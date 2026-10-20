Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика - 20.10.2026 Украина.ру
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Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика
Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика - 20.10.2026 Украина.ру
Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика
Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить конфликт с Россией и предложил ему найти для переговоров более адекватного представителя. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом
2026-10-20T02:50
2026-10-20T02:54
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сша
дональд трамп
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владимир зеленский
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киевский режим
война на украине
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Трамп, отвечая на вопрос о высказывании главы киевского режима, что президент США находится якобы на неправильной стороне истории, отметил, что "Зеленский не знает, что говорит". При этом, именно он не хочет и не содействует завершению конфликта на Украине."Честно говоря, Зеленский не очень-то помогает делу... Я думаю, он не хочет это останавливать", — сказал президент США."Если бы он послушал меня, он заключил бы гораздо лучшую сделку ещё давным-давно, и миллионы людей с его стороны остались бы живы", — добавил американский лидер.Он также отметил, что Пекин и Москва ведут себя в вопросе Украины "весьма справедливо"."Китай не слишком активно вмешивался. То же самое и с Россией. Они не сделали и близко столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", — подчеркнул Трамп.Президент также затронул вопрос о "неблагодарности" киевского режима за оказываемую многомиллиардную помощь и о его спекуляциях вокруг якобы непредоставлении разведданных."Да, мы делимся разведданными... Мы много дали Украине, они нам — ничего", — сказал Трамп."Я дал Украине комплексы Javelin... Это сделал я. [Бывший президент США Барак] Обама дал им подушки. Знаете это выражение? "Обама дал им простыни и подушки, а Трамп дал им Javelin". Так что не надо мне рассказывать об Украине. Мы очень многое дали Украине. Они нам ничего не дали", — добавил он."Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров [о мире с Россией] кому-то другому", — заключил президент США.Больше информации на эту тему - в публикации "Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html
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украина.ру, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, новости, россия, киевский режим, война на украине, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине, переговоры по украине 2026, владимир путин, китай, военная помощь украине, барак обама, мир без границ
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Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика

02:50 20.10.2026 (обновлено: 02:54 20.10.2026)
 
© ФотоТрамп и Зеленский
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото
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Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить конфликт с Россией и предложил ему найти для переговоров более адекватного представителя. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом
Трамп, отвечая на вопрос о высказывании главы киевского режима, что президент США находится якобы на неправильной стороне истории, отметил, что "Зеленский не знает, что говорит". При этом, именно он не хочет и не содействует завершению конфликта на Украине.
"Честно говоря, Зеленский не очень-то помогает делу... Я думаю, он не хочет это останавливать", — сказал президент США.
"Если бы он послушал меня, он заключил бы гораздо лучшую сделку ещё давным-давно, и миллионы людей с его стороны остались бы живы", — добавил американский лидер.
Он также отметил, что Пекин и Москва ведут себя в вопросе Украины "весьма справедливо".
"Китай не слишком активно вмешивался. То же самое и с Россией. Они не сделали и близко столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", — подчеркнул Трамп.
Президент также затронул вопрос о "неблагодарности" киевского режима за оказываемую многомиллиардную помощь и о его спекуляциях вокруг якобы непредоставлении разведданных.
"Да, мы делимся разведданными... Мы много дали Украине, они нам — ничего", — сказал Трамп.
"Я дал Украине комплексы Javelin... Это сделал я. [Бывший президент США Барак] Обама дал им подушки. Знаете это выражение? "Обама дал им простыни и подушки, а Трамп дал им Javelin". Так что не надо мне рассказывать об Украине. Мы очень многое дали Украине. Они нам ничего не дали", — добавил он.
"Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров [о мире с Россией] кому-то другому", — заключил президент США.
Больше информации на эту тему - в публикации "Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине.
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