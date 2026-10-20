"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/gvozd-v-kryshku-groba-svr-uznala-o-panike-kieva-iz-za-vskryvshikhsya-svyazey-s-narkokartelyami-1083938861.html
"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями
"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями - 20.10.2026 Украина.ру
"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями
Правоохранительные органы США в ходе расследования преступлений мексиканских криминальных синдикатов перехватили данные об их тайных контактах с представителями киевского режима, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2026-10-20T12:12
2026-10-20T12:20
новости
россия
сша
киев
владимир зеленский
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059307011_0:194:3290:2044_1920x0_80_0_0_3f0917a101fc062546010a97f0b42807.jpg
По информации российской спецслужбы, новые вскрывшиеся обстоятельства спровоцировали сильную панику в Офисе Владимира Зеленского. В Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, к каким последствиям это может привести. Дело в том, что украинские специалисты обучали членов мексиканских наркокартелей управлению боевыми FPV-дронами. Подобное сотрудничество создает прямую смертельную угрозу для сотрудников американских силовых ведомств, которые ведут борьбу с контрабандой запрещенных веществ на границе с Мексикой.В СВР России подчеркнули, что Белый дом вряд ли закроет глаза на подготовку иностранных преступников украинскими военными.С учетом вскрывшихся фактов и рисков для американских агентов, тайные связи Зеленского с наркокартелями могут стать "гвоздем в крышку гроба" всей его дальнейшей политической карьеры.Еще о наркокартелях - в материале Мексиканские наркокартели перенимают опыт ВСУ: у CJNG появились "воздушные силы" на сайте Украина.ру.
россия
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059307011_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_3ac5b146787dae2f8f742b4b24591d20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями

12:12 20.10.2026 (обновлено: 12:20 20.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Правоохранительные органы США в ходе расследования преступлений мексиканских криминальных синдикатов перехватили данные об их тайных контактах с представителями киевского режима, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
По информации российской спецслужбы, новые вскрывшиеся обстоятельства спровоцировали сильную панику в Офисе Владимира Зеленского.
В Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, к каким последствиям это может привести. Дело в том, что украинские специалисты обучали членов мексиканских наркокартелей управлению боевыми FPV-дронами.
Подобное сотрудничество создает прямую смертельную угрозу для сотрудников американских силовых ведомств, которые ведут борьбу с контрабандой запрещенных веществ на границе с Мексикой.
В СВР России подчеркнули, что Белый дом вряд ли закроет глаза на подготовку иностранных преступников украинскими военными.
С учетом вскрывшихся фактов и рисков для американских агентов, тайные связи Зеленского с наркокартелями могут стать "гвоздем в крышку гроба" всей его дальнейшей политической карьеры.
Еще о наркокартелях - в материале Мексиканские наркокартели перенимают опыт ВСУ: у CJNG появились "воздушные силы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведкиВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:46Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики
13:18В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
13:11Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями
13:09Полки украинских магазинов заполнил дешёвый европейский сыр. Что будет с отечественной продукцией?
12:45Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные
12:27Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
12:12Агрострахование в Новороссии. Как варят сыр в Донецке. 20 октября 2026 года, утренний эфир 111:16
12:12"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями
11:59Кровавая бойня во Львове: сотрудник ТЦК, ранее судимый за взятку, забил до смерти мобилизованного
11:58Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал
11:37Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому
10:55Одесская область без света: российские военные поразили три объекта энергетики ДТЭК
10:50Starlink для ВСУ не восстановлен: Зеленский признал провал переговоров с США
10:17Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"
10:10Медведев оценил мужество и "бизнес-чуйку" Трампа, но назвал США системным оппонентом
10:03Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
09:38Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю
09:35Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва
09:33"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты
09:25Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
Лента новостейМолния