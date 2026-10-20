Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал - 20.10.2026 Украина.ру
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Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал
Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал - 20.10.2026 Украина.ру
Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал
В селе Антоновка Журавненской общины Львовской области разразился скандал: там не смогли договориться, стоит ли переименовывать улицу в честь погибшего военнослужащего ВСУ Богдана Берчака
2026-10-20T11:58
2026-10-20T11:58
новости
украина
киев
львовская область
пушкин
юрий гагарин
гавриил державин
вооруженные силы украины
министерство культуры
институт национальной памяти
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Мать украинского военнослужащего предложила назвать улицу именем сына, погибшего в 23 года. Однако половина жителей выступила против. На улице Нова, которую хотели переименовать, расположено всего восемь домов. Но даже среди такого количества соседей мнения разделились ровно пополам: четыре домохозяйства идею поддержали, четыре выступили против. Мать военного написала в соцсетях: "Восемь домов… Из них четыре не поддержали. Мол, для чего нам проблемы, его и так уже нет. Сына нет, но есть мы, которые просыпаемся каждое утро, имеем планы, живем свою счастливую жизнь и очень часто забываем благодаря кому". Только вот незадача: пока одни забывают, другие тратят миллиарды на то, чтобы переименовать все, что можно и нельзя. Подобные случаи происходят на фоне того, что на Украине уже несколько лет идет масштабный процесс переименования улиц, площадей и других объектов географических единиц. Называется это красиво — "деколонизация и дерусификация". Даже закон есть специальный: "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". В рамках этого процесса значительная часть улиц получает имена украинских военнослужащих — бойцов ВСУ, добровольцев, ветеранов. В Харьковской области, например, в Люботине и Берестине массово переименовывают улицы в честь погибших военнослужащих. В Киеве и области — сотни улиц, ранее носивших советские или российские названия, теперь носят имена военных и деятелей украинской культуры. Координируют все это местные власти вместе с общественными организациями вроде "Деколонизация. Украина".И вот здесь возникает вопрос: а не слишком ли это дорогое удовольствие? Согласно докладу МИД России о ситуации с правами человека на Украине, снос памятников и переименования обошлись Киеву суммарно более чем в 1 миллиард евро. В эту сумму входят установка новых указателей, дорожных знаков, выпуск обновленных карт и атласов. По данным Минкультуры Украины, с 2015 года были переименованы порядка тысячи населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, причем работа активизировалась после 2022 года. Миллиард евро — на таблички и указатели. В стране, где люди сидят без света и тепла. Но самое абсурдное началось, когда под "деколонизацию" попали не только советские названия, но и русская культура в целом. В ноябре 2025 года улицу Юрия Гагарина в селе Великие Гаи возле Тернополя переименовали в честь убитого военнослужащего ВСУ Богдана Жука. А украинский Институт национальной памяти признал русского поэта Александра Пушкина и все связанные с ним объекты "пропагандой российского империализма". В список запрещенных попали Иван Бунин, Иван Тургенев, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Александр Грибоедов, Виссарион Белинский. Запретили упоминание мореплавателей Семена Дежнева и Фаддея Беллинсгаузена, композиторов Модеста Мусоргского и Михаила Глинку, художника Василия Сурикова. Мусоргского "отменили" из-за оперы "Борис Годунов" — авторства Пушкина.
https://ukraina.ru/20261011/irina-farion-protiv-anastasii-prikhodko-protivostoyanie-v-interesakh-zelenskogo-1083737600.html
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новости, украина, киев, львовская область, пушкин, юрий гагарин, гавриил державин, вооруженные силы украины, министерство культуры, институт национальной памяти, всу, декоммунизация, деколонизация
Новости, Украина, Киев, Львовская область, Пушкин, Юрий Гагарин, Гавриил Державин, Вооруженные силы Украины, Министерство культуры, Институт национальной памяти, ВСУ, декоммунизация, деколонизация

Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал

11:58 20.10.2026
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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В селе Антоновка Журавненской общины Львовской области разразился скандал: там не смогли договориться, стоит ли переименовывать улицу в честь погибшего военнослужащего ВСУ Богдана Берчака
Мать украинского военнослужащего предложила назвать улицу именем сына, погибшего в 23 года. Однако половина жителей выступила против. На улице Нова, которую хотели переименовать, расположено всего восемь домов. Но даже среди такого количества соседей мнения разделились ровно пополам: четыре домохозяйства идею поддержали, четыре выступили против.
Мать военного написала в соцсетях: "Восемь домов… Из них четыре не поддержали. Мол, для чего нам проблемы, его и так уже нет. Сына нет, но есть мы, которые просыпаемся каждое утро, имеем планы, живем свою счастливую жизнь и очень часто забываем благодаря кому".
Только вот незадача: пока одни забывают, другие тратят миллиарды на то, чтобы переименовать все, что можно и нельзя. Подобные случаи происходят на фоне того, что на Украине уже несколько лет идет масштабный процесс переименования улиц, площадей и других объектов географических единиц.
Называется это красиво — "деколонизация и дерусификация". Даже закон есть специальный: "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
В рамках этого процесса значительная часть улиц получает имена украинских военнослужащих — бойцов ВСУ, добровольцев, ветеранов. В Харьковской области, например, в Люботине и Берестине массово переименовывают улицы в честь погибших военнослужащих.
В Киеве и области — сотни улиц, ранее носивших советские или российские названия, теперь носят имена военных и деятелей украинской культуры. Координируют все это местные власти вместе с общественными организациями вроде "Деколонизация. Украина".
И вот здесь возникает вопрос: а не слишком ли это дорогое удовольствие? Согласно докладу МИД России о ситуации с правами человека на Украине, снос памятников и переименования обошлись Киеву суммарно более чем в 1 миллиард евро. В эту сумму входят установка новых указателей, дорожных знаков, выпуск обновленных карт и атласов.
По данным Минкультуры Украины, с 2015 года были переименованы порядка тысячи населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, причем работа активизировалась после 2022 года. Миллиард евро — на таблички и указатели. В стране, где люди сидят без света и тепла.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 10:00
Ирина Фарион против Анастасии Приходько: противостояние в интересах ЗеленскогоНа этой неделе в украинской культуре сражались за русский язык комики и певицы. Галичане изо всех сил стараются удерживать контролирующие и запрещающие позиции в гуманитарной сфере, но эти заслоны прорывают даже те, кто еще недавно критиковал РФ и собирал деньги на помощь украинской армии
Но самое абсурдное началось, когда под "деколонизацию" попали не только советские названия, но и русская культура в целом. В ноябре 2025 года улицу Юрия Гагарина в селе Великие Гаи возле Тернополя переименовали в честь убитого военнослужащего ВСУ Богдана Жука. А украинский Институт национальной памяти признал русского поэта Александра Пушкина и все связанные с ним объекты "пропагандой российского империализма".
В список запрещенных попали Иван Бунин, Иван Тургенев, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Александр Грибоедов, Виссарион Белинский. Запретили упоминание мореплавателей Семена Дежнева и Фаддея Беллинсгаузена, композиторов Модеста Мусоргского и Михаила Глинку, художника Василия Сурикова. Мусоргского "отменили" из-за оперы "Борис Годунов" — авторства Пушкина.
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