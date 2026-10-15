https://ukraina.ru/20261015/glava-fbr-obvinil-smi-vo-lzhi-pro-poezdku-v-rossiyu-1083819263.html

Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию

Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию - 15.10.2026 Украина.ру

Глава ФБР обвинил СМИ во лжи про поездку в Россию

Директор ФБР Кэш Патель потребовал от американского телеканала MS NOW извинений за ложное сообщение о том, что он якобы приехал в Россию. Об этом он 14 октября написал в соцсети X

2026-10-15T02:56

2026-10-15T02:56

2026-10-15T02:56

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дмитрий песков

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Во время приписываемого Пателю визита в Москву он принимал участие в мероприятии в штате Вирджиния, что подтверждается трансляцией на одном из местных телеканалов.ФБР также опубликовало в соцсетях отрывок из выступления своего главы на встрече в Университете Либерти в Линчберге. В публикации отмечается: "Вот где Кэш Патель находится на самом деле"."Факты важнее кликбейта", — заявил Патель в ответ на сообщение MS NOW."MS NOW только что сообщил, будто я "прибыл в Россию" для встреч с ФСБ. Этот же телеканал постоянно распространяет ложь об исторических достижениях ФБР и правоохранительных органов в обеспечении безопасности американского народа... Они должны извиниться перед ФБР, сотрудниками правоохранительных органов и американским народом", — добавил он.14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремлю нечего сообщить о якобы планах Пателя посетить Россию, о которых ранее писали СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html

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