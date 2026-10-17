Граница с Польшей стоит: оформление машин на КПП приостановлено уже более 40 часов
10:47 17.10.2026 (обновлено: 12:19 17.10.2026)
© Фото : AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости
Транспортный коллапс на украинско-польской границе. По данным Polskie Radio, на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" движение легковых автомобилей, автобусов и грузовиков полностью парализовано. Оформление транспорта остановлено уже почти двое суток.
Сложная ситуация и на других пунктах: в "Гребенном-Раве-Русской" более суток в заторе находятся 880 фур, а в "Зосине-Устилуге" — 250 грузовиков стоят более 8 часов. Пересечение границы регулярно прерывается из-за объявляемых воздушных тревог.
Одновременно с транспортным кризисом польская сторона планирует ужесточить правила въезда для иностранцев. Требования к подтверждению финансовой состоятельности могут вырасти более чем в три раза: для поездок до четырех дней — с 300 злотых (около 6,5 тысячи рублей) до 1000 злотых (21, 6 тысячи рублей), а при длительном пребывании — до 300 злотых за каждые сутки нахождения в стране.
ВС РФ постепенно разбирают и железнодорожную логистику Украины. Напомним, что основные три точки входа в страну ведут из Польши. Всего с начала СВО войска РФ поразили порядка 500 локомотивов. Подробнее о действиях российских военных на украинских железных дорогах — в интервью Кирилла Курбатова со специалистом по железнодорожному транспорту, членом Русского географического общества Сергеем Сигачевым России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада на сайте Украина. ру.
Одновременно с транспортным кризисом польская сторона планирует ужесточить правила въезда для иностранцев. Требования к подтверждению финансовой состоятельности могут вырасти более чем в три раза: для поездок до четырех дней — с 300 злотых (около 6,5 тысячи рублей) до 1000 злотых (21, 6 тысячи рублей), а при длительном пребывании — до 300 злотых за каждые сутки нахождения в стране.
ВС РФ постепенно разбирают и железнодорожную логистику Украины. Напомним, что основные три точки входа в страну ведут из Польши. Всего с начала СВО войска РФ поразили порядка 500 локомотивов. Подробнее о действиях российских военных на украинских железных дорогах — в интервью Кирилла Курбатова со специалистом по железнодорожному транспорту, членом Русского географического общества Сергеем Сигачевым России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада на сайте Украина. ру.
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