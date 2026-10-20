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Starlink для ВСУ не восстановлен: Зеленский признал провал переговоров с США

Starlink для ВСУ не восстановлен: Зеленский признал провал переговоров с США - 20.10.2026 Украина.ру

Starlink для ВСУ не восстановлен: Зеленский признал провал переговоров с США

Работа Starlink для ВСУ и предупреждения о пусках баллистики пока не восстановлены. Об этом 20 октября следует из заявления Владимира Зеленского, которое он сделал у себя в Телеграм-канале

2026-10-20T10:50

2026-10-20T10:50

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Он сообщил о разговоре с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого обсуждались обе темы. По словам Зеленского, доступ Украины к американской системе Starshield "нужно восстановить"."Договорились, что вскоре сконтактируем снова для апдейта", — пишет президент.Накануне Рубио в жёсткой форме опроверг утверждение Зеленского о том, что США ставили на паузу передачу Украине части разведданных.Ранее масштаб технических проблем подтвердил и сам Владимир Зеленский. Он признал, что на разных участках фронта терминалы Starlink отключаются уже на скорости от 130 километров в час. По его словам, это сильно тормозит логистику ВСУ на передовой и парализует использование беспилотников.Подробнее – в материале ВСУ остались без защиты от дронов и экстренно ищут замену StarlinkБольше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, марко рубио