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Бегство элит из столицы: Ищенко о том, какие удары России добьют киевский режим

Бегство элит из столицы: Ищенко о том, какие удары России добьют киевский режим - 15.10.2026 Украина.ру

Бегство элит из столицы: Ищенко о том, какие удары России добьют киевский режим

Исход государственных структур из Киева станет для России успехом большим, чем освобождение оккупированного Запорожья, Херсона или Днепропетровска. Это наполовину выигранная война — прежде всего огромный моральный и психологический удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-15T06:20

2026-10-15T06:20

2026-10-15T06:20

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киевский режим

аналитика

аналитики

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Развивая тему ударов по мостам, эксперт указал на их следствие — госорганы начнут покидать Киев, а управление на Украине развалится.Ищенко заявил, что если удары по мостам будут продолжаться, Киев будут покидать государственные органы. "Для нас это будет большим успехом, потому что приведёт к дезорганизации управления. Украине станет хуже, но это будет не смертельно", — пояснил эксперт.По его словам, смерть украинского нацизма наступит тогда, когда "поднимут флаг над Рейхстагом". "Не знаю, где будет находиться наш "Рейхстаг": во Львове, в Черновцах, Мукачево, Ровно", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что всё остальное — только создание более благоприятных условий для победы ВС РФ. Ищенко добавил, что исход государственных структур из Киева будет для России большим успехом, чем освобождение Запорожья, Херсона или Днепропетровска. "Это наполовину выигранная война, потому что это будет огромный моральный и психологический удар. Сразу возникнет вопрос, зачем защищать Киев, если госструктуры оттуда сбежали", — указал политолог."Киев — это крупная агломерация и брать ее очень затратно с точки зрения человеческих жизней. Поэтому если за нее не будут держаться зубами, нам это выгодно", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной" в дзен-канале Украина.ру.Политическая элита Запада продолжает существовать в атмосфере невозможности иных вариантов, кроме пресловутого плана разгрома России на украинском плацдарме. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда" в дзен-канале Украина.ру.

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