заявления о приверженности ЕС ранее введенным санкциям против России.Речь шла о публикации американского издания The New York Times (NYT) 17 октября, в которой было сказано, что США предложили возобновить поставки российского газа в Европу – как через Украину, так и по подводным газопроводам. По данным источников газеты, такое предложение прозвучало на переговорах спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями Европы и Киева. Европейские чиновники, участвующие в переговорах, скептически отнеслись к этой идее, однако представители администрации Трампа рассматривают экспорт российского газа как потенциальную часть мирного урегулирования, подчеркнула газета.Таким образом, ЕС подтвердил нацеленность на сохранение санкций против РФ с надеждой на согласованную санкционную политику ЕС и США. При администрации президента-демократа так и было, ЕС и США демонстрировали высокую синхронность санкционных режимов. Более того, европейские политические элиты открыто поддерживали кандидата от Демпартии на выборах президента США в 2024 году, но победу одержал республиканец Трамп.При нём санкционные режимы США и ЕС рассинхронизировались. Трамп перестал фокусироваться на реализации наиболее спорных санкционных мер, вроде потолка цен на российскую нефть, снизив и без того невысокую эффективность механизма. Вместо этого он занялся устранением торговых дисбалансов, в т.ч. затронув и интересы ЕС. Ожидания политиков ЕС по поводу изменения политического ландшафта в США после промежуточных выборов в Конгресс стали настолько заметными, что это даже отмечал президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2025 года.Девятого октября Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизтоплива на мировой рынок, в т.ч. в Соединенные Штаты, что позволит снизить цены на внутреннем рынке США в преддверии выборов 3 ноября. Под поставки российского дизельного топлива в США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральную лицензию, снявшую санкции с этих поставок на 6 месяцев.Кроме этого, Трамп назвал призывы Брюсселя к введению в действие "адских санкций" против России лицемерными, указав на то, что ЕС сам продолжает закупать энергоносители в РФ. Вместо этого президент США 16 октября подписал указ, согласно которому большинство мер из т.н. закона об адских санкциях применяться не будет. В частности, на неопределенный срок отложено введение вторичных пошлин на российские товары (могли составить до 500%) и на продукцию стран – покупателей российских энергоресурсов (до 100%). Эту отсрочку Трамп обосновал национальными интересами США, полностью проигнорировав призывы ЕС.ЕС продолжает ставить антирекорды в газовой сфере, но мечтает о резервахПодземные хранилища газа (ПХГ) в странах Евросоюза заполнены менее чем на 75%, что является антирекордным для середины октября уровнем. Об этом 16 октября заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на полях Российской энергетической недели.Ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), глава российской газовой компании подчеркнул, что у европейцев остается все меньше времени для подготовки к зиме. "Страны ЕС продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере, а тенденция к сохранению высоких цен на европейском газовом рынке имеет долгосрочный характер", – сказал он.Миллер подчеркнул, что Европа "уже вступила в переходный период от летнего режима работы ПХГ к зимнему". По его словам, на это указывает постепенное снижение объема закачки и рост отбора газа из хранилищ."Ряд стран ЕС в отдельные сутки уже демонстрирует нетто-отбор газа, то есть суммарный отбор из ПХГ превышает закачку. В частности, по данным GIE за 1-14 октября, эта ситуация наблюдалась в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии", – добавил глава "Газпрома".По состоянию на 18 октября, средний уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС составляет около 74,3% – 74,5% от их общей вместимости. В абсолютных значениях в резервуарах накоплено чуть более 79,5–81 млрд куб. м газа. ЕС отстает от своего же графика накопления. Целевой план по заполнению ПХГ к 1 ноября был снижен с 90% до 80%, однако при текущих темпах закачки (+0,16–0,18 п.п. в сутки) страны ЕС рискуют подойти к началу ноября с показателем около 77%.Низкие темпы закачки вызваны снижением поставок СПГ из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке (включая ограничения судоходства через Ормузский пролив) и высокой конкуренцией за энергоресурсы с азиатским рынком. На этом фоне биржевые цены на газ на европейском хабе TTF 19 октября превысили 1050 долларов за тысячу кубометров.При этом ситуация внутри ЕС крайне неоднородна. В то время как хранилища Италии (89,4%) и Франции (87,4%) практически заполнены, ключевые рынки демонстрируют серьезное отставание: в Германии уровень заполненности ПХГ составляет всего 60,6% -61%.На этом фоне Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран ЕС рассмотреть возможность создания общеевропейских стратегических запасов природного газа, сообщило 16 октября издание Politico со ссылкой на источники.В отличие от действующей системы, при которой коммерческие компании закупают газ и закачивают его в хранилища в течение года, стратегический резерв может предполагать формирование запасов для использования в случае перебоев с поставками или резкого ухудшения рыночной ситуации.По данным Politico, конкретная модель пока не определена. Один из представителей ЕК охарактеризовал инициативу как долгосрочную меру, которая должна помочь сообществу справляться с будущими рисками для энергоснабжения. Аналогичные механизмы уже используются на рынках нефти и нефтепродуктов.Как отмечает Politico, документы, подготовленные к пересмотру системы безопасности газоснабжения ЕС в ноябре, предусматривают меры по повышению готовности компаний к кризисным ситуациям. Однако в них прямо не предлагается обязать государства создавать стратегические запасы и поддерживать их на заранее установленном уровне независимо от рыночной конъюнктуры.Хотя отдельное предложение Еврокомиссии о формировании общеевропейского механизма совместных закупок энергоресурсов пока не получило заметной поддержки лидеров ЕС, Германия движется к созданию собственного стратегического запаса газа.Проект, который обсуждается с начала июля, предусматривает создание государственного стратегического резерва объемом 24 ТВт·ч, что эквивалентно примерно 2,3 млрд кубометров газа или чуть менее 10% совокупной мощности немецких ПХГ. Резерв предназначен исключительно для использования в чрезвычайных ситуациях, включая диверсии на объектах критической энергетической инфраструктуры или серьезный дефицит газа на мировом рынке.Согласно расчётам правительства ФРГ, стоимость создания резерва, включая закупку газа и его закачку в подземные хранилища в 2027-2028 годах, оценивается в 1,2-1,5 млрд евро. Кроме того, ежегодные расходы на содержание резерва составят 150-180 млн евро. А за первые 10 лет расходы на создание и содержание резерва могут составить до 3,08 млрд евро.В середине октября был обнародован правительственный законопроект, согласно которому в Германии с 1 октября 2027 года могут ввести ежегодный сбор с домохозяйств в размере до 7,20 евро для финансирования национального резерва природного газа. Однако инициатива вызвала критику даже внутри правящей коалиции.Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе предлагала альтернативные варианты финансирования резерва – за счет федерального бюджета или по смешанной модели. Новый законопроект она до сих пор не прокомментировала, однако 16 октября пообещала, что даже холодная зима не приведет к дефициту газа в Германии. По её словам, в хранилищах сейчас газа больше, чем потреблялось в самый холодный год за всю историю наблюдений.При этом ещё в конце сентября Райхе поручила государственному импортеру Sefe, ранее входившему в структуру "Газпрома", до 15 декабря дополнительно закупить и закачать в ПХГ 8 ТВ·тч (около 0,8 млрд кубометров) газа. Судя по приведённым выше данным, с выполнением этого поручения пока явные проблемы.

https://ukraina.ru/20261020/elena-markosyan-ssha-mogut-nachat-bombit-kiev-chtoby-prinudit-ego-k-miru-i-podstavit-evropu-1083924118.html

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Олег Хавич

эксклюзив, сша, россия, германия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин