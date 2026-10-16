https://ukraina.ru/20261016/mikhail-popov-rossiya-ustroit-esche-odin-kotel-v-kharkovskoy-oblasti-i-zablokiruet-vsu-v-lesakh-pod-1083858760.html

Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами

Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами - 16.10.2026 Украина.ру

Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами

Затягивание конфликта на Украине с военной и политической точки зрения России более выгодно, чем его быстрая развязка. В начале СВО было много стран, которые не поддерживали действия России. Но мере развития СВО, когда становятся очевидными цели России, Украины и ее спонсоров, мир начинает менять свою точку зрения.

2026-10-16T19:10

2026-10-16T19:10

2026-10-16T19:10

интервью

дружковка

доброполье

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

вдв

т-90м "прорыв"

россия

чугуев

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане, автор и составитель "Не секретных" карт СВО, подполковник Михаил Попов.Группировка "Север" ВС РФ ликвидировали "Волчанский котел" на северо-востоке Харьковской области, освободив села Варваровка и Николаевка, сообщает Минобороны. Под полный российский контроль также перешла трасса Волчанск — Бударки.- Михаил Александрович, как будет развиваться наступление российской армии на северо-востоке Харьковской области после окончательной ликвидации Волчанского котла?- После того, как в кольце окружения будут зачищены последние очаги сопротивления, наступление может развиваться от Белого Колодезя с севера на юг в район Погорелого, Кирилловки и Котовки. Здесь находится мощный транспортный узел с переправой через Северский Донец в районе населённых пунктов Печенеги и Приморское.Второй транспортный узел формируют Борщевая и Артемовка. На мой взгляд сейчас будут работать по этим двум узлам, чтобы блокировать Великобурлукский участок, отсекая его от Чугуева. Меридиальная полоса отсечения будет идти юг от Белого Колодезя. Также будет отрабатываться направление от Купянска до Шевченково южнее. Таким образом будет образовываться Великобурлукский котел. Рубежи обороны ВСУ здесь выстроены вдоль рек. По этим рекам их и будут рассекать.- В Сумской области наши войска вышли на окраины лесного массива, который примыкает к областному центру. Просматриваются ли здесь контуры операции по овладению Сумами?- После освобождения села Кияницы наши войска вышли к лесным массивам. К северо-востоку от Сум здесь сплошные леса, местность, пересеченная реками и балками. Наши не лезут напролом, обрубают транспортную сеть, затем начинают охваты. Начиная от Писаревки, опушка этого леса контролируется нашими подразделениями.Сейчас началось продвижение в районе Малой Рыбицы, южнее которой есть крупный поселок Осоевка. Здесь возможен удар, правый фланг которого будет прикрыт рекой Рыбица, на юго-восток в направлении посёлка Угроеды. Если еще напрячь противника южнее со стороны нашей буферной зоны в районе Покровки и Рясного, то выступ в сторону нашей границы будет срезан.Когда наши выйдут в район Петрушевки, Угроедов, Турьи, то восточная ветка рокадной дороги Т 1901 будет блокирована. Действия же в районе Великой Рыбицы, Груновки и Бариловки заблокируют северную ветку этой трассы. Таким образом удастся обрубить отходящие от этой дороги лесные трассы, грунтовки, просеки, что позволит блокировать весь лесной массив в районе Сум, не углубляясь в него.- Как вы оцениваете обстановку севернее Красного Лимана, где противнику удалось потеснить наши части в ходе сентябрьского наступления?- Прежде всего необходимо оценить характер местности, где идут бои. Наши силы расположены на левом берегу реки Северский Донецк, силы противника, соответственно, на правом. Правый берег намного выше левого лесистого берега, контролируемого нашими войсками. Кроме того, в тылу противника очень развитая транспортная сеть, потому что там находится ряд промышленных объектов, в том числе меловые карьеры. Первая линия обороны противника проходит по высокому берегу реки Северский Донец, а вторые эшелоны в оперативной глубине расположены в промышленных предприятиях.Славянск с севера прикрывает полоса, которая проходит через Богородичное, Маяки, Донецкое, Райгородок. В тылу проходит рокада М-03, то есть у противника здесь в тактическом отношении положение намного более выгодное, чем у наших. Если выходить на этот район в лоб, то нашим подразделениям придется идти через леса, плавни, болота, старицы. И все это преодолевать под огнем противника. Противник же, понимая важность этого участка, сосредоточил в этом районе самые отборные силы. В том числе 3-ю отдельную штурмовую бригаду.Наша задача - вытащить противника с хороших позиций на ровное поле, где его можно будет уничтожать. На мой взгляд, наши перешли к мобильной обороне, начали отход, вытягивают противника на себя, создают огневые мешки и изматывают его. Примерно то же самое происходило и в Запорожской области, когда ВСУ стали наступать к реке Конка западнее города Орехов.На участках у Малокатериновки и Кушугума наши гвардейские 7-я десантно-штурмовая дивизия и 11-я десантно-штурмовая бригада вытащили на себя около 20 бригад противника. Наши заставили противника перейти реку Конка, выйти на оперативный простор, и уже два месяца уничтожают его в мобильной обороне. Тем временем к Орехову подтягивается группировка "Восток" и начинает охватывать его с севера.