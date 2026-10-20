Одесская область без света: российские военные поразили три объекта энергетики ДТЭК - 20.10.2026 Украина.ру
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Одесская область без света: российские военные поразили три объекта энергетики ДТЭК
Одесская область без света: российские военные поразили три объекта энергетики ДТЭК - 20.10.2026 Украина.ру
Одесская область без света: российские военные поразили три объекта энергетики ДТЭК
Российские военные в ходе ночной атаки вывели из строя три объекта энергетики холдинга ДТЭК в Одесской области, о чем компания сообщила в своем телеграм-канале
2026-10-20T10:55
2026-10-20T11:15
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дтэк
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сво
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В ДТЭК подтвердили, что все три площадки попали под мощный удар. Сейчас аварийные бригады переведены на круглосуточный режим работы, чтобы хоть как-то стабилизировать подачу электричества в регионе.При этом в "Укрэнерго" добавили, что отключения света в результате последних российских обстрелов начались во многих западных областях Украины: в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, а также в Житомирской, Кировоградской и Одесской.Эта атака стала частью масштабного ночного налета. Как мы писали ранее во вторник со ссылкой на Министерство обороны РФ, российские беспилотники устроили сокрушительную ночь для логистики и портов Украины. В частности, в Волынской области в городе Ковель был полностью уничтожен транспортный узел фирмы "Виндор Транс Сервис", где ВСУ прятали имущество. В Хмельницком дроны разгромили перевалочный склад "Гранд Импорт" с продукцией двойного и армейского назначения.Основной же удар, помимо энергетики ДТЭК, пришелся на Одесскую область. В акватории порта Рени точными прилетами были поражены три сухогруза с военным снаряжением прямо во время разгрузки, а также обслуживающие их терминалы. Еще один вражеский сухогруз с партией оружия на борту перехватили прямо во время морского перехода на пути к Одессе.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одесская область, россия, украина, дтэк, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Одесская область, Россия, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Одесская область без света: российские военные поразили три объекта энергетики ДТЭК

10:55 20.10.2026 (обновлено: 11:15 20.10.2026)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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Российские военные в ходе ночной атаки вывели из строя три объекта энергетики холдинга ДТЭК в Одесской области, о чем компания сообщила в своем телеграм-канале
В ДТЭК подтвердили, что все три площадки попали под мощный удар.
Сейчас аварийные бригады переведены на круглосуточный режим работы, чтобы хоть как-то стабилизировать подачу электричества в регионе.
При этом в "Укрэнерго" добавили, что отключения света в результате последних российских обстрелов начались во многих западных областях Украины: в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, а также в Житомирской, Кировоградской и Одесской.
Эта атака стала частью масштабного ночного налета. Как мы писали ранее во вторник со ссылкой на Министерство обороны РФ, российские беспилотники устроили сокрушительную ночь для логистики и портов Украины. В частности, в Волынской области в городе Ковель был полностью уничтожен транспортный узел фирмы "Виндор Транс Сервис", где ВСУ прятали имущество. В Хмельницком дроны разгромили перевалочный склад "Гранд Импорт" с продукцией двойного и армейского назначения.
Основной же удар, помимо энергетики ДТЭК, пришелся на Одесскую область. В акватории порта Рени точными прилетами были поражены три сухогруза с военным снаряжением прямо во время разгрузки, а также обслуживающие их терминалы. Еще один вражеский сухогруз с партией оружия на борту перехватили прямо во время морского перехода на пути к Одессе.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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