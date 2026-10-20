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"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями
"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями - 20.10.2026 Украина.ру
"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями
Правоохранительные органы США в ходе расследования преступлений мексиканских криминальных синдикатов перехватили данные об их тайных контактах с представителями киевского режима, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2026-10-20T12:12
2026-10-20T12:12
2026-10-20T12:20
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владимир зеленский
служба внешней разведки
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По информации российской спецслужбы, новые вскрывшиеся обстоятельства спровоцировали сильную панику в Офисе Владимира Зеленского. В Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, к каким последствиям это может привести. Дело в том, что украинские специалисты обучали членов мексиканских наркокартелей управлению боевыми FPV-дронами. Подобное сотрудничество создает прямую смертельную угрозу для сотрудников американских силовых ведомств, которые ведут борьбу с контрабандой запрещенных веществ на границе с Мексикой.В СВР России подчеркнули, что Белый дом вряд ли закроет глаза на подготовку иностранных преступников украинскими военными.С учетом вскрывшихся фактов и рисков для американских агентов, тайные связи Зеленского с наркокартелями могут стать "гвоздем в крышку гроба" всей его дальнейшей политической карьеры.Еще о наркокартелях - в материале Мексиканские наркокартели перенимают опыт ВСУ: у CJNG появились "воздушные силы" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями
12:12 20.10.2026 (обновлено: 12:20 20.10.2026)
Правоохранительные органы США в ходе расследования преступлений мексиканских криминальных синдикатов перехватили данные об их тайных контактах с представителями киевского режима, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
По информации российской спецслужбы, новые вскрывшиеся обстоятельства спровоцировали сильную панику в Офисе Владимира Зеленского.
В Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, к каким последствиям это может привести. Дело в том, что украинские специалисты обучали членов мексиканских наркокартелей управлению боевыми FPV-дронами.
Подобное сотрудничество создает прямую смертельную угрозу для сотрудников американских силовых ведомств, которые ведут борьбу с контрабандой запрещенных веществ на границе с Мексикой.
В СВР России подчеркнули, что Белый дом вряд ли закроет глаза на подготовку иностранных преступников украинскими военными.
С учетом вскрывшихся фактов и рисков для американских агентов, тайные связи Зеленского с наркокартелями могут стать "гвоздем в крышку гроба" всей его дальнейшей политической карьеры.