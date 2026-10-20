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Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому

Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому - 20.10.2026 Украина.ру

Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому

США потребуют от Владимира Зеленского согласиться на мир с Россией в обмен на финансовую помощь, пишет газета The New York Times перед переговорами в Осло

2026-10-20T11:37

2026-10-20T11:37

2026-10-20T11:44

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По данным американских журналистов, американский лидер Дональд Трамп настроен решительно и хочет убедить Киев отказаться от претензий на восточные области. Помощники Трампа подчеркивают, что конфликт подошел к "переломному моменту", поэтому Зеленский должен делом доказать готовность договариваться. Взамен Украине обещают серьезные экономические выгоды. При этом издание не уточняет, идет ли речь о юридическом признании регионов российскими или только о фактическом отказе от попыток их вернуть.В то же время портал Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщает о подготовке детального плана, над которым США, Европа и Украина совместно трудились всю прошлую неделю. Проект разделен на два направления. Первый вектор касается будущего самой Украины — это гарантии безопасности, интеграция в ЕС и план послевоенного восстановления для привлечения инвесторов. Второй вектор представляет собой предложение непосредственно для России, которое включает условия прекращения огня и новую систему безопасности в Европе.Как заявляет источник, следующим этапом станет проверка того, могут ли эти наработки запустить реальный диалог с Москвой. Сразу после саммита в Осло спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф планирует лично отправиться в Россию, чтобы представить Владимиру Путину подготовленные инициативы. Ранее о готовящейся поездке Уиткоффа в РФ также сообщало агентство Reuters, хотя сам американский чиновник это пока не подтверждал.Подробнее - в материале Кушнер и Уиткофф начинают новый "украинский вояж" с Норвегии. Потом — Москва на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, дональд трамп, ес, украина.ру