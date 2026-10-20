"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/vsego-odno-reshenie-ssha-obrushilo-oboronu-ukrainy-sovetnik-zelenskogo-pozhalovalsya-na-amerikanskie-1083936175.html
"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты
"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты - 20.10.2026 Украина.ру
"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты
Проблемы с передачей разведывательных данных со стороны Вашингтона привели к сбоям в системе оповещения на Украине, из-за чего сирены воздушной тревоги порой включаются всего за минуту до прилета, посетовал в телеграм-канале советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш)
2026-10-20T09:33
2026-10-20T10:04
новости
украина
вашингтон
сша
владимир зеленский
дональд трамп
илон маск
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083865178_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_b4792df97d95624e8ed4a425665f1fa7.jpg
По его словам, ситуацию усугубляют жесткие скоростные лимиты, которые американцы ввели для терминалов Starlink в рамках специального пакета Starshield. Система блокирует передачу данных, если скорость движения превышает 160 километров в час. Из-за этого украинские реактивные перехватчики больше не способны вовремя реагировать на налеты российских реактивных беспилотников "Герань".Кроме того, эти ограничения ударили по украинской вертолетной авиации. По словам Бескрестнова, значительную часть обычных дронов на Украине пытались сбивать с вертолетов, однако их скорость выше 160 километров в час. В результате лимиты Starshield фактически перекрыли экипажам ключевой канал получения целеуказаний. Советник Зеленского посетовал, что всего одно решение США смогло обрушить значительную часть украинской обороны.Ранее масштаб технических проблем подтвердил и сам Владимир Зеленский. Он признал, что на разных участках фронта терминалы Starlink отключаются уже на скорости от 130 километров в час. По его словам, это сильно тормозит логистику ВСУ на передовой и парализует использование беспилотников.Подробнее - в материале Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска на сайте Украина.ру.
украина
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083865178_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_1c7c76fc0f50ba86a4aba2349e878fc4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Вашингтон, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты

09:33 20.10.2026 (обновлено: 10:04 20.10.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
Проблемы с передачей разведывательных данных со стороны Вашингтона привели к сбоям в системе оповещения на Украине, из-за чего сирены воздушной тревоги порой включаются всего за минуту до прилета, посетовал в телеграм-канале советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш)
По его словам, ситуацию усугубляют жесткие скоростные лимиты, которые американцы ввели для терминалов Starlink в рамках специального пакета Starshield. Система блокирует передачу данных, если скорость движения превышает 160 километров в час.
Из-за этого украинские реактивные перехватчики больше не способны вовремя реагировать на налеты российских реактивных беспилотников "Герань".
Кроме того, эти ограничения ударили по украинской вертолетной авиации. По словам Бескрестнова, значительную часть обычных дронов на Украине пытались сбивать с вертолетов, однако их скорость выше 160 километров в час. В результате лимиты Starshield фактически перекрыли экипажам ключевой канал получения целеуказаний.
Советник Зеленского посетовал, что всего одно решение США смогло обрушить значительную часть украинской обороны.
Ранее масштаб технических проблем подтвердил и сам Владимир Зеленский. Он признал, что на разных участках фронта терминалы Starlink отключаются уже на скорости от 130 километров в час. По его словам, это сильно тормозит логистику ВСУ на передовой и парализует использование беспилотников.
Подробнее - в материале Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВашингтонСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампИлон МаскВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:17Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"
10:03Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
09:38Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю
09:35Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва
09:33"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты
09:25Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
09:22Киев раскрыл стоимость дня войны
09:15В обмен на мир: США предлагают возобновить транзит российского газа через Украину
09:00От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
08:50Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь
08:27ВС РФ отработали по украинским регионам. Сводка ударов к этому часу
08:22Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом
08:00Литератор, который придумал Украинскую народную республику. 150 лет Сергею Ефремову
07:59Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США
07:45Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times
07:29Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов
07:21"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искали
06:50Елена Маркосян: США могут начать бомбить Киев, чтобы принудить его к миру и подставить Европу
06:45Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе
06:45Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА
Лента новостейМолния