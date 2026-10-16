"Оборона уже трещит": Анпилогов раскрыл, как ВС России громят ВСУ под Сумами - 16.10.2026 Украина.ру
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"Оборона уже трещит": Анпилогов раскрыл, как ВС России громят ВСУ под Сумами
"Оборона уже трещит": Анпилогов раскрыл, как ВС России громят ВСУ под Сумами - 16.10.2026 Украина.ру
"Оборона уже трещит": Анпилогов раскрыл, как ВС России громят ВСУ под Сумами
У ВСУ под Сумами остался последний рубеж — правый обрывистый берег реки Рыбица, но и он уже трещит. Бои за Хотень завершились, линия вдоль Сумского леса под контролем ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-16T06:20
2026-10-16T06:20
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Отвечая на вопрос об оперативной обстановке в Сумской области в полосе наступления группировки "Север", эксперт рассказал про новые успехи российских войск и "неприятную ситуацию" для ВСУ.Анпилогов заявил, что российского войска вышли к границе так называемого Сумского леса. "Завершились серьёзные бои за населённый пункт Хотень, и ВСУ, которые пытаются оборонять Сумы, попали в неприятную ситуацию, потому что линия населённых пунктов вдоль границы леса уже находится под нашим контролем", — пояснил эксперт.По его словам, в лесу украинские FPV-дроны, которые наводятся по оптическому каналу, не могут обеспечить эффективное поражение, и это большая проблема для ВСУ.Эксперт подчеркнул, что единственная линия обороны ВСУ здесь — река Рыбица. "Единственная линия обороны, которая осталась в этом районе – это река Рыбица. Украинская сторона выстроила по правому обрывистому берегу этой речки оборону, но эта оборона уже трещит", — сообщил он."Украинская сторона выстроила по правому обрывистому берегу этой речки оборону, но эта оборона уже трещит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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"Оборона уже трещит": Анпилогов раскрыл, как ВС России громят ВСУ под Сумами

06:20 16.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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У ВСУ под Сумами остался последний рубеж — правый обрывистый берег реки Рыбица, но и он уже трещит. Бои за Хотень завершились, линия вдоль Сумского леса под контролем ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос об оперативной обстановке в Сумской области в полосе наступления группировки "Север", эксперт рассказал про новые успехи российских войск и "неприятную ситуацию" для ВСУ.
Анпилогов заявил, что российского войска вышли к границе так называемого Сумского леса. "Завершились серьёзные бои за населённый пункт Хотень, и ВСУ, которые пытаются оборонять Сумы, попали в неприятную ситуацию, потому что линия населённых пунктов вдоль границы леса уже находится под нашим контролем", — пояснил эксперт.
По его словам, в лесу украинские FPV-дроны, которые наводятся по оптическому каналу, не могут обеспечить эффективное поражение, и это большая проблема для ВСУ.
Эксперт подчеркнул, что единственная линия обороны ВСУ здесь — река Рыбица. "Единственная линия обороны, которая осталась в этом районе – это река Рыбица. Украинская сторона выстроила по правому обрывистому берегу этой речки оборону, но эта оборона уже трещит", — сообщил он.
"Украинская сторона выстроила по правому обрывистому берегу этой речки оборону, но эта оборона уже трещит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре" на сайте Украина.ру.
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