https://ukraina.ru/20261015/glava-fbr-obvinil-smi-vo-lzhi-pro-poezdku-v-rossiyu-1083819263.html
Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию
Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию - 15.10.2026 Украина.ру
Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию
Директор ФБР Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за ложное сообщение о том, что он якобы приехал в Россию. Об этом он 14 октября написал в соцсети X
2026-10-15T02:56
2026-10-15T02:56
2026-10-15T02:56
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Во время приписываемого Пателю визита в Москву он принимал участие в мероприятии в штате Вирджиния, что подтверждается трансляцией на одном из местных телеканалов.ФБР также опубликовало в соцсетях отрывок из выступления своего главы на встрече в Университете Либерти в Линчберге. В публикации отмечается: "Вот где Кэш Патель находится на самом деле"."Факты важнее кликбейта", — заявил Патель в ответ на сообщение MS NOW."MS NOW только что сообщил, будто я "прибыл в Россию" для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа... Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом", — добавил он.14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремлю нечего сообщить о якобы планах Пателя посетить Россию, о которых ранее писали СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, сша, сми, фбр, кэш патель, россия, москва, фсб, дмитрий песков, визит, фейк, ложь, обман, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, СМИ, ФБР, Кэш Патель, Россия, Москва, ФСБ, Дмитрий Песков, визит, фейк, ложь, обман, Мир без границ
Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию
Директор ФБР Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за ложное сообщение о том, что он якобы приехал в Россию. Об этом он 14 октября написал в соцсети X
Во время приписываемого Пателю визита в Москву он принимал участие в мероприятии в штате Вирджиния, что подтверждается трансляцией на одном из местных телеканалов.
ФБР также опубликовало в соцсетях отрывок из выступления своего главы на встрече в Университете Либерти в Линчберге. В публикации отмечается: "Вот где Кэш Патель находится на самом деле".
"Факты важнее кликбейта", — заявил Патель в ответ на сообщение MS NOW.
"MS NOW только что сообщил, будто я "прибыл в Россию" для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа... Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом", — добавил он.
14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремлю нечего сообщить о якобы планах Пателя посетить Россию, о которых ранее писали СМИ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.