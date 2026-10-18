https://ukraina.ru/20261018/nasledie-makrona-frantsiya-gorit--400-zaderzhannykh-razgrablennyy-dom-prefekta-1083897347.html

"Наследие Макрона": Франция горит — 400 задержанных, разграбленный дом префекта

"Наследие Макрона": Франция горит — 400 задержанных, разграбленный дом префекта - 18.10.2026 Украина.ру

"Наследие Макрона": Франция горит — 400 задержанных, разграбленный дом префекта

В субботу, 17 октября, во Франции вспыхнули массовые протесты против роста стоимости жизни. По оценкам организаторов, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, в акциях по всей стране приняли участие около 800 тысяч человек

2026-10-18T13:43

2026-10-18T13:43

2026-10-18T13:43

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дональд трамп

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Протесты 17 октября стали продолжением движения, начавшегося в сентябре в лицеях бедных пригородов на севере Парижа. Первоначальные требования касались нехватки учителей и плохого состояния школьной инфраструктуры, однако затем движение расширилось до протеста против роста стоимости жизни, цен на топливо и социального неравенства. В акциях участвовали бывшие "жёлтые жилеты", лицеисты, студенты, климатические активисты, фермеры, а также профсоюзы, включая CGT, Solidaires и Confédération paysanne.Волна демонстраций охватила крупнейшие города. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли около 110 тысяч человек. В Лионе и Нанте собралось по 20 тысяч участников, в Ренне — 10 тысяч, в Бресте — 15 тысяч. По данным организаторов, которые расходятся с официальными, по стране прошло более 1700 акций.Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки. В Париже радикально настроенная молодёжь жгла машины и баррикады, громила витрины магазинов и забрасывала полицию камнями и бутылками. В Лионе был подожжён туристический офис на площади Белькур. В Марселе и Лилле протестующие ворвались в здания мэрий, ломая мебель и двери. В Бордо был разграблен дом префекта департамента Жиронда — для восстановления порядка пришлось задействовать элитное подразделение RAID.Премьер-министр Себастьен Лекорню осудил насилие, заявив, что "мирные демонстрации имеют своё место в нашей республике, но поджоги, грабежи и нападения не имеют". Он обвинил в организации беспорядков ультралевые группы и пообещал, что правительство "не позволит себя запугать". Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 400 задержанных по всей стране, отметив, что большинство из них — совершеннолетние.Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Телеграм-канале назвал протесты во Франции "гражданской войной", которая стала наследием президента Эммануэля Макрона."Наследие Макрона: Франция горит. Во Франции гражданская война. Доигрались в свободу миграции", — написал Пушков. Он назвал президента Франции "безответственным болтуном", который видит "русских у ворот Парижа". Однако, подчеркнул сенатор, не русские враги французам, их нужно искать в другом месте.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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протесты, новости, франция, лион, париж, алексей пушков, мвд, совет федерации, эммануэль макрон, дональд трамп, украина.ру