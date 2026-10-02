https://ukraina.ru/20261002/na-ukraine-dezertiruet-kazhdyy-tretiy-prizyvnik--miroshnik-1083552039.html
На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник
На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник - 02.10.2026 Украина.ру
На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник
Минимум каждый третий призывник на Украине сегодня дезертирует, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом вечером 1 октября пишет РИА Новости
2026-10-02T06:22
2026-10-02T06:22
2026-10-02T06:22
украина.ру
новости
россия
родион мирошник
украина
мобилизация на украине
всу
вооруженные силы украины
тцк
дезертирство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/12/1083272922_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f04197694022ed73104725e52551e626.jpg
По словам дипломата, прокуратура Украины в последнее время возбуждает до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части."На Украине реально сегодня минимум каждый третий бежит, минимум. Они [власти Украины] заявляют условно, что они набирают сейчас 30-35 тысяч новобранцев в месяц. Ну, вот из этих 30-35 тысяч 10 тысяч точно бежит. А так, я думаю, что и до половины, наверное, это доходит", — рассказал Мирошник агентству.Он сравнил Украину с концлагерем, где по всей стране работает система отлова мобилизуемых."Украинская прокуратура за последнее время возбуждала до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части. Украинские вооруженные формирования на сегодняшний день где-то до 70-75% состоят из насильно мобилизованных. Поэтому насильно мобилизованные при первой возможности пытаются бежать", — добавил дипломат.Согласно официальным данным украинских властей, около 200 тысяч военнослужащих находятся в статусе "неразрешённого отсутствия", а еще примерно два миллиона человек числятся в розыске за уклонение от мобилизации. Только с начала 2026 года ТЦК направили в Нацполицию более 1,5 миллиона обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва.Ранее эпизод с принудительной мобилизацией в Одессе прокомментировал американский журналист Джексон Хинкл.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/12/1083272922_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_a4a962455c6986244c118c5d8aeacba7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, родион мирошник, украина, мобилизация на украине, всу, вооруженные силы украины, тцк, дезертирство
Украина.ру, Новости, Россия, Родион Мирошник, Украина, мобилизация на Украине, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ТЦК, дезертирство
На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник
Минимум каждый третий призывник на Украине сегодня дезертирует, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом вечером 1 октября пишет РИА Новости
По словам дипломата, прокуратура Украины в последнее время возбуждает до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части.
"На Украине реально сегодня минимум каждый третий бежит, минимум. Они [власти Украины] заявляют условно, что они набирают сейчас 30-35 тысяч новобранцев в месяц. Ну, вот из этих 30-35 тысяч 10 тысяч точно бежит. А так, я думаю, что и до половины, наверное, это доходит", — рассказал Мирошник агентству.
Он сравнил Украину с концлагерем, где по всей стране работает система отлова мобилизуемых.
"Украинская прокуратура за последнее время возбуждала до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части. Украинские вооруженные формирования на сегодняшний день где-то до 70-75% состоят из насильно мобилизованных. Поэтому насильно мобилизованные при первой возможности пытаются бежать", — добавил дипломат.
Согласно официальным данным украинских властей, около 200 тысяч военнослужащих находятся в статусе "неразрешённого отсутствия", а еще примерно два миллиона человек числятся в розыске за уклонение от мобилизации. Только с начала 2026 года ТЦК направили в Нацполицию более 1,5 миллиона обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва.
Ранее эпизод с принудительной мобилизацией в Одессе прокомментировал американский журналист Джексон Хинкл. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.