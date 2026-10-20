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"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты

"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты - 20.10.2026 Украина.ру

"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты

Проблемы с передачей разведывательных данных со стороны Вашингтона привели к сбоям в системе оповещения на Украине, из-за чего сирены воздушной тревоги порой включаются всего за минуту до прилета, посетовал в телеграм-канале советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш)

2026-10-20T09:33

2026-10-20T09:33

2026-10-20T10:04

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По его словам, ситуацию усугубляют жесткие скоростные лимиты, которые американцы ввели для терминалов Starlink в рамках специального пакета Starshield. Система блокирует передачу данных, если скорость движения превышает 160 километров в час. Из-за этого украинские реактивные перехватчики больше не способны вовремя реагировать на налеты российских реактивных беспилотников "Герань".Кроме того, эти ограничения ударили по украинской вертолетной авиации. По словам Бескрестнова, значительную часть обычных дронов на Украине пытались сбивать с вертолетов, однако их скорость выше 160 километров в час. В результате лимиты Starshield фактически перекрыли экипажам ключевой канал получения целеуказаний. Советник Зеленского посетовал, что всего одно решение США смогло обрушить значительную часть украинской обороны.Ранее масштаб технических проблем подтвердил и сам Владимир Зеленский. Он признал, что на разных участках фронта терминалы Starlink отключаются уже на скорости от 130 километров в час. По его словам, это сильно тормозит логистику ВСУ на передовой и парализует использование беспилотников.Подробнее - в материале Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру