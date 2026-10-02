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На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник

На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник - 02.10.2026 Украина.ру

На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник

Минимум каждый третий призывник на Украине сегодня дезертирует, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом вечером 1 октября пишет РИА Новости

2026-10-02T06:22

2026-10-02T06:22

2026-10-02T06:22

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По словам дипломата, прокуратура Украины в последнее время возбуждает до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части."На Украине реально сегодня минимум каждый третий бежит, минимум. Они [власти Украины] заявляют условно, что они набирают сейчас 30-35 тысяч новобранцев в месяц. Ну, вот из этих 30-35 тысяч 10 тысяч точно бежит. А так, я думаю, что и до половины, наверное, это доходит", — рассказал Мирошник агентству.Он сравнил Украину с концлагерем, где по всей стране работает система отлова мобилизуемых."Украинская прокуратура за последнее время возбуждала до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части. Украинские вооруженные формирования на сегодняшний день где-то до 70-75% состоят из насильно мобилизованных. Поэтому насильно мобилизованные при первой возможности пытаются бежать", — добавил дипломат.Согласно официальным данным украинских властей, около 200 тысяч военнослужащих находятся в статусе "неразрешённого отсутствия", а еще примерно два миллиона человек числятся в розыске за уклонение от мобилизации. Только с начала 2026 года ТЦК направили в Нацполицию более 1,5 миллиона обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва.Ранее эпизод с принудительной мобилизацией в Одессе прокомментировал американский журналист Джексон Хинкл.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, родион мирошник, украина, мобилизация на украине, всу, вооруженные силы украины, тцк, дезертирство