Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию - 15.10.2026 Украина.ру
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Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию
Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию - 15.10.2026 Украина.ру
Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию
Директор ФБР Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за ложное сообщение о том, что он якобы приехал в Россию. Об этом он 14 октября написал в соцсети X
2026-10-15T02:56
2026-10-15T02:56
украина.ру
новости
сша
сми
фбр
кэш патель
россия
москва
фсб
дмитрий песков
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Во время приписываемого Пателю визита в Москву он принимал участие в мероприятии в штате Вирджиния, что подтверждается трансляцией на одном из местных телеканалов.ФБР также опубликовало в соцсетях отрывок из выступления своего главы на встрече в Университете Либерти в Линчберге. В публикации отмечается: "Вот где Кэш Патель находится на самом деле"."Факты важнее кликбейта", — заявил Патель в ответ на сообщение MS NOW."MS NOW только что сообщил, будто я "прибыл в Россию" для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа... Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом", — добавил он.14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремлю нечего сообщить о якобы планах Пателя посетить Россию, о которых ранее писали СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html
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украина.ру, новости, сша, сми, фбр, кэш патель, россия, москва, фсб, дмитрий песков, визит, фейк, ложь, обман, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, СМИ, ФБР, Кэш Патель, Россия, Москва, ФСБ, Дмитрий Песков, визит, фейк, ложь, обман, Мир без границ

Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию

02:56 15.10.2026
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© AP / J. Scott Applewhite
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Директор ФБР Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за ложное сообщение о том, что он якобы приехал в Россию. Об этом он 14 октября написал в соцсети X
Во время приписываемого Пателю визита в Москву он принимал участие в мероприятии в штате Вирджиния, что подтверждается трансляцией на одном из местных телеканалов.
ФБР также опубликовало в соцсетях отрывок из выступления своего главы на встрече в Университете Либерти в Линчберге. В публикации отмечается: "Вот где Кэш Патель находится на самом деле".
"Факты важнее кликбейта", — заявил Патель в ответ на сообщение MS NOW.
"MS NOW только что сообщил, будто я "прибыл в Россию" для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа... Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом", — добавил он.
14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремлю нечего сообщить о якобы планах Пателя посетить Россию, о которых ранее писали СМИ.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
13 октября, 17:01
От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для РоссииЗа яркими новостными сюжетами о дизельной сделке и заявлениях Трампа о том, что Зеленский должен уйти, на втором плане оказалось куда более важное — результаты трехсторонних переговоров США, Европы и Украины. Они состоялись в прошлую пятницу в гольф-клубе Стива Уиткоффа во Флориде.
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