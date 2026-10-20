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Кровавая бойня во Львове: сотрудник ТЦК, ранее судимый за взятку, забил до смерти мобилизованного

Кровавая бойня во Львове: сотрудник ТЦК, ранее судимый за взятку, забил до смерти мобилизованного - 20.10.2026 Украина.ру

Кровавая бойня во Львове: сотрудник ТЦК, ранее судимый за взятку, забил до смерти мобилизованного

Во Львове сотрудники ТЦК до смерти избили мобилизованного мужчину. Об этом 20 октября сообщили в Государственном бюро расследований

2026-10-20T11:59

2026-10-20T11:59

2026-10-20T11:59

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Один из фигурантов — военнослужащий Львовского ТЦК, которого в августе 2026 года Шевченковский районный суд Львова уже признал виновным в получении взятки по предварительному сговору. Тогда ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы, — и он остался на службе.Но вести добропорядочную жизнь военком не стал – уже в сентябре этот же человек стал фигурантом нового уголовного дела. Вместе с другими сотрудниками ТЦК он избивал мобилизованного кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке. Мужчина лежал на полу со скрещёнными за спиной руками и не мог защититься. Сам подозреваемый нанёс ему как минимум два удара ногой.После избиения пострадавшего силой перенесли в техническое помещение ТЦК, откуда его забрала скорая. В больнице медики обнаружили многочисленные переломы рёбер, тяжёлые повреждения лёгких и другие опасные для жизни травмы. Спасти его не удалось.Военнослужащему сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего, совершённом группой лиц. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога.Следователи устанавливают всех сотрудников ТЦК, причастных к избиению, и выясняют обстоятельства гибели мужчины.О беспределе, который творят сотрудники ТЦК – в материале Массовый расстрел: в киевском ТЦК мужчина ранил шестерых человекБольше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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