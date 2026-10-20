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Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал

Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал - 20.10.2026 Украина.ру

Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал

В селе Антоновка Журавненской общины Львовской области разразился скандал: там не смогли договориться, стоит ли переименовывать улицу в честь погибшего военнослужащего ВСУ Богдана Берчака

2026-10-20T11:58

2026-10-20T11:58

2026-10-20T11:58

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Мать украинского военнослужащего предложила назвать улицу именем сына, погибшего в 23 года. Однако половина жителей выступила против. На улице Нова, которую хотели переименовать, расположено всего восемь домов. Но даже среди такого количества соседей мнения разделились ровно пополам: четыре домохозяйства идею поддержали, четыре выступили против. Мать военного написала в соцсетях: "Восемь домов… Из них четыре не поддержали. Мол, для чего нам проблемы, его и так уже нет. Сына нет, но есть мы, которые просыпаемся каждое утро, имеем планы, живем свою счастливую жизнь и очень часто забываем благодаря кому". Только вот незадача: пока одни забывают, другие тратят миллиарды на то, чтобы переименовать все, что можно и нельзя. Подобные случаи происходят на фоне того, что на Украине уже несколько лет идет масштабный процесс переименования улиц, площадей и других объектов географических единиц. Называется это красиво — "деколонизация и дерусификация". Даже закон есть специальный: "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". В рамках этого процесса значительная часть улиц получает имена украинских военнослужащих — бойцов ВСУ, добровольцев, ветеранов. В Харьковской области, например, в Люботине и Берестине массово переименовывают улицы в честь погибших военнослужащих. В Киеве и области — сотни улиц, ранее носивших советские или российские названия, теперь носят имена военных и деятелей украинской культуры. Координируют все это местные власти вместе с общественными организациями вроде "Деколонизация. Украина".И вот здесь возникает вопрос: а не слишком ли это дорогое удовольствие? Согласно докладу МИД России о ситуации с правами человека на Украине, снос памятников и переименования обошлись Киеву суммарно более чем в 1 миллиард евро. В эту сумму входят установка новых указателей, дорожных знаков, выпуск обновленных карт и атласов. По данным Минкультуры Украины, с 2015 года были переименованы порядка тысячи населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, причем работа активизировалась после 2022 года. Миллиард евро — на таблички и указатели. В стране, где люди сидят без света и тепла. Но самое абсурдное началось, когда под "деколонизацию" попали не только советские названия, но и русская культура в целом. В ноябре 2025 года улицу Юрия Гагарина в селе Великие Гаи возле Тернополя переименовали в честь убитого военнослужащего ВСУ Богдана Жука. А украинский Институт национальной памяти признал русского поэта Александра Пушкина и все связанные с ним объекты "пропагандой российского империализма". В список запрещенных попали Иван Бунин, Иван Тургенев, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Александр Грибоедов, Виссарион Белинский. Запретили упоминание мореплавателей Семена Дежнева и Фаддея Беллинсгаузена, композиторов Модеста Мусоргского и Михаила Глинку, художника Василия Сурикова. Мусоргского "отменили" из-за оперы "Борис Годунов" — авторства Пушкина.

https://ukraina.ru/20261011/irina-farion-protiv-anastasii-prikhodko-protivostoyanie-v-interesakh-zelenskogo-1083737600.html

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новости, украина, киев, львовская область, пушкин, юрий гагарин, гавриил державин, вооруженные силы украины, министерство культуры, институт национальной памяти, всу, декоммунизация, деколонизация