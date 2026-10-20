https://ukraina.ru/20261020/ne-znaet-ne-slushaet-ne-khochet-neblagodarnyy-tramp-predlozhil-zelenskomu-nayti-drugogo-peregovorschika-1083928695.html

Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика

Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика - 20.10.2026 Украина.ру

Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить конфликт с Россией и предложил ему найти для переговоров более адекватного представителя. Об этом он сказал 19 октября во время общения с журналистами перед Белым домом

2026-10-20T02:50

2026-10-20T02:50

2026-10-20T02:54

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Трамп, отвечая на вопрос о высказывании главы киевского режима, что президент США находится якобы на неправильной стороне истории, отметил, что "Зеленский не знает, что говорит". При этом, именно он не хочет и не содействует завершению конфликта на Украине."Честно говоря, Зеленский не очень-то помогает делу... Я думаю, он не хочет это останавливать", — сказал президент США."Если бы он послушал меня, он заключил бы гораздо лучшую сделку ещё давным-давно, и миллионы людей с его стороны остались бы живы", — добавил американский лидер.Он также отметил, что Пекин и Москва ведут себя в вопросе Украины "весьма справедливо"."Китай не слишком активно вмешивался. То же самое и с Россией. Они не сделали и близко столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", — подчеркнул Трамп.Президент также затронул вопрос о "неблагодарности" киевского режима за оказываемую многомиллиардную помощь и о его спекуляциях вокруг якобы непредоставлении разведданных."Да, мы делимся разведданными... Мы много дали Украине, они нам — ничего", — сказал Трамп."Я дал Украине комплексы Javelin... Это сделал я. [Бывший президент США Барак] Обама дал им подушки. Знаете это выражение? "Обама дал им простыни и подушки, а Трамп дал им Javelin". Так что не надо мне рассказывать об Украине. Мы очень многое дали Украине. Они нам ничего не дали", — добавил он."Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров [о мире с Россией] кому-то другому", — заключил президент США.Больше информации на эту тему - в публикации "Я обнародую эти детали": Трамп пообещал раскрыть виновников войны на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html

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