- Тем временем войска группировки "Центр" освободили Доброполье.- Рубеж обороны ВСУ проходил по реке Грузская (Рубежное, Золотой Колодец), которая впадает в Казенный Торец и уходит дальше на Краматорск. Флангами этот рубеж опирался на Доброполье и Дружковку. В июле группировка "Центр стала прорываться на правом фланге (Торецкое, Красный Кут) и вышла практически на окраины Дружковки.Противник здесь сосредоточил свои основные силы. Наши действуют по принципу воды: течем туда, где есть возможность. Продвинулись на северо-запад 17 августа, в район Андреевки, и пересекли на трассу Т-05-14. При этом мы обошли оборонительный узел, который был выстроен на базе рудников, где добывалась белая глина для фарфорового комбината в Дружковке.Далее были освобождены Нововодяное, Веселое Поле, наши вышли к Белозерскому севернее Доброполья, где начинается второй рубеж обороны ВСУ. Недавно освободили Петровское и Новотроицкое, а 12 октября был освобожден населенный пункт Лидино.Таким образом была уничтожена линия обороны Доброполье-Дружковка. Там есть рокадная трасса О-0501, которая связывает Краматорско-Дружковский участок с Днепропетровской областью. Наши вышли ко второму рубежу обороны противника на реке Самара.Выход в район Новоявленки и блокирование этой трассы отсечет с запада Краматорск и Дружковку. После охвата с севера и запада Краматорской агломерации ее начнут дробить на участки.- В заключении давайте поговорим о роли танков в современной войне. В комплексы активной защиты "Арена-М" применяются на российских основных боевых танках Т-72Б3А и Т-90М. Кроме того, для бронетехники разработан штатный штурмовой комплект всеракурсной защиты. Ключевой элемент его конструкции — высокопрочные стальные тросы. Обеспечат ли эти методы защиты возвращение танков на поле боя и изменение характера боевых действий?- Танки и не уходили с поля боя. Но для достижения целей специальной военной операции применяется специальная тактика. Здесь нет широких фронтов, глубоких прорывов. Именно такой режим обеспечивает нам выполнение поставленных задач. Мы ставили задачу не захвата территорий, а уничтожения армии, то есть демилитаризации и денацификации, уничтожение носителей враждебной идеологии.Исходя из этих соображений и строится наша тактика. Наши подразделения заняли наиболее оптимальную линию, ведь любой прорыв в тыл противника требует больших усилий по обеспечению и снабжению этих плацдармов. Растягиваются пути снабжения, которые подвергаются ударам противника, возникают трудности с маскировкой, с рассредоточением своих войск. Кроме того, на занятой территории часть населения не поддерживает нас.Поэтому была выбрана наиболее оптимальная конфигурация линии боевого столкновения. Там, где тылы работаю и где территория нам позволяет развернуться. Вместо того, чтобы тратить свои силы и гоняться за противником по территории Украины, поставили условную "мясорубку", в которую противник за свой счет подвозит личный состав и вооружение, где все это перемалывается.Многие эксперты сетуют на медленное продвижение наших войск. Медленное относительно чего? Время — это относительная величина. СВО не может существовать сама по себе в отрыве от политической ситуации. Успехи на фронте приносят нам прорывы на политической арене и наоборот, успехи российской дипломатии, они влияют и на наше продвижение в зоне специальной военной операции.Верховный главнокомандующий недавно заявил, что противник сам открыл ящик Пандоры, после чего началось уничтожение его экономических центров. Это сразу отражается на обстановке на фронте. Противник хуже снабжается, моральный дух его подрывается. Но вся эта система в масштабе страны очень инерционная.Затягивание этого конфликта с военной и политической точки зрения России более выгодно, чем быстрая развязка. В начале СВО было много стран, которые не поддерживали действия России. Но мере развития СВО, когда становятся очевидными цели России, Украины и ее спонсоров, мир начинает менять свою точку зрения.Кроме того, сейчас идет уничтожение западного военного потенциала. Это к вопросу, когда мы наконец "жахнем по Европе"? Мы уже по ней бьем. То, что они бросают на Украину свои последние ресурсы, которые там уничтожаются, это же и есть удары по экономике Европе.Возвращаясь к вопросу о танках, скажу, что в специальных условиях СВО и для танков применяется специальная тактика. Они чаще используются как самоходные орудия, подвижные мобильные огневые точки. Когда я учился в танковом училище и служил в танковых подразделениях в Советском Союзе, стрельба с закрытых позиций рассматривалась у нас как один из видов боевых действий. Сейчас он становится основным.Но каждая война дает развитие какому-то виду оружия. Первая мировая – танкам, Вторая мировая – авиации. Сейчас появились дроны. Но как появились противотанковые и зенитные средства поражения, так же со временем разовьется и антидроновая защита. И все эти вооружения в комплексе будут нужны на поле боя.

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Денис Рудометов

интервью, дружковка, доброполье, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, вдв, т-90м "прорыв", россия, чугуев, купянск