Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому - 20.10.2026 Украина.ру
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Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому
Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому - 20.10.2026 Украина.ру
Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому
США потребуют от Владимира Зеленского согласиться на мир с Россией в обмен на финансовую помощь, пишет газета The New York Times перед переговорами в Осло
2026-10-20T11:37
2026-10-20T11:44
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По данным американских журналистов, американский лидер Дональд Трамп настроен решительно и хочет убедить Киев отказаться от претензий на восточные области. Помощники Трампа подчеркивают, что конфликт подошел к "переломному моменту", поэтому Зеленский должен делом доказать готовность договариваться. Взамен Украине обещают серьезные экономические выгоды. При этом издание не уточняет, идет ли речь о юридическом признании регионов российскими или только о фактическом отказе от попыток их вернуть.В то же время портал Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщает о подготовке детального плана, над которым США, Европа и Украина совместно трудились всю прошлую неделю. Проект разделен на два направления. Первый вектор касается будущего самой Украины — это гарантии безопасности, интеграция в ЕС и план послевоенного восстановления для привлечения инвесторов. Второй вектор представляет собой предложение непосредственно для России, которое включает условия прекращения огня и новую систему безопасности в Европе.Как заявляет источник, следующим этапом станет проверка того, могут ли эти наработки запустить реальный диалог с Москвой. Сразу после саммита в Осло спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф планирует лично отправиться в Россию, чтобы представить Владимиру Путину подготовленные инициативы. Ранее о готовящейся поездке Уиткоффа в РФ также сообщало агентство Reuters, хотя сам американский чиновник это пока не подтверждал.Подробнее - в материале Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру

Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому

11:37 20.10.2026 (обновлено: 11:44 20.10.2026)
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© AP / Mariam Zuhaib
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США потребуют от Владимира Зеленского согласиться на мир с Россией в обмен на финансовую помощь, пишет газета The New York Times перед переговорами в Осло
По данным американских журналистов, американский лидер Дональд Трамп настроен решительно и хочет убедить Киев отказаться от претензий на восточные области.
Помощники Трампа подчеркивают, что конфликт подошел к "переломному моменту", поэтому Зеленский должен делом доказать готовность договариваться. Взамен Украине обещают серьезные экономические выгоды.
При этом издание не уточняет, идет ли речь о юридическом признании регионов российскими или только о фактическом отказе от попыток их вернуть.
В то же время портал Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщает о подготовке детального плана, над которым США, Европа и Украина совместно трудились всю прошлую неделю. Проект разделен на два направления. Первый вектор касается будущего самой Украины — это гарантии безопасности, интеграция в ЕС и план послевоенного восстановления для привлечения инвесторов. Второй вектор представляет собой предложение непосредственно для России, которое включает условия прекращения огня и новую систему безопасности в Европе.
Как заявляет источник, следующим этапом станет проверка того, могут ли эти наработки запустить реальный диалог с Москвой.
Сразу после саммита в Осло спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф планирует лично отправиться в Россию, чтобы представить Владимиру Путину подготовленные инициативы.
Ранее о готовящейся поездке Уиткоффа в РФ также сообщало агентство Reuters, хотя сам американский чиновник это пока не подтверждал.
Подробнее - в материале Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва на сайте Украина.ру.
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